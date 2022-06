Trabalhar em casa é uma das formas que os brasileiros estão fazendo para aumentar a sua renda, complementar ou mesmo, ser a renda principal. Por isso que hoje, nós vamos ensinar como trabalhar em casa com negócio próprio.

A opção de trabalhar em casa envolve redução de custos com locação de espaço físico, além da possibilidade de flexibilidade de horário para trabalhar. Assim, você pode empreender e não ter aqueles gastos enormes com infraestrutura e espaço físico. Além disso, pode conciliar as atividades da casa com a formação de uma renda.

Será que vale a pena trabalhar em casa?

O sistema home office, muito utilizado na pandemia, fez com que as pessoas percebessem que é possível trabalhar em casa, tendo bons lucros e estar perto da família. Além disso, não precisa gastar tempo com transporte, além de, é claro, ter a liberdade de fazer o seu próprio tempo.

Outro fator que fez com que as pessoas começassem a trabalhar a partir de casa, é o empreendedorismo por necessidade. A grande falta de emprego no país fez com que os brasileiros passassem a criar formas de ter uma renda extra, que com o tempo, se tornou, renda fixa.

Entre as vantagens de trabalhar em casa tem-se:

Economia

Qualidade de vida

Horário flexível

Diminuição do estresse.

Mas, cuidado

O trabalho em casa também possui as suas responsabilidades. Você precisa se esforçar ao máximo para que seu negócio dê certo. Além disso, é preciso dedicação, para conquistar e fidelizar cada cliente e assim, aumentar a sua lucratividade.

Uma das formas de garantir que o seu negócio dê certo, é permitir que a sua empresa gere entradas de dinheiro recorrentes e, para isso, é preciso ter clientes fiéis e compras periódicas.

Afinal, como trabalhar em casa com negócio próprio?

Na sequência, separamos algumas opções para trabalhar em casa a partir do seu próprio negócio. São apenas ideias que podem se tornar realidade pela sua escolha.

Realize serviços freelancer

O freelancer é um profissional que utiliza o seu conhecimento para prestar serviços de forma autônoma, sem relações empregatícias. Assim, você precisa identificar o que você sabe fazer, ou tem condições de aprender e, então oferecer este serviço para outras pessoas sejam elas físicas ou jurídicas.

Dessa forma, você precisa estar bem qualificado além de possuir um portfólio de produtos que você possa demonstrar o seu conhecimento.

As principais áreas em que atuam os freelancers são: escritor, programador, designer, assistente virtual, mídias sociais, entre várias outras.

Faça a revenda de produtos

Para revender produtos, você precisa optar por comercializar infoprodutos como: e-books, vídeo aulas, cursos, revistas eletrônicas. Ou, ainda, produtos físicos como: cosméticos, roupas, acessórios e semijoias.

Independente da forma que você decidir revender produtos, o seu ganho será em forma de comissão por venda realizada.

Produza seus próprios artesanatos

Para produzir artesanatos, escolha os que você sabe fazer de melhor. Podem ser: objetos de decoração, crochê, tricô, redes de macramê, cestas, peças em madeira ou recicláveis, biscuit, entre tantas outras opções.

As receitas e maneiras de fazer você encontra em diversos sites na internet, esteja sempre atualizada nas tendências e produza seus próprios itens. Além disso, você pode vender suas peças em sites como Elo7 e Ateliweb, além de marketplaces nas redes sociais.

Se especialize em comida saudável

A maioria das pessoas não tem tempo para cozinhar hoje. Assim, a preferência das pessoas atualmente é pela comida saudável, por isso, invista na produção desse tipo de gastronomia.

Saiba que o investimento para isso é baixo e o retorno é bem rápido. Você pode optar por: lanches naturais, saladas, marmitas fitness, sucos detox, bolos light no pote, marmitas veganas, congelados, entre tantos outros.

Aqui apresentamos apenas algumas ideias de negócios próprios para serem desenvolvidos em casa, diante de todos os demais. Por isso, o plano é começar a partir da criação de uma renda temporária e, com o tempo, deixe o seu negócio de forma definitiva.

Mas não esqueça:

Você precisa, em primeiro lugar, se identificar com o negócio que pretende abrir, mesmo que seja pequeno e em casa. Esta identificação com o negócio é o que dará a dedicação e o esforço necessários para dar continuidade no negócio.

Invista em você e no seu potencial de fazer o negócio dar certo! O principal é sempre começar, então, não fique parado e pense no que você realmente gostaria de fazer! Com certeza você terá muitas ideias e o sucesso fazendo o que ama é ainda mais recompensador! Desejamos boa sorte na jornada!