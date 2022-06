Compart Marketing divulga vagas de emprego pelo país

A Compart Marketing, empresa com especialidade em marketing e merchandising, anuncia vagas de emprego para cargos voltados aos profissionais de todas as partes do país. A instituição está em busca de profissionais com capacitação para exercerem as funções ofertadas. Veja, a seguir, todas as informações.

Compart Marketing divulga oportunidades de emprego

Os cargos a serem preenchidos na Compart Marketing requerem trabalhadores com escolaridade comprovada nos níveis médio, técnico e/ou superior, que possuam proficiência nos ramos de Propaganda, Vendas, Atendimento, Merchandising, Marketing, dentre outros.

A remuneração está de acordo com a média do mercado e, como complementos, às funções garantem benefícios para os trabalhadores contratados, como vales refeição e alimentação, assistências médica e odontológica, auxílio combustível, bônus por resultado, ajuda de custo, além de celular e estacionamento disponibilizados pela companhia.

Na lista abaixo, estão os cargos ofertados, com sua respectiva região do país, conforme noticiado no site Infojobs:

Propagandista Médico (São Paulo / SP);

Prom. Moto (São Paulo / SP);

Prom. Líder (São Paulo / SP);

Prom. Produtos de Limpeza (São Paulo / SP);

Demonstrador (São Paulo / SP);

Estagiário de Recepção (São Paulo / SP);

Barista (São Paulo / SP);

Prom. Merchandising (São Paulo / SP).

Como se inscrever

Após análise das vagas ofertadas pela Compart Marketing, os trabalhadores deverão realizar sua inscrição através do link de participação.

