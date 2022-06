Como instalar e atualizar para o iOS 16 em iPhones (2022)

Se você é como a maioria dos usuários do iPhone, as novas atualizações do iOS 16 provavelmente são algo que você está ansioso. Ele tem muitos novos recursos e melhorias, como um Centro de Controle redesenhado, um aplicativo Fotos atualizado e muito mais. Este artigo mostrará como atualizar seu iPhone para o iOS 16 e instalá-lo. Também discutiremos algumas das coisas mais importantes que você precisa saber sobre a atualização.

O iOS 16 é uma atualização futura do iOS para iPhones que estará disponível em breve. O iOS 16 é uma versão atualizada do iOS 15 lançada em junho de 2021. Normalmente, as atualizações de software são anunciadas na WWDC em junho. A WWDC 2022 acontecerá de 6 a 10 de junho de 2022. Agora que a WWDC está se aproximando, vários rumores sobre o iOS 16 mais recente estão circulando. Muitas pessoas também estão interessadas em aprender como atualizar seus iPhones para o iOS 16.

Este artigo será seu guia passo a passo para atualizar e instalar o iOS 16.

Recursos do iOS 16 (esperado)

Existem vários recursos esperados com o iOS 16. Abaixo estão alguns recursos que você pode querer ver no próximo iOS 16-

A Apple renovará a tela de bloqueio e adicionará recursos semelhantes a widgets.

O aplicativo de mensagens pode apresentar mais funcionalidades de rede social. Isso foi destacado e os fãs esperam que isso se relacione com recursos de áudio, mas não sabemos o que isso significa.

Haverá melhorias na notificação.

O aplicativo de saúde no iOS 16 incluirá funcionalidade de rastreamento do sono e gerenciamento de medicamentos. A ferramenta de gerenciamento de medicamentos permitirá que os usuários digitalizem as pílulas e frascos de remédios e gerenciem seus medicamentos.

Outro recurso a ser incluído no recurso de detecção de colisão detectará a colisão do carro e discará automaticamente o número do serviço de emergência.

Um recurso de satélite de emergência também será incluído no iOS 16, permitindo que seu telefone envie mensagens de texto quando a rede celular estiver indisponível automaticamente.

O iOS 16 será lançado com a série iPhone 14, que deve vir com um design sem entalhes. O IOS 16 será focado em uma interface para dispositivos sem notch.

O iOS 16 será anunciado na WWDC (World Wide Developers Conference) 2022, que será realizada em 6 de junho. A WWDC traz várias atualizações de software e, desta vez, podemos esperar o iOS 16 juntamente com várias outras grandes atualizações de software.

Embora o iOS 16 seja anunciado na WWDC 2022, o lançamento público será posterior. Considerando a data do lançamento público anterior do iOS 15 (durante setembro), também podemos esperar que o iOS 16 esteja disponível publicamente em setembro ou outubro. Além disso, a série iPhone 14 também será lançada ao lado ou em algum lugar próximo ao lançamento do iOS 16.

O Centro de Controle foi redesenhado para oferecer mais controle sobre suas configurações.

O aplicativo Fotos foi atualizado com novos recursos, incluindo a capacidade de editar fotos ao vivo.

A Siri foi aprimorada com novos recursos e uma voz mais natural.

O Apple Maps foi atualizado com novos recursos, incluindo a capacidade de ver as condições do trânsito em tempo real.

O aplicativo Mail foi redesenhado com uma nova interface e recursos.

Dispositivos elegíveis para iOS 16

Abaixo está uma lista de dispositivos que serão elegíveis para instalar o iOS 16-

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone8

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020)

iPhone11

iPhone 11Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone12

iPhone 12 Mini

iPhone 12Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone13

iPhone 13 Mini

iPhone 13Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

Série iPhone 14 (Próximo)

Observação- iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE 2016 não receberão o iOS 16. O chip A10 Bionic será o requisito mínimo para que os iPhones executem o iOS 16.

A série iPhone 14, composta pelo iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, virá com o iOS 16 pronto para uso.

Existem duas maneiras de atualizar para o iOS 16:

Embora o iOS 16 ainda não esteja disponível, quando for disponibilizado no futuro, você poderá atualizar e instalar o iOS 16 seguindo o guia abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone.

Dirija-se ao Em geral seção e toque em Atualização de software.

A seguir, toque em Atualize para o iOS 16 .

Agora, toque em Baixar e instalar para instalar a atualização.

Quando a instalação estiver concluída, seu iPhone será reiniciado e você estará executando o iOS 16. Para ter certeza de que está executando a versão mais recente do iOS, acesse Configurações > Geral > Atualização de software e veja a versão atualizada para verificar.

Instale o iTunes ou diretamente no seu dispositivo. Se você deseja atualizar pelo iTunes, certifique-se de ter a versão mais recente do iTunes instalada em seu computador.

Em seguida, conecte seu iPhone ao computador e abra o iTunes. Clique no “ Resumo ” e depois clique em “ Verifique atualizações .”

” e depois clique em “ .” O iTunes baixará e instalará a atualização do iOS 16 no seu dispositivo.

Isso é tudo o que há para isso! A atualização para o iOS 16 é fácil e leva apenas alguns minutos. Tenha certeza de faça backup do seu dispositivo antes de atualizar, apenas no caso de algo der errado. E se você tiver algum problema, confira nosso guia sobre como corrigir problemas comuns de atualização do iOS.

Observe que o iOS 16 ainda não está disponível, portanto, você não poderá instalá-lo no seu iPhone. Quando o iOS 16 estiver disponível ao público, você poderá atualizar seu dispositivo seguindo as etapas deste artigo.

O que mais esperar na WWDC 2022?

Além do iOS 16, haverá outras atualizações de software, incluindo o iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16. A WWDC se concentra no software e não no hardware para esperar essas atualizações de software em vez de atualizações de hardware.

Conclusão

É assim que você pode atualizar e instalar o iOS 16 no seu iPhone. Também discutimos vários recursos que se podem esperar no iOS 16. Além disso, também listamos todos os dispositivos elegíveis para o iOS 16 e a data de lançamento do sistema operacional.

Esperamos que este artigo tenha ajudado você a aprender como instalar e atualizar o iOS 16 no seu iPhone. Se você tiver dúvidas ou comentários, sinta-se à vontade para deixá-los abaixo.

Você já atualizou para o iOS 15? Deixe-nos saber nos comentários abaixo! Confira nosso site para obter mais informações sobre os novos recursos do iOS 16!