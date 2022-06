Concurso PM SP 2022: Edital para Soldado com 2.700 vagas deve sair em junho

A Polícia Militar de São Paulo tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM SP 2022) para o preenchimento de 2.700 vagas no cargo de Soldado. De acordo com informações da corporação ao site Folha Dirigida, a previsão é que o novo certame seja publicado ainda neste mês de junho.

De acordo com informações do chefe da Seção de Gestão e Coordenação de Concurso e capitão da PM, Obrien Pineda Teixeira, os novos aprovados neste concurso vão ingressar na corporação entre maio e junho de 2023.

Ademais, o representante da corporação confirmou que o processo de contratação da banca organizadora já está em sua fase final. No momento, ainda não se sabe qual é a instituição mais cotada, porém a Vunesp tem realizado as últimas seleções da Polícia Militar do Estado.

Concurso PM-SP já está autorizado

Para quem não se lembra, este concurso público da Polícia Militar de São Paulo já está autorizado. Em setembro de 2021, o Governo do Estado autorizou a abertura de 5.400 vagas na carreira de Soldado. Em outubro do mesmo ano, a corporação abriu 2.700 vagas para a carreira.

Agora, em junho, a PM-SP estima publicar mais 2.700 vagas e fechar o quantitativo de oportunidades prevista na autorização.

O concurso PM SP 2022

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ser brasileiro; ter idade mínima de 17 (dezessete) anos e idade máxima de 30 (trinta) anos, exceto para quem já é Policial Militar, ter estatura mínima de 1,55m, se mulher, e de 1,60m, se homem.

É permitido o uso de tatuagem, desde que sua simbologia não seja conflitante com os valores policiais-militares e não faça alusão a condutas ilícitas; estar quite com as obrigações militares e eleitorais; possuir boa saúde, higidez física, mental e perfil psicológico compatível com o cargo; ter concluído o Ensino Médio ou equivalente; e Carteira Nacional de Habilitação entre as categorias “B” e “E”.

A carreira de soldado da PM SP tem remuneração inicial de R$3.164,58 mensais. O valor é composto por R$1.226,03 de vencimento, R$1.226,03 de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e R$712,52 de insalubridade.

O concurso deve ser composto por provas, com 60 questões de múltipla escolha, além de um exame discursivo, com uma redação. O exame objetivo deverá ter questões de Língua Portuguesa e Interpretação de Texto – 20 questões; Matemática – 15questões; Conhecimentos Gerais – 15 questões; Noções Básicas de Informática – 5 questões; e Noções de Administração Pública – 5 questões.

Além das provas objetivas e discursivas, o concurso vai contar com exame de aptidão física; exames de saúde; exames psicológicos; avaliação de conduta social; e análise de documentos.

