Concurso CGE PB 2022: Comissão é formada para abertura de novo edital

A Controladoria-Geral do Estado da Paraíba vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CGE PB 2022). A comissão organizadora do certame, que ficará responsável pela próxima seleção para efetivos do órgão, foi formada.

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, o ato do Governador do Estado que designa os membros da comissão organizadora. O grupo de trabalho conta com cinco membros, incluindo a presidente da comissão. Veja:

Marlene Rodrigues da Silva – presidente;

Maria das Graças Aquino Teixeia da Rocha;

José Carlos da Silva;

Rodolfo Emanuel Lima Serrano; e

Elias Lopes Asfora.

O grupo de trabalho formado acima é responsável pelo novo concurso público para provimento de cargos efetivos no âmbito da Controladoria-Geral do Estado.

Agora, com a comissão organizadora formada, o próximo passo será a escolha de uma nova banca organizadora. Para isso, o grupo de trabalho vai elaborar o projeto básico, que será utilizado para as empresas enviarem suas propostas.

Após a banca ser definida e contratada do concurso CGE-PB 2022, o edital ficará próximo e poderá ser divulgado a qualquer momento no Diário Oficial do Estado.

O concurso CGE PB 2022

O quantitativo de vagas e os cargos que serão oferecidos ainda não foram informados. Segundo informações da Controladoria, dependerá do número de servidores que solicitarão aposentadoria na referida área durante o ano para que a oferta de vagas seja definida.

Ainda não há previsão de abertura do concurso público da CGE-PB. Contudo, a Controladoria Geral da Paraíba tem o objetivo de abrir o seu novo edital ainda em 2022.

Último edital

O último edital de concurso público da Controladoria-Geral da Paraíba foi divulgado há quase 15 anos. A última seleção foi aberta em 2007, quando contou sob organização do Cebraspe (antigo Cespe/UnB).

O edital da CGE-PB contou com 15 vagas de ampla concorrência e uma para deficientes. As oportunidades foram abertas para o cargo de Auditor de Contas.

O salário inicial da Controladoria foi de R$ 4.274,22, sendo ela composta por vencimento de R$ 582,42; representação de R$1.235,80; e gratificação do controle interno, cujo valor máximo era de R$2.500. O último edital da Controladoria foi realizado em duas etapas. A primeira delas contou com provas objetivas, enquanto a segunda parte foi composto por treinamento pertinente ao exercício do cargo, com duração de vinte dias úteis.