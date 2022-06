Concurso PGE PA 2022: Saiu o edital para Procurador! Até R$10.533,99!

A Procuradoria Geral do Estado do Pará faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso PGE PA 2022) para o cargo de Procurador. O Cebraspe tem a responsabilidade do certame.

De acordo com o edital de concurso da PGE-PA para o cargo de Procurador, o certame oferece 10 vagas, além de cadastro reserva (para contratação conforme necessidade). As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

9 vagas para ampla concorrência; e

1 vaga para pessoas com deficiência.

O concurso PGE-PA 2022 – Procurador

Para concorrer a uma das vagas no concurso PGE-PA 2022 para o cargo de Procurador, o candidato precisa de nível superior em Direito, ou seja, possuir o curso de nível superior neste curso e na respectiva modalidade indicada. Ademais, será necessário possuir inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O salário inicial será de R$10.533,99. Além disso, o servidor fará jus a outras gratificações e vantagens previstas em lei, mas não especificadas.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso PGE-PA 2022 poderão se inscrever no período compreendido entre 13 de junho e 01 de julho de 2022, por meio do Cebraspe, o organizador da seleção .

A taxa de inscrição vai custar R$270.

Provas concurso PGE PA 2022

O concurso PGE PA 2022 para o cargo de Procurador vai contar com quatro fases, que podem classificar ou eliminar. Veja:

1ª fase: prova escrita com questões objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre a elaboração da prova com o apoio logístico do Cebraspe;

prova escrita com questões objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre a elaboração da prova com o apoio logístico do Cebraspe; 2ª fase: provas escritas com questões de natureza dissertativa e (ou) discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre a elaboração da prova com o apoio logístico do Cebraspe;

provas escritas com questões de natureza dissertativa e (ou) discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre a elaboração da prova com o apoio logístico do Cebraspe; 3ª fase: provas escritas com questões de natureza prática, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre a elaboração da prova com o apoio logístico do Cebraspe; e

provas escritas com questões de natureza prática, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre a elaboração da prova com o apoio logístico do Cebraspe; e 4ª fase: avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe. As provas serão aplicadas nas cidades de Belém, Marabá e Santarém, mas podendo acontecer também em outras regiões havendo indisponibilidade de locais adequados ou insuficientes. O exame objetivo acontecerá no dia 21 de agosto de 2022, com duração de quatro horas. O exame terá duração de quatro horas e abordará o seguinte conteúdo: Direito Constitucional: 12 questões

Direito Administrativo: 12 questões

Direito Tributário: 12 questões

Direito Empresarial e do Consumidor: 4 questões

Direito Agrário: 8 questões

Direito Civil: 8 questões

Direito Processual Civil: 12 questões

Direito Ambiental e Minerário: 8 questões

Direito Financeiro: 8 questões

Direito Material e Processual do Trabalho: 6 questões

Direito Penal e Processual Penal: 6 questões

Direitos Humanos: 4 questões As provas escritas do concurso serão divididas em duas partes, conforme disposto a seguir: 2ª fase: provas escritas de natureza discursivas e (ou) dissertativa (P2) Discursiva e(ou) dissertativa

Direito Constitucional,

Direito Administrativo,

Direito Financeiro,

Direito Tributário e

Direito Material e Processual do Trabalho (P3) Discursiva e (ou) dissertativa

Direitos Humanos

Direito Civil

Direito Processual Civil

Direito Agrário e

Direito Ambiental e Minerário A terceira fase vai contar com provas escritas com questões de natureza prática. Elas terão duração de cinco horas e serão aplicadas nos dias 24 e 25 de setembro, no período da tarde. A validade do concurso será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado por igual período.