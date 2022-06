Na correria do dia a dia, a limpeza das paredes é aquela que sempre vai ficando para depois. Mas, não é possível deixar muito tempo sem limpar, pois o acúmulo de poeira, os desenhos das crianças e as sujeiras mais difíceis se instalam nas paredes e em algum momento é preciso limpar. Por isso que hoje, nós vamos dar dicas de como limpar paredes sem estragar a pintura.

Dicas básicas de como limpar paredes sem estragar a pintura

Confira agora algumas dicas simples porém muito úteis de como limpar as paredes e não estragar a pintura:

Usando água morna e detergente neutro

Coloque algumas gotas de detergente neutro na água morna e, com um pano, esfregue suavemente no local que está com maior sujeira. Cuide ao esfregar, pois, se você aplicar força, o pano pode retirar a tinta da parede.

Você pode também molhar o pano com água morna e pingar o detergente neutro diretamente nele para fazer a limpeza.

Usando água morna e detergente você consegue remover pequenas sujeiras e manchas de gordura.

Mas, cuidado: use detergente neutro incolor, pois os com corante podem manchar a parede.

Usando vinagre branco

Coloque em um recipiente quantidades iguais de água morna e vinagre branco e misture para agregar os líquidos. Pegue um pano limpo e macio, umedeça na mistura e esfregue suavemente na parede.

Esta mistura pode ser usada para limpar manchas de mofo. Para tanto, aplique a mistura na parede com um pano mais umedecido e deixe atuar por um tempo. Se a mancha de mofo persistir, repita a operação.

Usando borracha branca

A borracha branca pode ser usada para retirar manchas de lápis e canetas esferográficas das paredes, além de retirar riscos causados por móveis.

Para limpar, passe a borracha branca sobre os riscos de maneira a “apagá-la”. Em muitos casos, a borracha branca resolve a limpeza.

Usando álcool ou acetona

Coloque álcool ou acetona em um pano branco, limpo e macio, e esfregue nas manchas de sujeira. Esta dica serve para remover sujeiras mais profundas.

Mas cuidado: faça um teste em um cantinho da parede, para ver se não irá manchar mais ainda. Pois, de nada adianta trocar a sujeira por uma mancha.

Cuidados na limpeza das paredes

Entre os cuidados que você precisa tomar para limpar as paredes, têm-se:

Não use produtos abrasivos para limpar a parede;

Não esfregue a parede com força para tirar a sujeira, pois você pode tirar a tinta também.

Atitudes que você pode ter para manter as paredes mais limpas

Sabe-se que, evitar a sujeira é melhor do que limpar. E, além disso, sabemos que as sujeiras nas paredes acontecem como que por acaso, principalmente se tiver crianças na casa.

Assim, existem algumas dicas para facilitar a limpeza das paredes como:

Usar tintas que são laváveis e tinta epóxi

As tintas laváveis podem ser usadas tanto na área interna quanto externa, pois, além de proteger a parede, possuem um pouco de brilho e deixam a parede mais lisa, o que evita o acúmulo de sujeira e facilita a limpeza.

Para limpar as tintas laváveis, você pode usar detergente e esponja ou pano macio. A diferença é que a possibilidade de causar manchas é menor.

No caso de tintas epóxi, elas são mais resistentes à limpeza e permitem uma lavagem mais completa.

Comprar canetinhas escolares à base de água

Prefira, na hora da compra dos materiais escolares, comprar canetinhas à base de água no lugar de canetinhas à base de álcool. Se caso elas forem decorar as suas paredes, a limpeza será mais fácil.

Evitar deixar formar umidade nas paredes

Para isso, areje bem os ambientes, pois a umidade faz com que a sujeira “grude” nas paredes.

A umidade pode também causar o mofo que, se deixado por algum tempo, pode danificar a pintura, e apresentar manchas, podendo causar estufamento na tinta na parede.

Produza “paredes amigas” para as crianças

Se as crianças gostam de riscar as paredes, determine algumas paredes que elas podem riscar e prepare as paredes para isso:

Usando papel contact: estabeleça um local específico na casa e deixe-as exercitar a criatividade. Para limpar você vai usar somente um pano úmido.

Compre tintas próprias para rabiscar: estas tintas são próprias para canetinhas e lápis. Para limpar, basta usar somente um pano úmido.

Viu só como pode ser bem fácil limpar e, mais do que isso, manter a limpeza das suas paredes e evitar que a tinta seja danificada? Esperamos que nossas dicas de como limpar paredes tenham sido super úteis!