Como funciona o cartão black do Banco Inter?

Um dos principais bancos brasileiros presentes no mercado é o Banco Inter, este é constituído em forma de sociedade anônima, ou seja, uma instituição financeira privada que tem como objetivo básico a realização de financiamento para a aquisição de bens, serviços e capital de giro. A empresa que por sua vez possui sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, caracteriza-se por ser um dos primeiros bancos digitais do Brasil, e pela ausência de taxas sobre serviços básicos.

Uma das novidades apresentadas pela instituição é o Cartão Inter Black, que oferece um mundo de benefícios, com a facilidade e a exclusividade. Esta modalidade do Banco Inter oferece um acesso a um atendimento personalizado com um concierge que agenda seus voos, compra presentes, planeja ocasiões especiais e muito mais.

O cartão Black Inter também dá direito a diversas vantagens no quesito viagens. Essa modalidade apresenta serviços como o Boingo Wifi, Salas vips em aeroportos, LoungeKey Experience, Priceless Cities, Travel Rewards e o Airport Concierge

Uma outra vantagem disponível nesta modalidade é a aplicação de cashback. Deste modo, o Banco Inter oferece cashback de 1% para qualquer valor de transação, em qualquer compra que você fizer com seu cartão, independente do valor total dos seus gastos.

Princeless Cities o que é ?

Priceless Cities é um programa disponível exclusivamente para titulares de cartões Mastercard Platinum e Black. Este dá acesso a mais de 2.000 experiências únicas nas cidades onde você mora e viaja.

Este serviço está presente em 42 cidades do mundo dentre as mais visitadas, o objetivo é incentivar os consumidores a vivenciar momentos que não têm preço em áreas como gastronomia, diversão, estadia e compras. Dentre as cidades brasileiras que possuem serviços no Princeless estão: Rio de Janeiro, São Paulo e Trancoso.

Detalhes do cartão black do Banco Inter

Dentre as funcionalidades voltadas para viagens em aeroportos, o cartão black oferece uma sala vip situada no aeroporto de Guarulhos. Esta é dividida em três ambientes: área KIDS, estações de trabalho, equipadas com pontos de energia para recarga de equipamentos eletrônicos, e espaço gourmet.

Ainda voltado para viagens, este cartão oferece o serviço de Mastercard Airport Concierge™, no qual você pode solicitar um dedicado agente pessoal “Meet and Greet” para escoltá-lo através do aeroporto na chegada, partida e/ou qualquer vôo de conexão. Há também certos aeroportos onde você pode avançar através da segurança e do processo de imigração.

O cartão também possui um serviço de pontos que lhe dá 1 ponto a cada compra realizada com seu cartão de débito, crédito ou pré-pago, independente do valor. Portanto, quanto mais pontos você acumular, mais possibilidades terá de trocar por ofertas especiais. Este também apresenta o serviço de Isenção de Rolha este garante a isenção da taxa de rolha na primeira garrafa em mais de 200 restaurantes parceiros

O cartão Inter Black Mastercard também te dá acesso a seguros que garantem sua tranquilidade, onde quer que você esteja. Este serviço do Banco Inter conta com seguro médico em viagens, seguro de automóveis, proteção de bagagem, proteção contra roubos em caixas eletrônicos e garantia estendida total.