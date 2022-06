Conseguir manter o “fôlego” na metade do ano, no sentido figurado de manter-se “forte” depois de muitos meses de luta, é algo um pouco difícil em algumas fases de nossas vidas. No entanto, não significa que seja impossível.

Nós podemos lançar um olhar sobre as nossas emoções, prioridades, metas e sonhos, a fima de encontrar motivação na metade do ano para seguir adiante. Quer refletir conosco sobre o assunto? Então acompanhe este texto até o fim.

Como manter o “fôlego” na metade do ano?

Para manter o “fôlego” na metade do ano nós precisamos, acima de tudo, respeitar nossos próprios limites. Um erro que podemos cometer, de vez em quando, é o de “tentar correr atrás do prejuízo” quando nos damos conta de que o tempo passou.

Isto é, se você tinha o propósito de fazer 12 coisas no ano (uma por mês), mas já se passaram quase 6 meses e você nem começou o seu plano, cuidado para não se sobrecarregar tentando correr contra o tempo.

Precisamos manter os pés no chão e o realismo, a fim de garantir que os próximos passos sejam realmente qualificados.

Dito isso, vamos agora às nossas considerações de hoje:

1. Certifique-se de saber quais são as suas reais metas

Você realmente sabe quais são as suas metas? Quer manter o “fôlego” na metade do ano, mas nem sabe aonde quer chegar e tampouco quanto de fôlego precisa ter para chegar lá? Então talvez este seja um bom momento para refletir.

Você precisa relembrar as suas metas do começo do ano, bem como traçar novas – que sejam pertinentes – para impulsionar-se em busca dos seus objetivos. Saiba aonde você quer chegar!

2. Construa uma lista de prioridades

Dentro das suas metas você perceberá que algumas delas precisam ser prioridade, e outras nem tanto. Criar essa consciência lhe ajuda a organizar as coisas de uma maneira organizada e cronológica. Certifique-se de fazer isso com maestria.

3. Delegue aquilo que possa ter “atrapalhado” um pouco os seus planos

Comece a delegar aquelas tarefas que podem ter deixado o seu primeiro semestre um pouco atrapalhado ou criado algum tipo de gargalo. Dessa forma, você conseguirá manter o “fôlego” na metade do ano, uma vez que abrirá espaços para atividades mais interessantes.

4. Busque por fontes de inspiração

Você tem fontes de inspiração? Sabe quais livros ler, ou quais jornais acessar para buscar informações atualizadas e que lhe ajudem a pensar sobre o seu futuro profissional? Pense um pouco sobre isso.

Muitas vezes passamos horas consumindo conteúdos vazios, e nos esquecemos de alimentar a nossa mente com coisas positivas e boas. Claro que nem tudo precisa ser estudo e “sério”, mas é bom manter uma leitura e uma aquisição de inspiração com base em bons materiais, concorda?

5. Priorize – sempre – a sua saúde

A sua saúde também precisa estar bem cuidada para manter o “fôlego” na metade do ano. Se você não dá atenção às suas emoções, negligencia os seus limites e leva uma vida sedentária, por exemplo, como poderá manter a saúde e, consequentemente, o equilíbrio para manter-se ativo e motivado? Pense sobre isso e priorize mais o seu bem-estar.

Assim, o seu segundo semestre poderá ser mais rico que o primeiro. Boa sorte!