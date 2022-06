como incluir no Samsung Pay?

O Nubank vem inovando no mercado financeiro, deve-se lembrar que o mesmo veio com a missão de simplificar e revolucionar os serviços financeiros no Brasil. A fintech iniciou seus trabalhos em 2013 com um cartão de crédito sem anuidade ou taxas escondidas, e logo depois vieram novos produtos e serviços.

Dentre as inovações do Nubank, saiba que é possível usar seu celular para efetuar pagamentos. Nos aparelhos da Samsung, uma opção é adicionar o cartão Nubank ao Samsung Pay. Dessa forma, você pode usar o cartão do banco na carteira digital, pagar por aproximação e ainda receber benefícios extras.

Caso possua conta no Nubank, lembre-se que a carteira digital da Samsung não é o único serviço de pagamento compatível. Também é possível adicionar o cartão no Apple Pay ou no Google Pay. Até o dia 10 de agosto, clientes do banco que se cadastrarem e usarem o cartão na plataforma podem receber até 3 mil pontos no programa de recompensas Samsung Rewards.

Pagamento por aproximação

De acordo com o Nubank, seus clientes pessoa jurídica poderão aceitar pagamentos com cartões sem necessidade de um terminal. Essa é uma estratégia do banco digital para ampliar iniciativas de conquista de pequenos e médios empreendedores.

A ideia de pagamentos com cartões sem necessidade de um terminal permite que dispositivos eletrônicos com sistema operacional Android e tecnologia NFC, processem pagamentos por aproximação com cartões de débito ou crédito. Para isso, basta apenas usar uma a plataforma de processamento de pagamentos da fintech Zoop.

De acordo com a instituição, as taxas cobradas dos lojistas pelo serviço variam de 3,19% a 12,49%. Isso é um bom sinal, já que a faixa de preços cobrada pelos rivais oscila entre 4,99% a 22,59%, respectivamente.

Enquanto o Nubank segue ampliando fortemente sua base de clientes de varejo, essa que em março chegou a cerca de 60 milhões, a fintech tem ampliado a prateleira de produtos para pequenos negócios, à medida que busca novas fontes de receitas. No fim de março, o banco tinha 1,6 milhão de clientes PJ, alta de 167% em 12 meses.

Nubank no Samsung Pay

Com o cartão cadastrado no Samsung Pay, é possível utilizar o seu celular da linha Galaxy Watch para realizar pagamentos por aproximação. Veja, a seguir, o passo a passo para adicionar seu cartão Nubank à carteira:

Abra o aplicativo do Nubank em seu celular Samsung e toque em “Meus cartões”; Em seguida, escolha um cartão virtual e, na tela com informações, pressione “Configurar”; A próxima tela exibirá opções para adicionar o cartão a um serviço de pagamentos. Escolha “Samsung Pay”; Depois, pressione “Adicionar ao Samsung Pay”, confirme a ação e digite sua senha para avançar; As próximas etapas serão realizadas no aplicativo do Samsung Pay. Caso ainda não possua uma conta no serviço, é necessário aceitar os termos e condições da plataforma; Por fim, confirme a integração do seu cartão Nubank e comece a utilizá-lo no Samsung Pay para pagamentos por aproximação.

Caso queira remover o cartão Nubank do Samsung Pay, é necessário abrir o aplicativo da carteira da Samsung, acessar a tela de cartões cadastrados e selecionar a opção do Nubank. Em seguida, toque no ícone de três pontos e pressione “Excluir cartão”. Informe o motivo para a exclusão e confirme a ação.