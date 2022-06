Concurso SEFAZ AP 2022: FCC é a banca organizadora, confirma Governador

A Secretaria de Fazenda do Estado do Amapá vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso SEFAZ AP 2022) em breve. De acordo com o chefe do executivo estadual, Waldez Góes, a Fundação Carlos Chagas (FCC) será a banca organizadora do próximo certame. Além disso, ele confirmou os cargos que serão oferecidos no certame.

Por meio das redes sociais, o Governador confirmou que foi autorizada a contratação da banca. A expectativa é que o documento seja publicado em breve no Diário Oficial.

De acordo com Waldez, as vagas do concurso serão oferecidas nos cargos de auditor e fiscal. O quantitativo de vagas ainda não foi confirmado.

No dia 13 de maio, o governador do Estado, Waldez Góes, revelou que o certame da pasta será o próximo. A declaração do chefe do executivo estadual aconteceu durante o seu programa “Olá gente!”, transmitido ao vivo pelo Facebook.

“O próximo edital que vai sair é da parte de receita estadual. Uma carreira muito apreciada, buscada.”

Foi divulgada no Diário Oficial do Estado, a comissão organizadora da nova seleção do órgão. Dessa forma, os trâmites do edital poderão ser iniciados.

O grupo de trabalho formado terá diversas atribuições relacionados ao concurso público da SEFAZ-AP 2022. Antes mesmo da publicação no Diário Oficial, o governador do estado, Waldez Góes, já havia anunciado a assinatura das comissões por meio de suas redes sociais.

O grupo de trabalho formado tem a seguinte composição:

Representantes da Secretaria de Administração (Sead)

Regina Maria de Oliveira Duarte;

Dinaldo Pereira Trindade; e

Karina da Conceição da Silva.

Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz)

Eliane Figueira Heidemann; e

Ademar Caetano da Silva Junior.

Procuradoria Geral do Estado (PGE)

Narson de Sá Galeno; e

Thiago Lima Albuquerque. Último concurso SEFAZ-AP O último edita de concurso público da SEFAZ-AP foi aberto no ano de 2022. Na época, a Secretaria de Fazenda do Estado do Amapá publicou a abertura de edital para o preenchimento de nada menos que 38 vagas, em dois cargos. O edital contou com oportunidades para: Auditor da Receita Estadual – 14 vagas; e

Fiscal da Receita Estadual – 24 vagas. Para concorrer a um dos cargos acima, o candidato precisava possuir o nível superior. O salário, na época, chegava a R$5.748,05 para o fiscal e R$7.664,07 para o auditor. O concurso contou com duas etapas, conforme disposto a seguir: 1ª etapa – provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; e

provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; e 2ª etapa – programa de formação de caráter eliminatório.