Confira franquias com retorno mais rápido?

O ramo de franquias está cada vez mais presente no mercado financeiro e vem sendo um alvo importante de investimentos de grandes e pequenos empresários que desejam aplicar o seu dinheiro de modo seguro e rentável. Sabendo disso, hoje falaremos sobre o franquias com retorno mais rápido

Dentre as maiores vantagens de empreender nesse setor, é a garantia do chamado Retorno de Investimento (ROI), que é um indicador que evidencia o faturamento real da empresa e possibilita identificar se essa quantia é suficiente para cobrir todos os gastos necessários para a manutenção da unidade do franqueado.

Alguns negócios possuem um prazo de retorno mais longo e necessitam de um maior capital para a elaboração do contrato. Outros, contam com o chamado payback, mais rápido, e costumam ter a configuração de microfranquias, ou seja, aquelas que requerem um menor valor de investimento inicial. Geralmente, esse tipo de franquia atua em dois formatos: home office e/ou homebased. Esses modelos contribuem para a velocidade lucrativa porque evitam gastos com um ponto comercial, o que faz com que esse retorno tenha um potencial de chegar mais rápido.

Dessa forma, o mais interessante é se atentar às franquias de menor custo e com maior suporte financeiro. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), mais de 500 redes brasileiras preferem atuar como modelos de baixo custo.

Com isso, selecionamos algumas franquias que oferecem retorno mais rápido para que você possa escolher aquela que mais se adequa às suas necessidades.

Guia-se Agências Digitais

É uma franquia do segmento de marketing digital e funciona no formato home office. As funções exercidas pelo franqueado são variadas, requerem habilidades técnicas e incluem: criação de sites, gestão de mídias sociais, marketing de conteúdo e etc.

Assim, o objetivo da empresa é realizar a prospecção de clientes e, com isso, engajar ainda mais os serviços disponíveis. A escolha do ambiente virtual é estratégica, pois atualmente é necessário que haja um bom posicionamento na internet para que qualquer negócio consiga crescer e ter resultados positivos.

Outra possibilidade de atuação, é terceirizar a produção e distribuir algumas tarefas dentro da própria rede de franqueados.

O investimento inicial mínimo é de R$ 30 mil, o faturamento mensal médio gira em torno de R$ 15 mil e o prazo de retorno varia entre 6 e 12 meses.

Achei no Pão

É uma franquia que está presente no mercado desde 2014 e vem ganhando cada vez mais espaço dentre os principais alvos dos investidores.

A Achei no Pão atua na comercialização de publicidades impressas em sacos de pão customizados, de um modo que as padarias vinculadas recebem embalagens com os anúncios das marcas parceiras. Nesse caso, o franqueado irá atuar no modelo home based e suas funções irão incluir: prospecção de clientes, manutenção de contato com as marcas e gerenciamento de pedidos. Assim, as tarefas terão um teor mais administrativo e de gestão, pois será a própria franqueadora que ficará responsável pela confecção da propaganda na embalagem.

Com prazo de retorno mais rápido, varia entre 2 e 4 meses. O investimento inicial mínimo é de R$ 5 mil e o faturamento médio mensal também é a partir de R$ 5 mil.

Bioflora

É uma rede de franquias que já possui uma boa consolidação no mercado e é conhecida pela população em geral. Assim, a Bioflora é pertencente ao setor de cuidados com a saúde e direciona sua atuação para a comercialização de suplementos alimentares.

O modelo de negócio também ocorre no meio digital e o franqueado ficará responsável pelo marketing do negócio e pela atração do público alvo. Além disso, uma função agregada possível é a entrega direta dos produtos ao cliente.

O investimento inicial mínimo é de R$ 7 mil e o prazo de retorno varia entre 3 e 6 meses.

Cappta Programa Empreendedor

É uma franquia que oferece serviços para os lojistas de plantão, sendo que o papel do investidor é oferecer soluções de pagamento e atendimentos administrativos para melhorar a rentabilidade da carteira profissional desses comerciantes.

Por fim, o diferencial do Cappta é disponibilizar a opção de recebimento à vista mesmo quando o pagamento dos clientes é parcelado. Dessa forma, o modelo de trabalho é home office e os ganhos são de acordo com a produtividade do franqueado.

Sendo assim, o investimento inicial mínimo é de R$1 mil e o faturamento médio mensal é de R$5 mil. Por último, o prazo de retorno é o mais rápido dentre as opções, variando de 1 a 2 meses.

Agora que você já sabe mais sobre essas franquias rentáveis, basta apenas escolher a que mais tem a ver com a sua linha profissional!