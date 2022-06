Você pode ver quem gosta da sua playlist do Spotify? O Spotify permite que você crie uma lista de reprodução pública para compartilhar com outros usuários. Outros usuários com quem você compartilha a lista de reprodução podem ouvir suas músicas. Além disso, eles também podem curtir a playlist e compartilhá-la com outras pessoas. O mundo da mídia social é tudo sobre os gostos […]

O post Como ver quem curtiu sua playlist no Spotify apareceu primeiro em iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks