Como estudar os livros obrigatórios para os vestibulares: confira algumas dicas

Todos nós sabemos que estudar com atenção as obras pertences às listas de livros obrigatórios dos vestibulares é extremamente importante para quem quer alcançar um bom desempenho nessas provas.

Porém, nem sempre os estudantes sabem como as obras obrigatórias podem ser estudadas.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com dicas para te ajudar a entender como você pode estudar os livros obrigatórios para os vestibulares. Confira!

Escolher uma edição adequada

Escolher uma edição adequada é muito importante para os seus estudos das obras obrigatórias para os vestibulares.

Alguns vestibulares indicam qual a edição mais adequada. Porém, isso nem sempre acontece. Assim, você deve procurar com atenção uma edição que possua um bom prefácio e bons comentários sobre a obra.

Uma boa edição pode, até mesmo, facilitar o seu estudo!

Organização

É muito importante que você realize um planejamento que leve em consideração quais são as obras que você deve ler e quanto tempo disponível você ainda tem antes das provas.

Para isso, separe todos os livros que você deve ler. Depois disso, veja quanto tempo disponível você tem e divida as leituras de acordo com o tempo.

Se você vai prestar mais de um vestibular que possui uma lista de obras obrigatórias, a organização é mais importante ainda.

Preste atenção: alguns vestibulares possuem obras em comum. O livro “Quarto de Despejo“, por exemplo, é cobrado pelos vestibulares da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e da UFPR (Universidade Estadual do Paraná). Assim, se você conseguir se organizar bem, você conseguirá ler um mesmo livro que poderá ser cobrado por mais de uma prova.

Leia de forma ativa

É importante que você seja capaz de ler de forma ativa. Você deve ser capaz de entender o enredo da obra e também a importância da mesma dentro do contexto histórico no qual ela foi escrita. Também é importante que você leve em consideração o estilo do autor.

Para isso, você precisa ler de forma ativa, anotando ao longo da sua leitura. É interessante que você sempre faça um resumo da obra que foi lida. Assim, você irá reter mais informações e poderá revisar as partes mais importantes da obra com frequência por meio da leitura do resumo.

Faça exercícios

Uma boa alternativa para conseguir entender completamente uma obra que acabou de ser lida é resolver exercícios sobre a mesma.

Para isso, procure exercícios sobre as obras obrigatórias em sites e também em apostilas. Resolver provas anteriores dos vestibulares de seu interesse também é uma possibilidade.