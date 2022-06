Como escolher uva para suco: veja tipos e opções

Muitos buscam desenvolver uma viticultura devido à singularidade do suco de uva brasileiro. Por ser 100% puro, o produto é feito dessa forma apenas em nosso país e, assim, tem sido uma boa fonte de renda para agricultores. Para uma boa agregação de valor, a diversificação no cultivo e elaboração é essencial. Assim, hoje vamos ensinar como escolher uva para suco!

É importante planejar e basear o cultivo a partir da matéria-prima que mais se adequa ao solo, região e sabores desejados pelo produtor. A produtividade varia conforme o ciclo de produção da planta, além de questões como as condições climáticas e, principalmente, do público-alvo a ser atingido.

Confira tipos e opções de uva para suco

A grande diferença entre sucos genéricos de caixinha e a forma integral, é que esta é mais saudável e rica em nutrientes. Além disso, a produção ocorre a partir de qualquer fruta bem amadurecida, sem a necessidade de grande quantia de aditivos ou outros complementos.

Sendo assim, consuma sem medo! É, inclusive, fortemente recomendado por profissionais no lugar do vinho, já que, independentemente da escolha, a uva para suco possui as mesmas propriedades consideradas boas para a saúde que esse álcool. Você só notará diferença em relação ao uso, teor de açúcar e toneladas produzidas por hectare.

Bordô

Você pode utilizar a uva Bordô para vinho, pois tem característica muito rústica, com grande produção. Isso a torna muito comum no Sul e Centro-oeste, já que garante bom custo-benefício sobre território produtivo (15 a 20 toneladas por hectare). Soma-se a isso uma alta resistência a fungos e inseticidas e médio teor de açúcar.

Ademais, a competição entre agricultores para poder obtê-la é alta, uma vez que possui um corante muito forte e que pode ser agregado a outros produtos menos coloridos originários de outras safras.

Concord

A Concord é a uva para suco com maior predileção, em virtude do seu gosto e cheiro muito atrativos. Você encontra na fruta alta resistência aos inseticidas, embora seja sensível a fungos, mas não plante durante o tempo chuvoso, por conta da película fina.

Além disso, embora tenha um teor de açúcar baixo, comparado com outros tipos, é muito utilizada pelo seu sabor doce em vinhos e alimentos derivados da fruta (geleias, por exemplo). Associado com sua produtividade de 20 a 25 toneladas por hectare, é vista como uma boa escolha.

Isabel comum

A uva Isabel é bastante antiga! Surgiu na década de 1930, no Rio Grande do Sul. Sendo assim, além de fornecer uma colheita abundante, é resistente aos produtos químicos e tem um ótimo sabor.

Aposte nessa qualidade para entrar no mercado de sucos, vinhos e alimentos à base de uva. Esse caráter multifatorial corresponde à máxima de 25 toneladas por hectares produzidos, que abastecem os mercados estrangeiros, mesmo com teor de açúcar mediano.

Niágara Rosa

É a principal uva para suco e mesa cultivada no RS, SC e sudeste de SP. Essa mutação de uma peça de 1933 (a Niágara Branca) tem frutas rosadas e uma estética bonita aos olhos, quando comparada com outras da mesma espécie. Por isso, você pode tranquilamente usá-la para adornar pequenos parreirais que visam consumo doméstico.

BRS Magna

É a brotação mais presente na Serra Gaúcha e, frequentemente, tem seu ciclo iniciado em setembro e findado no início de fevereiro, com 25 a 30 toneladas por hectare. Quando bem maturada, seu sabor se torna próximo ao de uma framboesa e com uma cor bem intensa.

Com teor de açúcar alto, seu principal fim é o suco integral ou frações de sucos de outras vitícolas com uvas de menor doçura. É comum surgir nos minifúndios de climas quentes e úmidos.

Por fim, o artigo de hoje se propôs a lhe apresentar os melhores tipos de uvas que são perfeitos para fazer sucos e até mesmo outros tipos de produtos. É sempre bom ter informações como essa, afinal, nunca se sabe quando você vai acordar e, do nada, bater aquela vontade de um bom suco natural, não é mesmo?

Assim, esperamos que as dicas dadas aqui sejam bem aproveitada e muito úteis para o seu dia a dia se tornar muito mais saudável e refrescante! Reúna as explicações, busque a qualidade da fruta que lhe pareceu mais apetitosa e aproveite todos os benefícios que uma uva saborosa pode oferecer ao seu bem-estar!

O que não faltam são receitas e ideias interessantes para utilizar a uva nas refeições, o suco é apenas uma delas! Bom apetite e curta muito o preparo do seu suco de uva delicioso!