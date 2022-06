Confira o resultado do concurso 1793 da Timemania

É possível juntar uma aposta que une 2 paixões, loterias e futebol. Portanto, se você realizou a sua aposta no concurso 1793 da Timemania, veja abaixo qual foi o resultado.

Além disso, saiba também como fazer a retirada do seu prêmio, como realizar as suas apostas. Ademais, saiba as informações sobre o concurso anterior, bem como a distribuição dos prêmios dele.

Conheça o jogo da Timemania

O jogo da Timemania é um pouco diferente dos demais. Pois, a sua cartela possui 80 números, no entanto, só é possível assinalar 10 em cada volante.

Por ser uma aposta única, não é possível acrescentar ou diminuir a quantidade de números. Entretanto, para aumentar as suas chances de ganhar é possível realizar mais apostas ao comprar mais bilhetes. Para isso, você pode participar de bolões.

Então, por mais que o valor saia um pouco mais alto, geralmente, nessa modalidade há a divisão do preço dos bilhetes comprados. Todavia, tenha em mente que o prêmio também entra na divisão igualitária entre os participantes.

Apesar de 10 números serem jogados, apenas 7 são sorteados. Mas não é só isso, a Timemania também disponibiliza prêmios para quem acerta o time do coração. Em cada cartela você deve assinalar um.

Além disso, saiba que as suas apostas podem ser feitas em uma casa lotérica ou online. Neste último caso, é importante cumprir o valor mínimo de 30 reais para fechamento da compra. Já o valor máximo, é de 945 reais diários. Ou seja, mais chances de conseguir um bom prêmio.

Seguindo, os sorteios da Timemania acontecem 3 vezes por semana. Portanto, você possui muitas chances de ganhar. A propósito, os dias são: as terças feiras, quintas-feiras e também aos sábados.

Se você não tem ideia de qual número apostar, existe uma opção na loteria o que é a surpresinha, através dela é possível fazer as apostas de maneira aleatória. Para isso, é o próprio sistema quem preenche a sua cartela.

Saiba como foi o concurso anterior, o 1792

No sábado, dia 04/06/2022 ocorreu o sorteio do concurso 1792 da Timemania. O prêmio era de aproximadamente 27,2 milhões de reais. Sendo assim, veja abaixo como ficou o sorteio e também as premiações.

E os 7 números sorteados são: 53, 62, 49, 04, 51, 39, 73.

Agora, saiba qual foi o time do coração sorteado: Novorizontino – SP

Então, ninguém conseguiu acertar os 7 números. Logo, por esse motivo o prêmio acumulou para quase 30 milhões. Portanto, veja abaixo quais foram as outras premiações.

6 acertos – 14 ganhadores – R$33.076,08;

5 acertos – 484 ganhadores – R$1.366,78;

4 acertos – 9.208 ganhadores – R$9,00;

3 acertos – 91.160 ganhadores – R$3,00

O time do coração fez 22.437 pessoas levarem R$7,50 por acertarem.

Confira o resultado do concurso 1793

Nesta terça-feira, 07 de junho de 2022, ocorreu o sorteio do Concurso 1793 da Timemania. Com isso, o prêmio era de quase 30 milhões de reais, pois há alguns concursos ele está acumulado.

Veja abaixo qual foi o resultado dos 7 números sorteados. 20, 16, 25, 02, 23, 71, 37.

O time do coração sorteado foi o: Vila Nova – GO

Então, fez a conferência e sabe se já tem direito a um dos prêmios? Pois, veja agora mesmo como realizar o resgate com sucesso.

Veja como retirar o seu prêmio da Timemania

Em primeiro lugar, saiba que você pode resgatar o prêmio em uma casa lotérica ou em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Aliás, isso vai depender diretamente do valor que você tiver a receber.

Quando o prêmio não ultrapassa o valor de 1900 reais, pode retirar em uma casa lotérica. No entanto, quando você tem mais a receber do que esse valor, ele só poderá ser retirado em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Além disso, é primordial levar documento de identidade com foto, CPF e também o comprovante de pagamento da sua aposta. Pois, é ele que define se você tem ou não direito de receber.

Então, se você realizou suas apostas e percebeu que tem direito a retirar um dos prêmios, com as informações acima é possível realizar o resgate dele com sucesso.

A propósito, saiba que há um prazo de 90 dias para receber o valor. Caso contrário, se ninguém comparecer, o dinheiro retorna ao Governo Federal e tem como destino, diversos programas como o Fies.

Por fim, se deseja manter o anonimato, saiba que por meio de uma procuração, uma pessoa pode resgatar o prêmio por você, tranquilamente.

No entanto, se não foi dessa vez, que continue fazendo as suas apostas e diversificando as suas jogadas para aumentar as suas chances de ganhar. Não existe apenas uma jogada da Timemania, e com isso você pode expandir e suas possibilidades que de ganhos na loteria.