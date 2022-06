Como vencer Malenia Blade of Miquella em Elden Ring 2022 (dicas profissionais)

Malenia, Lâmina de Miquella, é o chefe mais temido de Elden Ring. No entanto, ela não é uma chefe obrigatória. Mas, você também não deve subestimá-la.

Muitos jogadores de Elden Ring a consideram a chefe mais exigente em qualquer um de seus jogos. Ela é, sem dúvida, uma adversária difícil. Embora ela não seja impossível de derrotar, ela é realmente difícil.

Malenia pode ser derrotada entendendo seu conjunto de movimentos, adaptando-se ao seu movimento de assinatura, Waterfowl Dance, e estando aberto a mudar sua construção.

Então, como vencer a malenia blade of miquella em Elden Ring? Continue lendo.

Como vencer Malenia em Elden Ring 2022

Você pode optar por ter Malenia Lâmina de Miquella Elden Ring como seu chefe. Para chegar aos Campos de Neve Consagrados no final do jogo, você deve ativar o Grande Elevador de Rold e as Terras Proibidas.

Então aí está. Malenia fica Guarda em ElphaelBrace of the Haligtree, uma das últimas masmorras legadas em Elden Ring.

Mas, antes de tentar vencer Malenia, você deve ter um nível de 120 ou superior. Se você não alcançou essas alturas elevadas, moa-o no calabouço.

Você também deve garantir que está usando uma arma de alto nível na batalha, idealmente nada abaixo de 22.

Além disso, o tipo de arma que você usa é menos importante. Mas qualquer coisa que resulte em perda de sangue seria ótimo.

Dicas rápidas: Certifique-se de ter muitos itens de cura e comida de buff. Você precisará deles para se recuperar entre as lutas e aumentar suas estatísticas para a batalha final.

Em segundo lugar, lute com inteligência. Malenia tem muita saúde, então você precisará ser estratégico em seus ataques. Use táticas de bater e correr e concentre-se em seus pontos fracos.

Seja bom em esquivar

Quando Malenia atinge jogadores ou suas invocações, ela se cura. Esta é provavelmente a parte mais importante da luta.

E, qualquer dano que você causar em Malenia aumenta sua saúde. Isso aumenta o tempo necessário para derrotar o chefe e reduz as chances de ganhar.

Os ataques de Malenia podem ser bloqueados com um escudo, mas ainda afetam esse bug irritante. Mesmo quando os acertos são 100% bloqueados, ela recupera sua saúde.

Se os Manchados estão tentando derrotar Malenia, eles devem guardar seus escudos. Eles devem evitar seus ataques inteiramente. Embora seja fácil dizer às pessoas para evitar seus ataques.

Mas, a maioria dos jogadores será atingida durante uma luta, mesmo que sejam cuidadosos. Ela usa cordas curtas em seus balanços de espada. Além disso, seu movimento de assinatura, o Waterfowl Dance, não pode ser evitado.

Como combater o Moveset de Malenia

Malenia é um chefe muito rápido. Apesar das distrações da convocação, ela pode fechar a distância incrivelmente rápido em um novo alvo.

The Goddess of Rot tem dois movimentos de assinatura confiáveis ​​​​de fechamento de lacunas – Dança das Aves Aquáticas e Aeonia Escarlate.

E, toda vez que ela atinge um jogador ou convoca, ela cura. Com alguns de seus movimentos, ela pode preencher sua barra de saúde em questão de segundos.

Pode ser útil incorporar os feitiços Bloodhound Step Ash of War e Flame Cleanse Me Incantations em sua construção para combater os piores ataques de Malenia.

E, com o Bloodhound Step, o jogador se camufla, o que o torna uma esquiva aprimorada. Também abrange uma área maior.

Scarlet Rot é curado por Flame Cleanse Me e requer apenas 12 de Fé. Mas, usar o feitiço exigirá que você equipe um selo.

Fase um

Durante a Dança das Aves Aquáticas, Malenia ergue-se no ar por um momento. Ela então ataca excepcionalmente rápido. E o retorno dela é extremamente rápido.

Mas, você pode seguir com outra série de ataques culminados com um ataque de corte AoE. Escudos com altos contra-ataques de reforço de guarda e mitigação de danos.

Você também pode evitar a barragem inicial correndo na direção oposta.

E, quando você estiver perto de Malenia, esquivar-se atrás dela a cada golpe garantirá que você evite ser atingido. No entanto, este é um grande desafio.

Uma animação rápida mostra Malenia pulando acima do jogador e empurrando-o. Este movimento geralmente é usado quando você está longe dela.

Mas, ficando perto e bloqueando seus ataques, você evitará ser atraído por esse movimento. Você vai sentir falta dela se você se esquivar no último segundo.

Malenia se lança em direção ao jogador, agarrando-o. Sua espada então os empala na ponta de sua lâmina depois que ela os joga no ar.

Geralmente os mata em um golpe. O movimento é bem telegrafado, no entanto. E, você pode evitá-lo esquivando-se para ela no último momento.

Malenia avança e chuta o oponente durante o chute, quebrando sua postura e criando uma abertura para um ataque de acompanhamento.

Então, se você tiver equilíbrio e vigor suficientes em seu escudo, poderá bloquear esse ataque. Esquivar-se para trás evitará que você seja atingido.

Uma combinação de uma barra ascendente e uma barra horizontal é realizada por Malenia. O dano é alto.

Além disso, Elden Ring é um dos poucos chefes cujas habilidades podem ser adiadas indefinidamente. Portanto, tome cuidado para se esquivar apenas assim que ela começar a balançar para cima.

Durante seu ataque de carga, Malenia apressa o jogador e causa dano ao seu redor. Usar o combo Uppercut como acompanhamento pode levar a um ataque de pancada.

Você deve evitar a carga inicial e o acompanhamento. Então você deve evitar o slam depois.

Fase Dois

Aeonia Escarlate: Malenia sempre usa essa habilidade depois de se transformar na Deusa da Podridão. Uma vez que ela tenha subido, Malenia flutuará no ar.

Depois, ela lançará uma enorme Scarlet Aeonia em uma área. E ela causará danos maciços e construirá Scarlet Rot.

Quando Malenia pousar, role para longe dela, depois afaste-se novamente para evitar a explosão e a explosão do Scarlet Rot.

A Fase Dois será interrompida intermitentemente por essa habilidade. A explosão a deixa escancarada por alguns segundos depois de terminar.

Ataques Infundidos de Podridão Escarlate: Ela agora usa o dano da Podridão Escarlate quase exclusivamente como a Deusa da Podridão.

Entre os combos Waterfowl Dance, o grande raio AoE do corte final o torna o mais notório.

Então, preservando Bolus ou Flame, Cleanse Me, você quase pode garantir que Scarlet Rot não se acumule durante a Fase Dois

Barragem Fantasma: O céu será preenchido com Malenia. O ataque Scarlet Aeonia parece estar prestes a ser usado por ela.

O jogador é atacado por cópias fantasmas do jogador, cada uma das quais aponta para uma área específica do jogador e desaparece assim que o ataque chega.

Mas, pode demorar um pouco para o ataque acontecer. E, fantasmas não podem ser mortos por conta própria. Portanto, equipe um escudo que bloqueia 100% de Dano Físico.

Então, desviando de cada Phantom que vem em seu caminho, você pode ganhar mais distância de Malenia.

Estratégias para vencer Malenia

Você pode queijo Malenia mais facilmente usando Step Ash of War para evitar quase todos os ataques dela na Fase Um e aproveitando sua capacidade de escalonamento.

Cada movimento da Fase Um de Malenia pode ser interrompido por armas colossais.

A Blade Blasphemous, por exemplo, tem uma habilidade de derrubar que pode mantê-la no chão o tempo todo.

Além disso, feitiços de gravidade podem mantê-la no chão por muito tempo.

Malenia é ridiculamente vulnerável ao Step Ash of War de Bloodhound. O ritmo rápido de seu conjunto de movimentos rápidos facilita para os jogadores passarem pela temida Dança das Aves Aquáticas.

Este Ash of War vale bem o seu tempo se você tiver muitas dificuldades para derrotar esse chefe.

Como resultado, se você for usar Spirit Summons, recomendamos o Greatshield Soldier Ashes.

Além de distrair Malenia, cada um deles pode se proteger contra a maioria de seus ataques corpo a corpo.

Estratégia de Alcance e Feiticeiro

Malenia será um pouco mais fácil para jogadores de Spellcasting e Ranged. Seu alcance é naturalmente maior do que seu alcance de combate corpo a corpo.

E, apesar dos fechamentos de lacunas de Malenia, dificultando o lançamento de feitiços. Lance feitiços que são rápidos de lançar e causam muito dano de postura, como feitiçarias de gravidade.

Você também pode escolher feitiços que são acionados quando Malenia se aproxima, como Magic Glintblade ou Carian Phalanx.

Os jogadores devem usar um Great Bow ou Hand Ballista na Fase Um para explorar a suscetibilidade de Malenia a knockdowns. Ela não pode mais ser derrubada na Fase Dois.

No entanto, Frostbite e Bleed ainda a afetam. E isso faz com que Coldbone Arrow e Bloodborne Arrow sejam itens arremessáveis ​​ideais.

Estratégia Corpo a Corpo | Anel Miquella Elden



Para melhores resultados contra Malenia, use a maior e pior espada grande que puder encontrar. Ela é extremamente poderosa na Fase Um.

Adicionar ataques de salto à mistura provavelmente lhe dará dois ou três acertos críticos nela. Se armas colossais não são algo que você gostaria de experimentar, Malenia pode ser infectada por Bleed.

Então, se você quiser ativar esse efeito de forma confiável, considere uma construção dupla de Katana com muito investimento Arcano.

Apesar de soar como um disco quebrado, Step Ash of War do Bloodhound é extremamente útil. Mas, se você estiver no alcance corpo a corpo para esta luta, então você está condenado a morrer.

No entanto, você pode continuar lutando para manter a postura de Malenia sob controle.

Obter ajuda – Elden Ring Miquella



Se essas dicas não vencerem Malenia, não há vergonha em convocar cooperadores qualificados. Essa tática é tediosa, no entanto, devido aos ataques mortais de Malenia.

A Dança das Aves Aquáticas também pode induzir a morte. O trabalho pesado pode em breve ser feito por jogadores fortes que estão inteiramente felizes em fazer o trabalho pesado. Então, sente-se e relaxe.

Finalmente, Cinzas Espirituais fortes podem facilitar as coisas aqui. O Mimic Tear Spirit Ash continua sendo uma ferramenta eficaz para lidar com Malenia, apesar de ter sido nerfado.

Ele pode facilmente suportar a força total da Dança das Aves Aquáticas e da Eonia Escarlate.

E, antes de invocar o Spirit Ash, certifique-se de ter removido todas as armas, feitiços e itens que são ineficazes contra Malenia. Porque malenia copia as ações exatas do jogador.

No final, a persistência é a chave. Não espere derrotar este chefe nas primeiras tentativas.

Aprenda seus padrões de ataque ao longo de algumas noites. E fique confortável com o tempo.

Palavras finais

Isso é tudo sobre como derrotar Malenia no anel Elden. Os jogadores que derrotarem Malenia desbloquearão recompensas padrão para os principais chefes e avançarão em uma linha de missões que mudará o jogo. Esta é a lembrança associada de Malenia.

Além disso, os jogadores podem escolher entre sua Katana, a Mão de Malenia ou o Encantamento de Aeônia Escarlate por 50.000 Runas. Ela também dropa a Grande Runa de Malenia. E isso concede o efeito de regeneração de saúde de retaliação.

O jogador verá uma Aeonia morrendo no meio da sala do chefe depois de derrotar Malenia e recarregar a área. E, na linha de missões de Millicent, quando o jogador recebe a Agulha de Ouro Não Ligada, eles podem usá-la nesta Aeonia para criar a Agulha de Miquella.

Chama Frenética também pode ser subjugada com o poder deste consumível. Mas, somente revertendo a herança da Chama Frenética dos Três Dedos a Chama Frenética pode ser revertida. Então, desta forma, os jogadores não estão presos a um final de Age of Chaos.

