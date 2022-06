Como fazer decoração industrial em casa: dicas para implementar

A decoração é um tema que atrai todo mundo. Afinal, é possível mudar o ambiente, enfeitando de acordo com a sua personalidade. Então, hoje, falaremos sobre a decoração industrial. Discreta, mas bastante marcante, saiba que ela pode ser mais acessível do que imagina.

Portanto, ao ler o artigo de hoje, saiba como tornar o ambiente ao seu gosto, utilizando essa decoração. Então, confira quais são os itens essenciais para ter a decoração industrial na sua casa e transformar o seu ambiente completamente.

Afinal, você deixará a sua casa com um toque diferente e sofisticado, ao mesmo tempo. Além disso, está super em alta. Dessa forma, confira os tópicos agora mesmo.

Acabamento da decoração industrial

Para começar, a primeira dica para fazer essa decoração está no acabamento. Portanto, aposte em texturas e cores diferentes que vão ajudar a trazer esse ar mais industrial para seu lar. Por exemplo, o que marca este estilo são as paredes descascadas, cinzas ou de tijolos.

Para isso, você pode ir em lojas de materiais de construção. E assim, contratar um profissional para deixar do jeito que quiser. No entanto, se preferir, saiba que há diversos tutoriais de como deixar a decoração industrial, no modelo DIY (Do It Yourself, em tradução livre, Faça Você Mesmo).

Outro acabamento que é bastante comum e fácil de fazer é o cimento queimado. Ele também é um acabamento conhecido neste tipo de decoração. E é perfeito para quem não deseja ousar tanto, mas deseja dar um ar rústico ao ambiente.

De qualquer forma, o ideal é sempre procurar referências e assim, deixar a sua casa da forma como desejar.

Vá atrás de elementos estruturais

Em seguida, é momento de buscar os elementos conhecidos na decoração industrial. Por exemplo, as vigas são ótimas para incrementar a ambientação. Além disso, as tubulações também são um charme para este estilo. Utilizando esses elementos, já pode ser o bastante para deixar o ambiente no conceito.

Aliás, o melhor é que você pode introduzir estes itens na decoração de maneira discreta. Ou seja, utilizando a viga ou tubulação de forma discreta, no canto da parede, por exemplo.

Janelas grandes na decoração industrial

Outro item muito marcante da decoração industrial são as grandes janelas. Dessa maneira, faz com que todo o ambiente fique mais iluminado. Portanto, se puder, apostar nestes itens fará toda a diferença.

Afinal, a iluminação natural faz muito bem para qualquer cômodo da casa, principalmente quartos e sala. Além disso, ajuda a torna-lo ainda mais agradável e bonito. No entanto, se na sua casa não tiver como modificar o tamanho delas, aposte no vidro para auxiliar na iluminação.

Cores para a decoração industrial

Nesse tipo de decoração a paleta de cores é mais sóbria e neutra. Dessa forma, as cores escuras, como o preto e cinza, estão presentes aqui. Sendo assim, uma dica é fazer uma parede com este tom mais escuro, enquanto as outras podem ser pintadas em um tom mais claro. Assim, traz contraste e o peso que a decoração industrial tem.

Então, para quem deseja ousar mais e mergulhar mais na tendência, uma dica é usar a textura de tijolos aparentes ou cimento queimado, ou de madeira para trazer um ar mais rústico. Dessa forma, o estilo fica inconfundível e fica perfeito para decorar cômodos como cozinha e sala.

Iluminação

Brincar com a iluminação faz parte desse tipo de decoração, já que muito pode ser feito com ela. Portanto, busque referências. Em seguida, use a sua imaginação e criatividade. Afinal, o importante é deixar o ambiente na temática, mas não deixar a sua personalidade de lado.

Na decoração industrial, a iluminação natural é bastante aproveitável. Sendo assim, como dissemos ao longo do artigo, janelas largas são a melhor opção. No entanto, se não for possível, a iluminação artificial pode te ajudar. Então, aposte em lustres ou arandelas que lembrem arame.

Vá atrás dos móveis

Por fim, os móveis também são partes importantes. Dessa forma, escolha com cautela, mas aposte em sofás grandes. Aliás, outro estilo, o vintage, é perfeito para conjugar com a decoração industrial.

Dessa maneira, caso não queira gastar muito, vá a lojas de móveis usados para assim, compor o ambiente. Aposte em poltronas, sofás, e outros móveis que deem um ar envelhecido. Portanto, texturas como madeira e o metálico são extremamente bem-vindos para a composição da decoração industrial.