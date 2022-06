Confira o resultado do concurso 2321 da Lotomania

Realizar as suas jogadas na loteria e principalmente na Lotomania não exige muito esforço. Pois, é um dos mais fáceis de ganhar.

Portanto, se você fez as suas apostas no concurso 2321 na Lotomania veja abaixo qual foi o resultado desse concurso e do anterior. Além disso, saiba como realizar as jogadas e também como fazer a retirada caso você seja o ganhador.

Saiba como foi o resultado anterior da Lotomania, o 2320

No dia 01/06/2022, na segunda-feira, ocorreu o sorteio do concurso 2320 da Lotomania. O prêmio era de aproximadamente 13 milhões de reais. Portanto, veja abaixo quais foram os 20 números sorteados e saiba como ficou a distribuição das premiações.

89, 02, 35, 47, 49, 26, 39, 76, 85, 36, 75, 71, 04, 80, 38, 09, 56, 11, 13, 64

Uma única pessoa acertou a aposta integralmente e levou consigo o prêmio máximo da aposta.

19 acertos, 13 ganharam R$ 29.926,04;

18 acertos, 141 ganharam R$ 1.724,46

17 acertos, 1116 ganharam R$ 217,87

16 acertos, 6583 ganharam R$ 36,93

E acertando 15 números, 27.608 ganharam R$ 8,80

Com zero acertos, não houve nenhuma aposta ganhadora.

Apostar na Lotomania é fácil, veja abaixo:

Se você não sabe como realizar as suas apostas, não se preocupe, pois, não tem nenhum segredo, principalmente quando o assunto é Lotomania.

Primeiramente, a sua aposta consiste em apenas uma jogada única com 50 números dos 100 disponíveis na sua cartela.

Apesar de ser uma aposta única, também existe a possibilidade de escolher de maneira aleatória, os números, através da surpresinha, para preencher na sua cartela. Essa jogada pode ser feita em uma casa lotérica e também online.

Os sorteios da Lotomania acontecem 3 vezes por semana, às segundas-feiras, às quartas-feiras e também às sextas-feiras.

Então, caso você tenha interesse em concorrer ao sorteio que estiver vigente no dia, é necessário fazer as apostas até às 19 h, pois os sorteios acontecem a partir das 20 h.

Aliás, saiba que é possível fazer as suas apostas em dois locais: online e presencialmente.

Se você optar por fazer online, as jogadas podem ser feitas pelo site ou aplicativo da Loterias caixa. Nesse caso, é fundamental fazer jogatinas de, no mínimo, 30 reais para fechar a compra.

No entanto, se optar por fazer a sua jogada em uma casa lotérica, basta dirigir-se a uma, preencher a sua cartela e realizar o pagamento do bilhete.

Confira o resultado do concurso 2321

Na sexta-feira, dia 3 de junho de 2022, ocorreu o sorteio do concurso 2321 na Lotomania e o seu prêmio era de aproximadamente 750 mil reais.

Veja abaixo quais foram os 20 números sorteados. Então, se você realizou a sua aposta, confira direitinho para saber se tem direito a receber alguma premiação.

50 – 78 – 88 – 18 – 29 – 62 – 36 – 76 – 81 – 89 – 09 – 75 – 60 – 68 – 91 – 87 – 71 – 03 – 39 – 19

Fez a conferência da sua cartela? Saiba que é possível receber prêmios a partir de determinados acertos.

Saiba como você pode conquistar prêmios na Lotomania

A Lotomania distribui prêmios até mesmo para aquelas pessoas que erraram todos os números sorteados. Isso mesmo! Caso você pense que não tem sorte nenhuma, pode começar a investir nessa jogada para ver se você consegue ganhar uma grande premiação.

Além disso, ela disponibiliza prêmios para quem acerta entre 15 e até 20 números.

Fazer é a retirada do seu prêmio é simples

Você conseguiu conquistar algum valor na Lotomania e não faz a menor ideia de como conseguir resgatar? Relaxa, pois iremos te ensinar até mesmo como começar a se preparar.

O resgate do seu prêmio pode ser feito em 2 lugares diferentes: em uma casa lotérica ou pela agência bancária na Caixa Econômica Federal.

Sendo assim, quando você retira pela casa lotérica, deve se atentar ao valor máximo, pois, os prêmios devem ser de valores abaixo de 1900 reais. Caso o prêmio seja superior a isso, você precisa resgatá-lo em uma agência bancária.

Para fazer a retirada é simples, basta ir ao local conforme o valor do seu prêmio, carregando consigo um documento de identidade com foto, o indispensável comprovante de pagamento da aposta e também CPF. Por fim, vale ressaltar que o vencedor tem um prazo de 90 dias para resgatar o prêmio. Em caso contrário, o prêmio retorna para o Governo Federal e tem destino, diversos programas, como o Fies.

Se você realizou as suas jogadas no concurso 2321 na Lotomania, se atente para observar as orientações acima e fazer a retirada do seu prêmio.

No entanto, caso não tenha sido dessa vez, continue realizando as suas apostas e diversificando as suas jogadas para aumentar as suas chances de chegar mais perto do seu prêmio.