Confira as vantagens da conta PJ

Os bancos digitais vem ganhando cada vez mais espaço entre os brasileiros, tanto entre pessoas físicas quanto jurídicas. Pensando nisso, o C6 Bank garante uma conta para clientes PJ com diversos benefícios como: conta digital gratuita, PIX, cashback e até mesmo um sistema de pontos.

Além dos serviços citados acima, o C6 Bank também oferece uma maquininha de cartão para os empreendedores. Vale informar que os usuários da maquininha C6 Pay que vendem a partir de R$ 5 mil por mês não precisam pagar tarifas.

Segundo o banco digital, os clientes PJ que utilizam a maquininha aumentam suas chances de adquirir um maior limite de crédito. Isso ocorre porque o C6 libera um limite de até 4 vezes o valor das vendas feitas pela C6 Pay que são recebidas na conta PJ.

O C6 Bank ainda informa que é possível conseguir crédito para capital de giro de até 5 vezes o valor das vendas feitas a prazo por meio da maquininha. Nesses casos, parte da venda é utilizada como garantia e o prazo para pagamento é de até 36 meses, além de haver uma carência de 2 meses para o pagamento da primeira parcela.

O cartão de crédito PJ

Um dos principais serviços oferecidos pelo C6 Bank para contas PJ é o cartão de crédito e débito com a bandeira Mastercard para cuidar das despesas da empresa. Essa função é uma ótima opção para que os empreendedores consigam distinguir os gastos pessoais das despesas do negócio.

Além de não haver cobrança de anuidade, os usuários PJ podem solicitar até 10 cartões adicionais. Vale ressaltar que os cartões disponibilizados pelo C6 Bank possuem a função de pagamento por aproximação.

Saiba como contratar um empréstimo no banco digital

O C6 Bank permite que os clientes PJ façam empréstimos com o crédito disponível. Desse modo, as micro, pequenas e médias empresas podem aproveitar serviços como o capital de giro, a antecipação de recebíveis ou o limite emergencial de conta.

O empréstimo disponibilizado pelo banco digital pode ser utilizado para comprar bens, pagar serviços, fornecedores ou para equilibrar o caixa da empresa. Segundo o C6 Bank, após a realização do empréstimo o dinheiro entra em até 1 dia útil na conta do usuário e a primeira parcela pode ser paga em até 60 dias.

O processo de contratação do empréstimo deve ser feito diretamente pelo aplicativo do C6 Bank, onde também é possível acompanhar o andamento da operação. Mais informações sobre o empréstimo do banco digital podem ser obtidas no site ou blog da instituição.

Veja como abrir uma conta PJ no C6 Bank

O processo de abertura de uma conta PJ no C6 Bank é bastante simples e deve ser feito no aplicativo do banco digital. Para isso, é preciso clicar em “Abrir Conta”, ler as instruções e confirmar os termos de uso. Em seguida, será necessário preencher alguns dados como CPF e endereço de e-mail.

Assim que o usuário inserir todos os dados solicitados, é preciso criar uma senha de acesso com 6 dígitos e confirmar o número de telefone indicado. Por fim, basta escolher o tipo de fala que deseja utilizar no C6 Bank e no caso de contas PJ, será preciso preencher mais alguns dados como o CNPJ da empresa.