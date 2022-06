Você tem interesse em abrir uma franquia? Se a sua resposta é sim, saiba que, antes de fazer isso, é recomendado que você se planeje para tanto. Por isso que hoje, nós vamos ensinar como se planejar para abrir uma franquia.

Existem no mercado inúmeras franquias, de todos os ramos, valores de investimento e áreas e formatos de atuação. Por isso, você precisa se planejar para começar o seu negócio. Leia o artigo e fique por dentro de tudo!

Afinal, como se planejar para abrir uma franquia?

A partir da decisão de abrir uma franquia, você precisa decidir muitas coisas antes de partir para a ação. Entre as decisões que você precisa tomar, tem-se:

Sua afinidade com o negócio e com a marca

Observe na sua cidade o que você gostaria de fazer e qual negócio você tem maior afinidade. Por exemplo: se você gosta de cozinhar, pode investir no ramo de alimentação; se você gosta de colocar a mão na massa, pode abrir uma franquia de prestação de serviços.

Perceba os seus gostos naturais e comece a se voltar para estes ramos de franquia.

A partir das suas afinidades com o negócio, comece a perceber quais seriam as marcas de seu interesse, bem como a existência delas na sua região. Vá construindo uma lista de opções, para posteriormente tomar decisões a respeito.

Verifique a sua disponibilidade financeira para adquirir a franquia

Isso deve incluir todos os gastos que você terá para abrir a franquia e mantê-la até que ela comece a render. Assim, você precisa prever os valores para:

Investimento inicial, você pode consultar a COF para isso;

O capital de giro, que é necessário para que a unidade franqueada se mantenha financeiramente, em seus gastos mensais;

Uma pequena reserva de capital, para você se manter até que a empresa comece a dar lucro.

Analise a lucratividade do negócio

Você precisa saber ou pelo menos ter uma ideia do quão rentável é a franquia. Por isso, analise a lucratividade e compare com outros investimentos que você pode fazer no mercado financeiro.

Assim, tenha claro a saúde financeira da franquia, verifique na COF os dois últimos balanços financeiros da franqueadora, perceba a viabilidade que a franqueadora tem para atender as necessidades da unidade franqueada.

Afinal, você também precisa garantir à franqueadora que tem capacidade financeira para adquirir a franquia.

Avalie o suporte oferecido pela franqueadora

O investimento inicial feito pelo franqueado envolve, além do direito de uso da marca, todo suporte necessário para abrir a franquia. Verifique quais são esses suportes: treinamentos, administrativos, contábeis, de operacionalização de processos, enfim, qual é o acompanhamento e suporte que a franqueadora oferece.

Enfim, apesar do fato de adquirir uma franquia ser de baixo risco, o franqueado precisa ter segurança com esse processo.

Confira os documentos da franqueadora

Além da COF (Circular de Oferta da Franquia), que contém todos os dados referentes ao administrativo, financeiro e processo da franquia, analise a regularidade fiscal e tributária da franqueadora.

Entre em contato com fornecedores para saber da ocorrência de atrasos de pagamentos e condições de entrega das matérias-primas.

Se necessário, busque ajuda com especialistas na área

O seu investimento será alto, portanto, se necessário, peça ajuda para especialistas como advogados e contadores para entender e analisar os documentos da franquia. Assim, você terá certeza de que o seu investimento valerá a pena e será bom para ambos.

Às vezes, somente um profissional poderá traduzir para você o que está escrito nas entrelinhas dos contratos e balanços patrimoniais.

A partir da realização desta análise proposta, é possível ir para a entrevista com o franqueador e tirar todas as dúvidas a respeito do negócio. De nada adianta você dizer depois de adquirir a franquia, que não sabia tal coisa.

Este artigo serve para que você se prepare e se planeje para abrir uma franquia. São cuidados necessários, para que você tenha clareza sobre o negócio que você pretende abrir. É sempre muito valioso adquirir todo conhecimento possível para saber de forma clara onde começar e como fazer isso sem problemas!

Assim, para ter êxito, sempre tire suas dúvidas, conheça o negócio, invista! Franquias são mais fáceis de administrar do que abrir seu negócio próprio. Além disso, as garantias de sucesso são grandes!

Agora que você já está a par de tudo isso, que tal começar o seu planejamento? Não existe hora perfeita para dar o primeiro passo, por isso, inicie agora mesmo! Um caminho de sucesso é sempre bem-vindo para realizar sonhos!