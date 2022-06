Concurso PF 2022/2023: Edital com 600 vagas é solicitado para área administrativa!

A Polícia Federal tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso PF 2022/2023). A corporação enviou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) um novo pedido de seleção para área administrativa.

Foram solicitadas, ao todo, 600 vagas para cargos da área de apoio. Agora, cabe ao MJSP realizar a solicitação ao Ministério da Economia.

A confirmação do pedido de concurso da PF foi dada pela Diretoria de Gestão de Pessoas da corporação, em reunião com o Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (SinpecPF). No Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Justiça também consta a informação.

O Presidente do SinpecPF, João Luís, falou sobre “a máxima urgência do concurso, devido ao baixíssimo quantitativo de servidores do PECPF existente no órgão e também a grande evasão que ocorreu no concurso de 2014”.

O concurso público da Polícia Federal (PF) para cargos da área de apoio tem o cargo de agente administrativo, de nível médio, como destaque. A função requer nível médio e tem salário inicial de R$4.710,76.

No pedido, a PF não informou o quantitativo de vagas para cada cargo, somente que a oferta para um total de 600 vagas. Todavia, na consulta ao SEI, é possível constatar que foram pleiteadas 494 oportunidades para agente administrativo e 183 oportunidades de níveis superior, totalizando 677 vagas no concurso.

A remuneração de nível superior é de R$5.559,67 (exceção é o médico, cujo salário é de R$7.692,55).

O último pedido de concurso da PF foi feito em 2021. Na época, foram solicitadas 557 vagas, sendo 404 para agente administrativo e 153 para cargos de nível superior. As vagas foram distribuídas da seguinte maneira:

404 vagas para o agente administrativo – Nível médio e R$4.710,76 (já com auxílio-alimentação de R$458)

– Nível médio e R$4.710,76 (já com auxílio-alimentação de R$458) 153 vagas para cargos de nível superior – Nível superior e R$5.559,67 (exceto o cargo de médico, com ganhos de R$7.692,55). Os valores citados já estão contabilizados o auxílio-alimentação de R$458.

O concurso PF para Agente Administrativo

O cargo de Agente Administrativo tem requisito de nível médio completo. O salário básico do cargo é de R$2.279,16. Além disso, o cargo conta com gratificação de desempenho de atividade de apoio técnico administrativo de R$2.467, totalizando R$ 4.746,16 mensais.

Em junho de 2018, o concurso da Polícia Federal para o cargo de Agente Administrativo ficou sem validade. Dessa forma, a PF não pode mais convocar ou utilizar qualquer cadastro reserva.

O cargo de Agente Administrativo realiza atividades de nível médio, de grande complexidade, envolvendo a apresentação de solução para situações novas, a necessidade de constantes contatos com autoridades de média hierarquia, com técnicos de nível superior e/ou contatos eventuais com autoridades de alta hierarquia e abrangendo planejamento em grau auxiliar e pesquisas preliminares realizadas sob supervisão indireta, predominantemente técnica, visando à implementação das leis, regulamentos e normas referentes à administração geral e específica; supervisão dos trabalhos que envolvam a aplicação das técnicas de pessoal, orçamento, organização, métodos e materiais executados por equipes auxiliares, chefia de secretarias de unidades da mais alta linha divisional da organização.

O último concurso da Polícia Federal para Agente Administrativo foi realizado em 2013. Na ocasião, as vagas foram destinadas aos Estados do Acre (22 vagas), Alagoas (14 vagas), Amazonas (29 vagas), Amapá (25 vagas), Bahia (48 vagas), Ceará (32 vagas), Distrito Federal (548 vagas), Espírito Santo (32 vagas), Goiás (25 vagas), Maranhão (38 vagas), Minas Gerais (48 vagas), Mato Grosso do Sul (47 vagas), Mato Grosso (38 vagas), Pará (45 vagas), Paraíba (09 vagas), Pernambuco (35 vagas), Piauí (14 vagas), Paraná (48 vagas), Rio de Janeiro (58 vagas), Rio Grande do Norte (29 vagas), Rondônia (32 vagas), Roraima (25 vagas), Rio Grande do Sul (50 vagas), Santa Catarina (29 vagas), Sergipe (18 vagas), São Paulo (70 vagas) e Tocantins (22 vagas).

As provas objetivas aplicadas foram de de caráter eliminatório e classificatório, valendo 120,00 pontos, abrangendo as disciplinas citadas. O certame foi coordenado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Último edital de concurso da PF para cargos administrativos

Em 2013, o último edital de concurso público para Polícia Federal para área de apoio foi realizado. Foram oferecidas nada menos que 566 vagas, sendo 534 para agente administrativo.