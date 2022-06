Como Fazer Imortalidade no Little Alchemy 2 (Guia Completo)

Anteriormente, os jogadores podiam criar deuses e monstros imortais combinando elementos básicos e complexos em jogos de combinação de elementos de alquimia.

No entanto, a maioria desses seres agora só pode ser criada com “Pequena Alquimia 2” adicionando elementos especiais, como Imortalidade.

De acordo com o oficial Site de dicas e truques do Little Alchemy 2você não pode criar Imortalidade combinando quaisquer outros elementos do jogo.

Mas, Imortalidade só pode ser acessada se você comprou o “Mitos e monstros” pacote de conteúdo. Continue lendo para saber mais.

Como Fazer Imortalidade em Little Alchemy 2

Jogar Little Alchemy 2 é uma experiência incrivelmente relaxante e divertida. Sua jogabilidade e elementos de combinação e combinação conquistaram os jogadores devido à sua simplicidade.

Os jogadores serão atraídos a criar algo insano e ir além com sua imaginação.

No entanto, os jogadores podem se perguntar sobre Como Fazer Imortalidade no Little Alchemy 2 depois de descobrir centenas de coisas que podem fazer com os elementos.

Depois de ler este guia, os jogadores podem acessar 15 elementos extras únicos em Immortality Little Alchemy 2.

É possível misturar e combinar os 15 elementos especiais para criar vários itens diferentes. No entanto, alguns desses itens são mais comuns, enquanto outros são raros.

É impossível obter a Receita de Imortalidade do Little Alchemy 2 diretamente. Como não pode ser fabricado, deve ser comprado em vez disso. Aqui está como fazer recipientes no little alchemy 2.

Crie no dispositivo certo

Apenas dispositivos Android e iOS podem acessar o “Mitos e monstros” pacote de conteúdo.

Portanto, para jogar em um telefone, tablet ou outro dispositivo compatível, você deve baixar o “Pequena Alquimia 2” aplicativo.

O aplicativo pode ser encontrado no Google Play para usuários do Android. Também está disponível na Apple App Store para usuários do Apple iOS.

No entanto, quando você muda para um dispositivo compatível, precisa começar tudo de novo.

E não é possível transferir seu progresso online atual e elementos coletados para o aplicativo de sua conta online baseada em navegador.

Acesse a loja Little Alchemy 2

O jogo precisa ser relançado em cada dispositivo após o download em seus respectivos telefones.

É aqui que eles descobrirão que não podem transferir seus dados do computador para o dispositivo móvel.

E isso é lamentável. No entanto, não há nada que eles possam fazer sobre isso. A Tela Roxa irá cumprimentar os jogadores assim que eles iniciarem o aplicativo Little Alchemy 2.

Aqui você encontrará quatro elementos básicos. Finalmente, há cinco botões na parte inferior. E, um deles dirá “Loja.”. Você terá que clicar nisso.

Adicione o Pacote para Adquirir a Imortalidade

‘Pequena Alquimia 2‘ não requer muitas combinações elementares para obter o elemento Imortalidade. Ao contrário de outros jogos com alquimia.

E, depois de adicionar o pacote de conteúdo ao jogo principal, você o receberá como um elemento básico.

Além dos elementos do Bem, do Mal e do Monstro, a Imortalidade também é considerada um alicerce fundamental na criação de mitos e monstros.

O pacote pode ser adicionado ao jogo tocando no botão “Comprar” e seguindo as instruções na tela. E. você alcançará a imortalidade.

Sua coleção de elementos contém um ícone da Imortalidade, um símbolo do infinito sobre um fundo circular escuro. Aparentemente, tem uma vida útil perpétua, como um deus.

Compre o pacote de conteúdo de mitos e monstros

Ao entrar na loja, comprar o pacote de conteúdo é a maneira mais fácil de aprender a fazer imortalidade no Little Alchemy 2.

Os jogadores poderão comprar o jogo clicando no botão rosa Comprar na página inicial.

E, a partir daí, serão direcionados para outra página. Isso mostrará a eles exatamente o que o pacote de conteúdo contém.

E, como resultado, 4 itens básicos serão adicionados ao arquivo do jogador, como “mal”, “bom”, “monstro” e, claro, “imortalidade”.

Os jogadores também terão acesso a 110 novos itens que podem criar e descobrir sozinhos.

Então, quando chegar ao final da página, você verá um botão roxo Comprar. Clique nisso.

Depois de clicar no botão verde “Comprar”, os jogadores Android devem comprar o jogo. Eles também devem inserir suas informações bancárias.

E, se eles já tiverem uma conta, eles podem simplesmente digitar sua senha. Agora, para comprar o pacote no iOS, os jogadores devem clicar duas vezes no botão liga / desliga e usar o Face ID ou Touch ID.

A seguir, vamos falar sobre algumas das receitas básicas e complicadas que podem ser feitas com a Imortalidade.

Receitas de imortalidade em Little Alchemy 2

Os jogadores têm acesso a uma variedade de receitas. A partir dos quais diferentes elementos podem ser derivados, que são então usados ​​para criar vários itens.

Aqui estão algumas das receitas de imortalidade no Little Alchemy 2, como fazer recipientes no Little Alchemy 2

Ankh

Ankh é um elemento de inspiração egípcia. Há apenas uma maneira de fazê-lo. No entanto, existem várias maneiras de criá-lo combinando alguns elementos.

Múmia + Imortalidade

Uma múmia pode ser criada usando elementos como Ar, Terra, Pressão, Pedras, Sans, Água, Barro, poças, Lagoas, Lagos e Mares, bem como Sopa Primordial e Pirâmides.

Aquiles

A melhor coisa que os jogadores podem criar é Aquiles. Ele é descrito como um guerreiro grego que lutou na Guerra de Tróia.

Aquiles não pode ser criado por si só, mas existem duas maneiras básicas de fazê-lo.

Guerreiro + Imortalidade

Para alcançar Aquiles, os jogadores devem combinar água, terra, poças, lagoas, lagos, mares, sopa primordial, pedras, facas, humanos e, finalmente, o guerreiro, combinar Imortalidade com ele.

Herói + Imortalidade

Aquiles também pode ser alcançado combinando um Herói e Imortalidade. E isso pode ser feito aprendendo primeiro a Receita de Imortalidade do Little Alchemy 2.

Livro dos Mortos

É um livro simples que contém a totalidade dos códigos de trapaça da vida. E esse método também é usado em Como Fazer Imortalidade no Little Alchemy 2.

Livro + Imortalidade

Uma das orientações mais detalhadas pode ser encontrada no Livro dos Mortos.

Mesmo assim, um resumo será composto por itens como água, lama, poças, barro, Sopa Primordial, terras e continentes, células solares, eletricidade, lâmpadas e, eventualmente, um livro com uma ideia.

Então, em combinação com a Imortalidade, isso resulta no Livro dos Mortos.

Demônio

Como nosso próximo elemento, temos um Demônio, que está incluído no pacote Mitos e Monstros como um espírito que pode se tornar maligno.

E, os jogadores devem seguir estes passos para criar um Demônio.

Mal + Imortalidade

É impossível fazer o mal de maneira seleta. No pacote de conteúdo Myths and Monsters, o item Evil é um dos quatro itens básicos.

Divindade

Continuando com a lista, nosso quinto elemento é a Divindade. Em Little Alchemy 2, o ser acaba de ser apresentado como sobrenatural.

E, para alcançar a Divindade, os jogadores devem completar um processo de um homem só:

Humano + Imortalidade

Ao combinar elementos como terra, água, ar, pressão, poças, mar, sopa primordial, vida, tempo, argila e, em seguida, humanos, os jogadores podem criar humanos.

Então, adicione a essência da Imortalidade a um humano. O resultado é um Deus.

Bast

Usando o método que aprendemos em Little Alchemy 2 para obter Imortalidade, agora podemos criar Baast.

Esta deusa é descrita como o principal deus egípcio dos gatos, tendo sido lembrada pela forma como os egípcios adoravam os gatos.

Um método de fazer baast é descrito abaixo.

Gato + Imortalidade

Com uma combinação de água, poças, lagoas, lagos, sopa primordial, terra, vida, ar, pressão, continentes e, finalmente, uma combinação de tempo, lua, animais e um gato imortal, Baast é alcançado.

Elixir da vida

O Elixir da Vida pode ser feito por três métodos:

Garrafa + Imortalidade

Recipiente + Imortalidade

Líquido + Imortalidade

Um Elixir da Vida especial pode ser criado misturando elementos como Água, Ar, Pressão, Pedra, Lama, Poça, Lagoa, Lagos, Mar, Sopa Primordial, Barro, Vida, Humanos, Areia, Continentes, Vidro, Telescópios, Ciência.

E então misture qualquer um desses itens com Imortalidade. A imortalidade pode ser adquirida bebendo uma poção mágica.

Ouroboros

Além dos outros elementos que os jogadores podem utilizar, o Ouroboros também é muito importante. Basicamente, é uma cobra que demonstra o “círculo da vida” aos jogadores.

Para fazer um, os jogadores devem seguir dois passos simples:

Serpente + Imortalidade

Dragão + Imortalidade

Comece com a Sopa Primordial e combine tempo, pedra, fogo, metal, continentes, sol, fogo, energia e células solares para fazer a vida, a terra, a terra, o ar, a pressão, o sol, o fogo, a energia e as células solares .

Usando isso e o sol para gerar eletricidade. Da mesma forma, se um fio for misturado com um animal, ele se transformará em uma cobra.

E, para conseguir Ouroboros, você deve combinar uma cobra imortal com a cobra da morte.

Fonte da Juventude – Como Fazer Recipiente no Little Alchemy 2



Uma vida de juventude é concedida aos jogadores pela Fonte da Juventude. Isso é feito misturando Imortalidade da seguinte forma:

Fonte + Imortalidade

É um processo bastante simples. O jogador deve combinar elementos como fogo, energia, terra e montanhas.

O jogador receberá um monstro, que ele pode combinar com terra, continente, planeta, fogo, sol para criar estátuas.

Você pode então alcançar a Fonte da Juventude combinando Água, Fonte e Imortalidade.

Pedra filosofal

A Pedra Filosofal é descrita no jogo como uma pedra alquímica que concede vida eterna ao jogador. Isso é, portanto, vital para a solução Immortality do Little Alchemy 2.

Vejamos três métodos diferentes para produzi-lo:

Imortalidade + Rocha

Imortalidade + Pedra

Imortalidade + Alquimista

Tawaret

Tawaret pode ser alcançado usando o seguinte método:

Hipo + Imortalidade

Por que a imortalidade é importante em “Little Alchemy 2”?

Não é necessário ser imortal. Mesmo sem o pacote “Mitos e Monstros”, você pode criar 720 elementos.

Apesar disso, você não pode explorar completamente o mundo do jogo e suas lições educacionais sem os 110 elementos de Myths and Monsters.

Sem o pacote e, em alguns casos, o elemento Imortalidade, você também não consegue acessar muitas divindades e monstros míticos detalhados nos guias passo a passo anteriores.

Ao criar mitos e monstros, os humanos exploraram seus desejos e medos e explicaram o inexplicável em seus mundos.

O conceito de Imortalidade refere-se à necessidade humana de vencer a morte com a esperança da vida eterna.

Pensa-se que apenas certos seres são capazes de manter sua beleza, juventude e vida indefinidamente, como deuses e deusas.

E, algumas pessoas acreditam que a alma é imortal e eles alcançarão a vida eterna depois de morrerem, deixando para trás sua forma humana inadequada.

Muitas civilizações antigas acreditavam no conceito de vida eterna, embora o termo imortalidade data do século XIV.

As pessoas muitas vezes construíam maravilhas arquitetônicas complexas em celebração e adoração de deuses e monstros impermanentes.

Seus deuses podem ter concedido proteção e saúde perfeita a eles ou a pessoas escolhidas em alguns casos.

Palavras finais

Isso é tudo sobre Como Fazer Imortalidade em Little Alchemy 2. Também fornecemos algumas receitas de imortalidade que você pode usar. Obrigado pela visita.

