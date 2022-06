Como usar o site Fatal to the Flesh 2022

O site Fatal to the Flesh oferece aos usuários a oportunidade de jogar na tela em branco sem se preocupar com o alvo ou os níveis seguintes.

Foi desenvolvido por Rafael Rozendaal em 2004. E oferece um lugar onde alguns podem mostrar seus talentos e passar seu tempo. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre fatal para o flash.

O que é fatal para a carne?

Ao visitar Fatal To The Flesh pela primeira vez, os usuários são apresentados a uma tela branca em branco. E, quando o cursor é movido pela tela, o fragmento aparece em um fundo vermelho branco.

Representa uma ferida na pele. Mais peças aparecerão conforme o usuário move o cursor pela tela. Basicamente, permite que os usuários façam feridas sangrentas em telas brancas.

Também pode ser usado como uma alternativa digital à automutilação real. E não promove a automutilação de forma alguma.

Assim, quando os usuários acham que precisam se machucar, eles podem se distrair jogando jogos de simulação no site.

Usando este site, os usuários podem expressar suas emoções de forma não destrutiva. O site Fatal To The Flesh oferece uma maneira de os usuários expressarem sua dor em uma página em branco jogando um jogo de simulação.

Características

Os sites funcionam como sinais semelhantes a sinais para evitar que as pessoas se machuquem.

Ao usar esta técnica de simulação, as pessoas são impedidas de tomar decisões fatais que podem ser fatais.

Ao usar este site, as pessoas podem parar de se automutilar e se proteger de ferimentos autoinfligidos.

As pessoas podem expressar suas emoções em papel branco que se assemelha ao corpo humano, em vez de seu eu real.

Há marcações vermelhas em cada corte para tornar o corte mais realista e natural para os usuários do site.

Algumas Informações Técnicas

O usuário é levado diretamente para uma página em branco no site Fatal to the Flesh sem descrição ou instruções. E, dependendo da velocidade do movimento do mouse, a marcação no mapa irá variar.

À medida que o mouse se move mais rápido, a vala fica mais profunda. E, à medida que a vala se forma, mais gotas vermelhas fluem. O site tem uma classificação de confiança de 67%.

E, devido à idade do site e à disponibilidade de protocolos HTTPS, a classificação de confiança é positiva.

Nos dados técnicos do site, não há nome de país mencionado por provedores de classificação confiáveis.

E já se passaram 17 anos e 298 dias desde que o domínio foi criado. Foi registrado em 8 de fevereiro de 2004.

Além disso, acredita-se amplamente que quanto maior a idade do domínio, mais credível é o site.

No entanto, não há informações fornecidas sobre o desenvolvedor ou autor do site. O site também não possui nenhuma outra informação técnica importante.

Usando o site Fatal to the Flesh em 2022

O site é muito fácil de usar. Os usuários simplesmente precisam visitar o site. Então, com a folha em branco, a tela pode ser encolhida ao seu gosto. E, quando o mouse é movido rapidamente pela tela, o zoom mostra a profundidade.

E, ao girar o mouse lentamente, você verá pequenos traços aparecerem na tela. Este site também oferece outros jogos inofensivos como outro meio para os usuários se prejudicarem digitalmente.

Palavras finais

Isso é tudo sobre Fatal para a carne 2022. Portanto, sempre que você sentir vontade de se machucar fisicamente, poderá usar este site como alternativa. No entanto, se você tem essas emoções regularmente, é melhor consultar um especialista em vez de visitar esses sites.

