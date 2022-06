Como identificar clonagem de cartão e evitar que aconteça com você?

Há tempos as pessoas estão usando cada vez mais o cartão de crédito para fazer compras online. Assim, muitos ficam passíveis de serem vítimas da clonagem de cartão. Mas, como descobrir? O que fazer para evitar o golpe? Responderemos essas e outras perguntas na matéria deste domingo (12) do Notícias Concursos.

Como detectar e evitar cair no golpe da clonagem de cartão?

Por estar tão confiante em seus cálculos mentais para não gastar demais, muitas pessoas não sentem a necessidade de verificar a fatura dos cartões de crédito. Quando vão pagar é que descobrem que foram vítimas da clonagem de cartão.

De repente, um dia, se percebe uma série de acusações não reconhecidas que alarmam, pois, ultrapassaram o orçamento. O cidadão fica sem saber como reagir, já que sua dívida aumentou até se tornar impagável. Por fim, aprende-se a lição da maneira mais difícil, golpistas roubaram dados pessoais e bancários, fazendo compras em seu nome.

O que significa clonar um cartão?

É conhecido como “clonar um cartão” o crime que consiste em roubar a informação do cartão e, em seguida, utilizá-la para efetuar transações fraudulentas. No início, esse tipo de crime se limitava ao roubo de informações por meio de aparelhos conhecidos como skimmers.

Com o auxílio desses dispositivos, os criminosos pegavam as informações contidas na tarja magnética do cartão. Assim, posteriormente, transferiam para um cartão vazio a fim de realizar as transações.

No entanto, essa prática cresceu. Hoje os criminosos diversificaram os métodos para tentar roubar informações sigilosas, como os Códigos de Segurança (CVV). Dessa forma, fazem compras na internet.

Existem exemplos em que criminosos enviam e-mails a clientes avisando de movimentações financeiras estranhas. Esse é o gancho para direcioná-los a sites falsos, nos quais se solicitam as informações do cartão, efetuando o roubo.

Como se clona um cartão

Existem muitas maneiras de cometer esse crime, mas alguns dos mais comuns são:

Captura de informações – Quando pegam seu cartão para passá-lo no terminal, os fraudadores têm a oportunidade de copiar números, datas e nomes. Assim, eles usarão para fazer compras por telefone ou online;

Sites ou e-mails falsos – Essa técnica, também conhecida como phishing, consiste no envio de e-mails que se passam por funcionários de uma instituição bancária. Lá, eles comunicam um erro ou bloqueio de sua conta e fornecem um link para um site falso para inserir seus dados novamente.

Como saber se o cartão foi clonado?

Geralmente, é fácil ver por que essas informações são usadas para fazer compras ou solicitar um serviço, como um pedido de empréstimo. Por este motivo, é aconselhável rever periodicamente os movimentos da conta, manter um registo da utilização dos cartões e ativar as notificações junto ao banco.

Como evitar que o cartão seja clonado?

Para evitar passar por essa situação dolorosa, o conselho é aplicar as seguintes recomendações:

Verifique os terminais e caixas eletrônicos antes de usá-los. Verifique se eles não têm um dispositivo embutido que possa copiar suas informações;

Exija que tragam o terminal até você ao fazer um pagamento com cartão. Se isso não for possível, vá ao local para ver a transação realizada;

Não envie informações financeiras por meio de mensagens de texto ou e-mails e altere suas senhas com frequência;

Procure se os sites onde você faz compras ou transações eletrônicas possuem os protocolos de segurança necessários, bem como os selos que suportam a proteção dos seus dados;

Se você tiver dúvidas sobre um e-mail ou mensagem do seu banco, entre em contato diretamente com eles;

Ative os alertas da sua instituição para notificá-lo sobre as transações que você faz e reveja periodicamente o seu extrato de conta.

Lembre-se que a segurança de nossas informações é de responsabilidade de cada um. Portanto, devemos ter cuidado no manuseio dos nossos documentos para evitar a clonagem de cartão e outros golpes.

