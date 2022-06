Concurso TCE MS 2022: Edital para Procurador tem banca definida

O Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso TCE MS 2022) em breve. A seleção conta, ao todo, com quatro cargos confirmados, sendo um deles para Procurador. Para a carreira, inclusive, a banca organizadora já está contratada.

Foi divulgado no Diário Oficial do Tribunal o extrato de contrato que confirma a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) como banca organizadora do certame. O documento informa que a assinatura de contrato entre as partes aconteceu no dia 02 de junho, com vigência contratual entre as partes de 12 meses, ou seja, um ano.

Com a contratação, o edital de concurso público do TCE-MS 2022 para o cargo de Procurador pode sair a qualquer momento. Agora, ambas as partes realizarão os últimos ajustes e definir o cronograma.

O concurso TCE MS 2022

O concurso público do TCE-MS foi autorizado em maio do ano passado com quatro cargos. O quantitativo de oportunidades, até então, ainda estava indefinida. No entanto, o contrato assinado com a banca Fapec revela o quantitativo do concurso de procurador.

Segundo o documento, o concurso público do TCE-MS vai abrir um total de 03 vagas para o cargo de Procurador de Contas Substituto do Ministério Público de Contas MPC-MS. Ademais, serão oferecidas oportunidades em cadastro reserva, para contratação conforme necessidade.

Além disso, o Tribunal estima publicar edital para os cargos de Auditor, substituto de conselheiro; Auditor estadual de controle externo; e Analista de gestão Institucional e técnico de gestão institucional.

A portaria de autorização do concurso TCE-MS foi publicada no Diário Oficial do dia 18 de maio, e está assinada pelo presidente, o conselheiro Iran Coelho das Neves.

“Autoriza a realização de concurso público de provas e títulos para provimento de cargos do Ministério Público de Contas, da Auditoria e do quadro de pessoal do Tribunal de Contas.”

Os salários de cada cargos oscilam da seguinte maneira:

Procurador: R$35.462,28

R$35.462,28 Auditor substituto: R$33.689,19

R$33.689,19 Auditor controle externo: R$9.787,35

R$9.787,35 Analista: R$7.119,25

R$7.119,25 Técnico: R$3.164,53

Último concurso TCE MS

O último edital de concurso público do TCE-MS foi aberto em 2013. Na época, o Tribunal abriu 30 oportunidades para cargos de ensino superior, sendo que duas foram reservadas para candidatos com deficiência.

As chances do concurso foram para o cargo de auditor estadual de controle externo. Naquela época, o salário inicial era de R$6.697,72. A banca organizadora foi a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).

O concurso público do TCE-MS contou com provas objetivas e discursivas. Os exames contaram com questões de Língua Portuguesa, Informática, Raciocínio Lógico, Matemática, e conhecimentos específicos da área de Direito.

Além disso, os candidatos foram avaliados por títulos, etapa de caráter classificatório.