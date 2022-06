Como promover na estação mais fria?

Se você quer ter mais conforto no ambiente de trabalho, especialmente na época mais fria do ano, então não deixe de conferir todas as dicas que trouxemos neste conteúdo!

Separamos uma série de sugestões que poderão ser colocadas em prática a partir de hoje. Deixe o seu espaço de trabalho ainda mais aconchegante.

Dicas de como ter mais conforto no ambiente de trabalho na estação mais fria

O conforto no ambiente de trabalho pode impactar na nossa produtividade e no rendimento de uma maneira geral. Por isso, investir em estratégias que mantenham o ambiente quentinho durante o inverno é de suma importância para trabalharmos com mais disposição, concorda? Veja algumas considerações que podem ajudar:

1. Que tal colocar manta na cadeira de trabalho?

A cadeira de trabalho, grande parte das vezes, costuma ser bem “gelada”. Então, o ideal é que coloquemos alguma manta ou tecido que retenha melhor o calor, impedindo que aquele desconforto, ao sentar, seja sentido nos dias mais frios.

2. Aposte em um cantinho para café e chás

Ter um espaço, perto da mesa, com todos os utensílios para fazer café ou chás também é uma excelente possibilidade. Assim você irá beber algo que hidrata, mantém a mente ativa e ainda aquece o corpo.

Claro que não se deve exagerar na quantidade de chá ou café… Use o bom senso. 😉

3. Ar condicionado com opção de aquecedor

Se for possível, instalar um ar condicionado com a opção de aquecedor pode ser uma boa ideia. Você estará deixando o ambiente com uma temperatura mais agradável, como acontece no verão.

Obviamente, isso pode ser visto como um “luxo”, porém, se estiver ao seu alcance, por que não investir no seu bem-estar?

4. Entrada da luz solar

Outra forma de investir no conforto no ambiente de trabalho é deixando a luz solar entrar. Ela costuma aquecer o ambiente, mesmo nos dias mais frios. Então, se ela entrar no espaço, você estará aquecendo um pouco mais o ambiente.

Isso pode ser potencializado se você posicionar as poltronas, almofadas e tapetes onde o sol bate.

5. Correntes de ar podem causar desconforto térmico

As correntes de ar muito intensas (como duas janelas abertas frente a frente) podem causar desconforto térmico. Se isso acontecer, mude a posição da mesa! A circulação de ar deve ser mantida, mas não exatamente onde você se senta. Considere isso. 😉

6. Use tapetes felpudos

Os tapetes felpudos também criam uma atmosfera mais agradável e aquecida nos dias frios. Assim, o conforto no ambiente de trabalho poderá ser alcançado com mais facilidade.

Além disso, os tapetes decoram o ambiente e uma boa decoração gera bem-estar, motivação e disposição.

7. Cortinas mais pesadas podem reter o calor

Use cortinas mais pesadas e que possam reter melhor o calor dentro do ambiente corporativo. Dessa forma o calor fica do lado de dentro, não escapando pela janela, ao mesmo tempo em que a circulação de ar pode ser mantida na medida certa.

Invista no conforto no ambiente de trabalho e veja como isso poderá mudar a sua forma de trabalhar!