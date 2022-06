Confira o resultado do concurso 1794 da Timemania

É possível juntar times de futebol e loterias. Pois, se você realizou as suas apostas no concurso 1794 da Timemania e conseguiu escolher também o seu time do coração, está no lugar certo. Por isso, veja abaixo como ficou o resultado deste recente sorteio.

Além disso, saiba dicas de como fazer as suas apostas, resgatar os seus prêmios. Também veja como ficou o concurso anterior e a distribuição dos prêmios dele.

Conheça o jogo da Timemania

A Timemania é uma aposta diferente das demais. Isso acontece porque além dos 80 números disponíveis dentro da sua cartela, você também deve escolher o time do coração. Para isso, você precisa assinalar 10 números e um dos times disponíveis.

Acontece, que desses 10 algarismos apenas 7 são sorteados. Além disso, também não é possível aumentar nem diminuir a quantidade de números no jogo. Por isso, ela tem um nome de aposta única.

Mesmo com esse quesito bastante específico, que citamos acima, saiba que na Timemania, ainda existe a possibilidade de jogar através da surpresinha. Nessa modalidade, onde o sistema vai fazer o preenchimento da sua cartela. Para isso, ele escolhe os números, de maneira aleatória.

Além disso, é possível também apostar várias e várias vezes. No entanto, se o valor ficar muito alto, dividir o preço ao participar de bolões, é uma excelente estratégia. Porém, é claro que o prêmio também será dividido igualmente.

Os sorteios da Timemania acontecem 3 vezes por semana. Sendo assim, os dias do concurso desse jogo são: terças feiras, quintas-feiras e também aos sábados. Então, caso você tenha interesse em participar do concurso do dia é necessário realizá-las até às 19 h. Pois, a partir das 20 h eles começam a acontecer.

Aliás, é importante dizer que a transmissão do sorteio você pode acompanhar de duas formas. Pela internet, basta se inscrever no canal do YouTube da Loterias Caixa ou curtir a página do Facebook. Enquanto, pela TV, basta sintonizar na emissora RedeTV e acompanhar ao vivo.

As apostas podem ser feitas em uma casa lotérica e também pelo site ou aplicativo da loterias caixa. No entanto, caso resolva fazer isso pelo modo online, lembre-se que é preciso cumprir o valor mínimo para fechamento da compra de 30 reais.

Saiba como foi o concurso anterior, o 1793

Na terça-feira, dia 07/06/2022, aconteceu o sorteio do concurso 1793 da Timemania. Na ocasião, o prêmio era de aproximadamente quase 30 milhões de reais.

Acontece que ninguém conseguiu levar esse prêmio milionário e por esse motivo ele acumulou.

Portanto, veja abaixo qual foi o resultado dos 7 números sorteados. 20, 16, 25, 02, 23, 71, 37.

O time do coração sorteado foi o: Vila Nova GO

Ninguém conseguiu acertar os 7 números e por esse motivo o prêmio acumulou para 30 milhões. Veja abaixo quais foram as outras premiações.

6 acertos – 18 ganhadores – R$25.121,64;

5 acertos – 538 ganhadores – R$1.200,71;

4 acertos – 10.472 ganhadores – R$9,00;

3 acertos – 98.579 ganhadores – R$3,00;

O time do coração fez 28.080 pessoas levarem R$7,50 por acertarem.

Confira o resultado do concurso 1794

Com diversos sorteios sem ganhos, a Timemania sorteada na quinta-feira dia 09/06/2022, pelo concurso 1794 teve como prêmio, aproximadamente, 30 milhões de reais. Será que dessa vez o prêmio finalmente vai ter destino certo ou será que vai acumular novamente?

Veja abaixo qual foi o resultado dos 7 números sorteados.

57, 37, 13, 66, 01, 35, 14

O time do coração sorteado foi o: Novorizontino – SP

Se você realizou as suas jogadas, fez a sua conferência e percebeu que tem direito a resgatar um dos prêmios, veja abaixo como é possível fazer isso.

Veja como retirar o seu prêmio da Timemania

A Timemania distribui prêmios para quem acerta o time do coração. Assim como, também para quem faz acertos a partir de 3 números.

O local da retirada vai depender diretamente do valor que você tem para resgatar. Assim, para prêmios até 1900 reais existe a possibilidade de fazer o resgate em uma casa lotérica.

Porém, suponha que você receba o prêmio, a partir de 6 acertos ou até conquistar os 30 milhões do concurso atual. Então, nesse caso só será possível fazer todo o processo em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Para conseguir resgatar o seu prêmio é necessário levar documento de identidade com foto, CPF e também o comprovante de pagamento da sua aposta. Sem eles a retirada torna-se inviável.

Aliás, dois avisos. Se o prêmio for acima de 10 mil reais, terá que esperar cerca de 2 dias úteis para a transferência ser feita. Enquanto, o vencedor tem o prazo de 90 dias para retirar o prêmio.

Com essas informações é possível fazer a sua retirada sem muitos transtornos. Então, se conquistou o prêmio que tanto sonhou, tenha cautela na hora de gastar.