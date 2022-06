Concurso ANP 2022: SAIU o edital com 48 vagas temporárias! Até R$6.130!

A Agência Nacional do Petróleo faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso (Concurso ANP 2022) para o preenchimento de 48 vagas temporárias. As oportunidades são para cargos de ensino superior, em diversas áreas.

O edital ANP 2022 para Temporários confirma que a seleção conta com vagas para:

Atividades Fiscalização da Produção de Combustíveis I (02 vagas): curso em Engenharia ou Química Industrial;

Atividades de Fiscalização da Produção de Combustíveis II (03): curso em Engenharia ou Química Industrial;

Atividades de Fiscalização de Infraestrutura e Movimentação (03): curso de Engenharia;

Atividades de Regulação de Novas Atribuições I (01): curso de Direito;

Atividades de Regulação de Novas Atribuições II (03): curso em Economia ou Ciências Econômicas;

Atividades de Regulação de Novas Atribuições III (04): curso em Economia ou Ciências Econômicas;

Atividades de Regulação de Novas Atribuições IV (01): curso em Engenharia, Economia, Ciências Econômicas, Matemática ou Estatística;

Atividades de Regulação de Novas Atribuições V (01): curso em Ciências Contábeis ou Contabilidade;

Atividades de Fiscalização do Abastecimento (30): qualquer área de formação.

As vagas são para lotação no Estado do Rio de Janeiro, com exceção da área de Atividades de Fiscalização do Abastecimento. Para esse cargo, as chances estão distribuídas entre sete cidades, sendo que 03 em Belo Horizonte (MG), 04 em Brasília (DF), 03 em Manaus (AM), 03 em Porto Alegre (RS), 04 no Rio de Janeiro (RJ), 10 em São Paulo (SP) e 03 em Salvador (BA).

O edital ANP 2022 para temporários confirma que os aprovados na seleção serão contratados de modo temporário por, no máximo, quatro anos, sendo admitida a prorrogação do contrato desde que o prazo total não exceda a cinco anos. O salário será de R$6.130, para jornada de 40 horas.

Inscrição Concurso ANP 2022

A inscrição no concurso ANP 2022 para Temporários será realizada no período compreendido entre 10 horas do dia 11 de julho e 18 horas do dia 1º de agosto, no site do Cebraspe , banca organizadora. A taxa de inscrição custa R$149,40, devendo ser paga até o dia 19 de agosto.

Segundo o documento, os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa, no site da banca , durante todo o prazo de inscrição do concurso (11/07 a 01/08).

Provas

O concurso ANP para Temporários vai contar com provas objetivas e títulos. Os primeiros exames acontecerão no dia 25 de setembro de 2022, no turno da tarde, com duração de até quatro horas.

As avaliações do certame serão aplicadas nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

O concurso vai contar, ao todo, com 120 questões, distribuídas em dois blocos, conforme disposto a seguir:

Conhecimentos Gerais (50 questões) Língua Portuguesa;

Matemático e Raciocínio Lógico;

Noções de Informática;

Noções de Direito Administrativo;

Noções de Direito Constitucional;

Legislação Complementar; e

Ética no Serviço Público. Conhecimentos Específicos (70 questões) Para obter aprovação no concurso, o candidato deverá obter nota igual ou superior a dez pontos na área de Conhecimentos Básicos, 21 pontos ou mais na parte Específica e 36 pontos na prova completa. É importante destacar que os candidatos serão classificados conforme os quantitativos previstos no edital, de acordo com a área escolhida, e convocados para o exame de títulos. Após a conclusão de todas as etapas, o concurso será homologado oficialmente. A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.