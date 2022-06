Concurso PM ES 2022: Saiu o edital com 1.052 vagas para Soldado! Até R$ 3.735,79!

A Polícia Militar do Estado do Espírito Santo faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso PM ES 2022) para o preenchimento de 1.052 vagas para os cargos de Soldado Combatente, Soldado Músico e Soldado Auxiliar de Saúde.

Para concorrer a uma das vagas de Soldado, o candidato precisa possuir o nível médio completo, além de carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial chega a R$ 3.735,79.

A maior parte das vagas é para o cargo de Soldado Combatente, com 1.000 vagas. Confira a tabela de cargos e vagas do concurso:

Cargos Escolaridade Vagas Soldado Combatente (QPMP-C) Nível Médio 1.000 Soldado Músico (QPMP-M) Nível Médio 22 Soldado Auxiliar de Saúde (QPMP-S) Nível Técnico 30

Requisitos

Entre os principais requisitos do concurso PM ES, estão:

Possuir altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m (homens) e de 1,60m (mulheres);

Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B” (caso exigido em edital);

Ter, no mínimo, 18 anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 no primeiro dia de inscrição no concurso (exceto para ingresso no Quadro de Oficiais Médicos, em que deverá ter no máximo 35 anos);

Formação de nível médio de escolaridade (Oficial, Soldado e Músicos);

Formação de nível superior de escolaridade (Oficiais da Saúde/1º Tenente).

Inscrição Concurso PM ES 2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 07 de julho, no site da banca organizadora, Instituto AOCP. A taxa de inscrição custa R$74,00.

Etapas e Provas

Os candidatos do concurso PM ES serão avaliados através das seguintes etapas:

Prova Objetiva – eliminatório e classificatório;

eliminatório e classificatório; Prova de Redação – eliminatório e classificatório;

eliminatório e classificatório; Entrega de Documentação para Aferição de Idade – eliminatório;

eliminatório; Teste de Aptidão Física – eliminatório;

eliminatório; Avaliação Psicológica – eliminatório;

eliminatório; Prova Prática de Música – eliminatório(somente para Músicos);

eliminatório(somente para Músicos); Investigação Social – eliminatório;

eliminatório; Exames de Saúde – eliminatório;

eliminatório; Classificação Final para Curso de Formação – eliminatório e classificatório;

eliminatório e classificatório; Entrega de Documentos para Matrícula – eliminatório;

eliminatório; Curso de Formação – eliminatório e classificatório;

Provas Objetivas

As provas objetivas do concurso serão aplicadas no dia 21 de agosto de 2022. O exame vai contar com 80 (oitenta) questões, distribuídas por áreas de conhecimento.

Cada questão da etapa terá 5 (cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta. Veja as matérias que serão cobradas:

Soldado Combatente

Soldado Músico

Soldado Auxiliar de Saúde

As provas objetivas e de redação serão aplicadas nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e na Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra).

Segundo o que consta no edital, o candidato, para ser aprovado na Prova Objetiva deverá, além de não ser eliminado por outros critérios:

Obter, no mínimo, 40% da pontuação máxima possível na Prova Objetiva; e

Obter, no mínimo, 20% da pontuação máxima possível em cada área de conhecimento.

Prova de Redação

De acordo com o edital, a prova de redação será realizada em conjunto com a prova objetiva. A etapa será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de textos.

O candidato vai adotar uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual “Dissertação”. O seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos para esse tipo de produção textual.

Segundo o edital, somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que: obter a pontuação da Prova Objetiva e estiver classificado na Prova Objetiva até o limite de 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da Ampla Concorrência, Negros e Indígenas, além de não ser eliminado.

Entrega de documentos para aferição de idade

A etapa de Entrega de Documentação para Aferição de Idade é apenas de caráter eliminatório. Para a fase de Entrega de Documentação Preliminar e Aferição de Idade, o candidato deverá, obrigatoriamente, enviar a documentação que segue, em cópias devidamente autenticadas:

a) Cédula de Identidade – RG;

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) Certidão de nascimento, casamento ou união estável.

Teste de Aptidão Física

O Teste de Aptidão Física do concurso PM ES para Soldado tem caráter eliminatório e será realizado na região Metropolitana da Grande Vitória (ES). Será convocado para a realização do Teste de Aptidão Física o candidato considerado APTO na 2ª Etapa.

Os exercícios do TAF são quatro, conforme disposto a seguir:

Flexão na barra fixa (masculino e feminino);

Abdominal remador (masculino e feminino);

Agilidade (masculino e feminino);

Corrida 2.400 m (masculino e feminino).

Avaliação Psicológica

Será convocado para a realização da Avaliação Psicológica o candidato considerado APTO na etapa anterior.

A etapa psicológica terá caráter unicamente eliminatória, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente.

Prova Prática de Músico

A Prova Prática de Música consistirá de avaliações de execução instrumental de cinco peças musicais (peça de confronto, peça de livre escolha, repertório para banda de música 1 e 2, e uma peça para leitura à primeira vista, que objetivarão avaliar a habilidade de leitura de trechos musicais, nível de interpretação, musicalidade, conhecimento e domínio das técnicas específicas do instrumento a que irá concorrer, sendo que cada peça musical corresponde a 1 (uma) avaliação de execução instrumental.

É de responsabilidade do candidato trazer, às suas expensas, seu(s) instrumento(s) para a realização das avaliações de execução instrumental.

Investigação social

A Investigação Social do concurso vai verificar se o candidato possui idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada necessária para ser Soldado da PMES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação.

Essa etapa será executada pela PMES.

Exame de Saúde

O exame de saúde consistirá em inspeção de saúde procedida por uma Junta Militar de Saúde (JMS) da Diretoria de Saúde (DS) da PMES nos candidatos aprovados na 4ª etapa do concurso (Avaliação Psicológica), podendo ser realizado concomitantemente com outras etapas.

Essa etapa será executada pela PMES.

Curso de formação

A matrícula no curso de formação obedecerá rigorosamente à ordem decrescente de aprovação e classificação final, bem como aos seguintes critérios de desempate:

Maior pontuação na Prova de Redação;

Maior pontuação em Língua Portuguesa;

Maior pontuação em Raciocínio Lógico e Matemático;

Maior pontuação em Geografia;

Maior pontuação em História;

Persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se necessário, hora e minuto do nascimento;