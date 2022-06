Como mostrar segundos no relógio da barra de tarefas do Windows 11

Lançado no ano passado, o Windows 11 está em negociações até agora. Com o Windows 11, a Microsoft mudou a aparência completa de seu sistema operacional Windows. Tudo, incluindo a barra de tarefas, menu Iniciar, ícones, papéis de parede, etc, foi renovado com a nova versão do Windows. Com a maioria das configurações alteradas, não há opção disponível em Windows para mostrar segundos no Relógio da Barra de Tarefas.

Quando você entrar pela primeira vez no PC com Windows 11, verá que os segundos não são exibidos no relógio na barra de tarefas. Não há opção interna para ajustá-lo. No entanto, você pode usar aplicativos de ferramentas de terceiros para mostrar segundos no relógio da barra de tarefas do Windows 11. Neste artigo, discutiremos como você pode mostrar segundos no relógio da barra de tarefas do Windows 11.

Exibir segundos no relógio da barra de tarefas do Windows 11

Como discutimos acima, não há uma opção integrada para mostrar segundos no Relógio da barra de tarefas do Windows 11, mas você pode usar ferramentas de terceiros para fazer isso. Você pode preferir usar uma ferramenta chamada ElevenClock para mostrar segundos no Relógio da barra de tarefas do Windows 11. Para isso, siga os passos abaixo-

Clique neste link para ir para a página do GitHub da ferramenta ElevenClock.

Aqui, desça para o Ativos seção e download ElevenClock.Installer.exe.

Agora abra o Explorador de arquivos pressionando o Windows + E combinação de teclas e vá para o local onde você salvou o arquivo.

Clique duas vezes no arquivo executável para executar o instalador. Siga as instruções na tela para instalar o ElevenClock no seu PC.

aperte o janelas chave para abrir o Menu Iniciar . No Menu Iniciar procurar por Onze Relógio e abri-lo.

Aqui, expanda o Configurações de data e hora seção e, em seguida, marque a caixa de seleção para Mostrar segundos no relógio.

Depois de fazer isso, você verá que o Relógio da barra de tarefas do Windows 11 está mostrando segundos.

Isso mostrará segundos no relógio da barra de tarefas do Windows 11. No entanto, depois de reiniciar o PC ou fechar o aplicativo ElevenClock em segundo plano, o relógio da barra de tarefas não mostrará mais os segundos. Para corrigir isso, você terá que habilitar o aplicativo ElevenClock na inicialização. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Definições aplicativo pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas.

Dirija-se ao Aplicativos seção da barra lateral esquerda e, em seguida, no lado direito, clique em Comece.

A partir daqui, ative a alternância para o Onze Relógio.

Palavras finais

É assim que você pode mostrar segundos no relógio da barra de tarefas do Windows 11. Como discutimos acima, você terá que usar o aplicativo de terceiros chamado ElevenClock para mostrar os segundos. No entanto, você não está limitado a este aplicativo e também pode usar qualquer outra ferramenta.

