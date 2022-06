Compositores penedenses são selecionados para o V Festival de Música Em Cantos de Alagoas

O Governo de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), divulgou, no Diário Oficial desta quinta-feira (23), o resultado final de seleção do V Festival de Música Popular Alagoana Em Cantos de Alagoas. Ao todo, foram selecionadas 129 canções autorais e inéditas. Confira os artistas da cidade de Penedo:

Artista: Allê, o SANTO / Música: Viva

Artista: Erika Kaya / Música: Formas de dizer eu te amo

Artista: Zé Arthur / Música: AGORA E AQUI

Artista: Banda Lambertos / Música: Livres Pra Partir

Artista: Luiz Fontineli / Música: Penedo

Confira todos os selecionados

O evento tem o objetivo de apresentar novos talentos da música alagoana e um panorama do que é produzido de forma autoral em Alagoas. Ao todo, serão investidos R$ 35.100, nas categorias de classificação técnica, premiação pelo voto do júri, e “melhor música”, “melhor letra”, “melhor intérprete” e “melhor arranjo”, premiação pelo voto popular. As apresentações estão previstas para acontecer entre os dias 6 de agosto a 3 de setembro.

Pela primeira vez, o Festival passará pelo interior, com a fase eliminatória em quatro regiões alagoanas (Metropolitana, Agreste, Baixo São Francisco e Alto Sertão), sendo selecionadas as cidades de Maceió, Piaçabuçu, Arapiraca e União dos Palmares. A grande final acontecerá na capital.

Por Assessoria