Concurso TCE SC 2022: presidente confirma objetivo de abrir novo edital

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso TCE SC 2022). O presidente do órgão, conselheiro Adircélio de Moraes, sinalizou a possibilidade de abrir uma nova seleção a fim de atender carências em áreas que não foram totalmente sanadas com o último concurso.

De acordo com o presidente, o novo concurso TCE SC 2022 deverá contar com oportunidades para Auditor Fiscal de Controle Externo nas áreas de Direito, Tecnologia da Informação e Ciências Atuariais.

“Há previsão de concurso a ser realizado em breve para suprir a carência de algumas áreas que não foram totalmente supridas pelo último concurso: Direito, Tecnologia da Informação e ainda temos a necessidade de auditor fiscal para área atuarial”, disse durante sessão ordinária do órgão.

A expectativa do órgão é que o edital do concurso TCE SC 2022 não demore de ser publicado, uma vez que o Tribunal tem urgência no preenchimento dos cargos que estão vagos.

“A ideia é recompor a nossa força de trabalho o quanto antes, que está bastante defasada. Hoje, dos 450 cargos de auditor fiscal, temos 277 preenchidos. Ou seja, algo próximo de 60% da nossa força de trabalho”, concluiu o presidente do TCE SC.

Último edital

O último edital do concurso TCE-SC foi aberto em 2021 para o preenchimento de 160 vagas no cargo de Auditor Fiscal de Controle Externo. Do total de oportunidades, 40 foram para contratação imediata e 120 para formação de cadastro de reserva.

O cargo de Auditor requer o nível superior dos candidatos interessados, de acordo com a área. Segundo o documento de abertura, estão sendo oferecidas oportunidades nas áreas de Administração (seis vagas imediatas e 18 no cadastro reserva); Ciências Contábeis (nove vagas imediatas e 27 no CR); Ciências da Computação (oito vagas imediatas e 24 no CR); Ciências Econômicas (três imediatas e nove no CR); Direito (dez imediatas e 30 no CR); e Engenharia Civil (quatro imediatas e 12 no CR).

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção (Cebraspe) teve a responsabilidade do certame.

O vencimento básico do cargo será de R$7.302,91 mais o auxílio-alimentação de R$1.722,53. No entanto, os ganhos iniciais podem chegar a R$15.206,65, com a gratificação de desempenho de até R$6.181,21.

O concurso do TCE-SC contou com provas objetivas e discursivas, ambas aplicadas no dia 06 de março de 2022, no turno da tarde. Os exames aconteceram em Florianópolis.

Segundo o documento de abertura, o exame contou com até cinco horas para concluírem os exames. A prova objetiva contou com 100 questões, distribuídas da seguinte forma:

Conhecimentos Básicos (40 questões)

Língua Portuguesa;

Auditoria Governamental, Compliance, Gestão de Risco e Governança;

Controle Externo da Administração Pública;

Noções de Direito Administrativo (exceto para o auditor da área de Direito);

Noções de Direito Constitucional (exceto para o auditor da área de Direito);

Direito Financeiro;

Ética no Serviço Público; e

Conhecimentos sobre Santa Catarina.

Conhecimentos Específicos (60)

Para ser aprovado, os inscritos vão precisar alcançar nota igual ou superior a oito pontos na área de Conhecimentos Básicos, 18 pontos na Específica e 30 pontos na prova completa. O resultado final das provas objetivas será divulgado no dia 30 de março de 2022. A validade do concurso foi de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.