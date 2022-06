Como funciona o cartão de crédito Nubank?

No Nubank é possível solicitar um cartão de crédito onde é possível acompanhar todos os gastos pelo aplicativo, de forma prática e rápida. O cartão do banco digital é internacional, podendo ser utilizado em mais de 30 milhões de estabelecimentos ao redor do mundo.

Além de ser possível utilizar o cartão para fazer compras presenciais e também pela internet, existe a possibilidade de gerar um cartão virtual. Desse modo, é possível fazer compras com mais controle e segurança.

Atualmente, o Nubank oferece três modalidades de cartão de crédito, sendo elas: o tradicional roxinho, o cartão Ultravioleta e o cartão PJ. Sendo assim, neste artigo buscaremos mostrar a diferença entre os três cartões oferecidos pelo banco digital.

O cartão de crédito tradicional

O tradicional “Roxinho” do Nubank é um cartão internacional com a bandeira Mastercard. Desse modo, é possível utilizar o cartão de crédito do banco digital em mais de 30 milhões de estabelecimentos, além de poder aproveitar todos os benefícios da Mastercard.

Para conseguir um cartão de crédito do banco digital é necessário passar por uma análise do feita por meio de informações de bancos de dados públicos, bem como critérios internos do Nubank. De acordo com a fintech, a análise de crédito gera uma pontuação interna com o objetivo de entender quais perfis se encaixam com a capacidade operacional da instituição.

Nesse sentido, o limite de crédito disponibilizado aos usuários depende também dessa análise de crédito. Apesar disso, alguns comportamentos dos clientes podem fazer com que o limite aumente, como manter o pagamento das faturas em dia.

O Nubank Ultravioleta

Em julho de 2021, o banco digital Nubank lançou o cartão Ultravioleta, visando reinventar o conceito de “premium”. Desta forma, a nova modalidade de cartão da instituição oferece 1% de cashback em todas as compras feitas no crédito. Além disso, os valores não movimentados crescem a 200% do CDI.

Segundo informações disponibilizadas pelo banco digital, o cartão de crédito Nubank Ultravioleta é isento de tarifas para usuários que tenham o gasto médio mensal de R$ 5 mil no crédito. Além disso, os clientes que possuem R$ 150 mil guardados ou investidos no Nubank também são isentos de anuidade.

No entanto, os usuários que não cumprirem os requisitos citados acima podem adquirir o cartão Ultravioleta pagando uma mensalidade de R$ 49. “O Nubank Ultravioleta, por ser um cartão com mais benefícios, tem um custo maior de operação – por isso essa cobrança existe. O valor da mensalidade é 40% inferior ao do mercado nessa mesma categoria”, explica o Nubank.

Saiba mais sobre o cartão de crédito PJ

Assim como o tradicional roxinho do Nubank, o cartão de crédito PJ é totalmente gratuito e possui todas as vantagens oferecidas pelo banco digital. No App da instituição existe a possibilidade de acompanhar as faturas, bloquear e desbloquear o cartão, ajustar o limite de crédito e utilizar diversas outras ferramentas.

Para o Nubank, o cartão de crédito da conta PJ é uma excelente ferramenta para que os empreendedores possam realizar compras sem comprometer o caixa da empresa. Além disso, a função permite que os clientes consigam separar os recursos pessoais e da empresa.