Confira o resultado do concurso 2322 da Lotomania

Fazer as suas jogadas na Lotomania pode ser a chave do sucesso que vai mudar a sua situação financeira.

Logo, se você realizou as suas apostas no concurso 2322 da Lotomania veja abaixo qual foi o resultado desse concurso e do anterior. Além disso, saiba também como jogar e como fazer a retirada do seu prêmio.

Saiba como foi o resultado anterior da Lotomania, o 2321

Na sexta-feira, dia 03/06/2022, ocorreu o sorteio do concurso 2321 da Lotomania. E o seu prêmio foi de aproximadamente 700 mil reais.

Dessa maneira, confira abaixo quais foram os 20 números sorteados.

50 – 78 – 88 – 18 – 29 – 62 – 36 – 76 – 81 – 89 – 09 – 75 – 60 – 68 – 91 – 87 – 71 – 03 – 39 – 19

Não houve nenhuma aposta vencedora com 20 ou zero acertos e, por isso, o prêmio acumulou para 1,5 milhão de reais.

Veja as outras premiações distribuídas abaixo.

19 acertos, 2 ganharam R$101.412,57;

18 acertos, 37 ganharam R$ 3.426,10

17 acertos, 428 ganharam R$ 296,18

16 acertos, 2764 ganharam R$45,86

E acertando 15 números, 12.443 ganharam R$ 10,18

Com zero acertos, não houve nenhuma aposta ganhadora.

Apostar na Lotomania é fácil, veja abaixo:

A Lotomania é uma jogada muito simples de fazer no universo das loterias. Afinal de contas, ela é feita de maneira única com a sua cartela com 100 números disponíveis.

Apesar de serem muitos números para assinalar, a sua aposta única é feita com 50 deles.

Então, dentre esses 50 números que são marcados na cartela, 20 são sorteados nos dias respectivos de sorteio. Aliás, que ocorrem 3 vezes por semana, às segundas-feiras, as quartas-feiras e também às sextas-feiras.

Apesar de não poder acrescentar ou diminuir a quantidade de números que são apostados, você não precisa necessariamente escolher um a um para preencher a sua cartela.

Para isso, existe a surpresinha. Pois é, uma aposta que te possibilita fazer o sorteio de maneira aleatória do sistema para marcar toda a sua cartela.

Para participar do concurso do dia, é necessário realizar as suas apostas até às 19 h, já que os sorteios acontecem a partir das 20 h.

É possível fazer as suas jogadas presencialmente em uma casa lotérica e pelo site ou aplicativo da loterias caixa. No entanto, ao realizar as jogadas online, fique atento, pois, existe um valor mínimo, que é de 30 reais para fechamento da compra.

Confira o resultado do concurso 2322

Na segunda-feira, dia 06/06/2022, aconteceu o sorteio 2322 da Lotomania. Com isso, o seu prêmio era de aproximadamente 1,5 milhão de reais. Pois, no concurso anterior ninguém conseguiu acertar os 20 números sorteados.

Portanto, veja abaixo como ficou esse sorteio. Assim, saiba se você conseguiu conquistar alguma premiação.

68, 07, 22, 29, 77, 91, 15, 89, 62, 55, 59, 80, 69, 31, 84, 11, 92, 36, 100, 63.

Saiba como você pode conquistar prêmios na Lotomania

Com a Lotomania é possível conquistar prêmios a partir de 15 acertos. No entanto, além disso, ela disponibiliza prêmios para quem se acha azarado. Isso porque se você não acertar qualquer número, ainda assim, pode conquistar um grande prêmio.

Dessa forma, os maiores prêmios são para quem consegue acertar 20 números ou nada. Agora, saiba como fazer o resgate do seu prêmio.

Fazer é a retirada do seu prêmio é simples

Então, você pode retirar o seu prêmio em 2 locais, dependendo de quanto você tem a retirar. Sendo assim, em uma casa lotérica você pode resgatar os prêmios até 1900 reais. No entanto, quando ultrapassar esse valor, ele só poderá ser retirado em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Em qualquer um dos 2 locais é imprescindível a apresentação do comprovante de pagamento da sua aposta, documento de identidade e CPF. Além do mais, não esqueça que há um prazo de 90 dias para retirar o prêmio. Se ultrapassar esse período de tempo, não há como resgatar, pois, o dinheiro retorna ao Governo Federal e tem como destino, programas como o Fies, de financiamento estudantil

Se você realizou as suas jogadas para esse concurso e conseguiu perceber que tem direito a resgatar um prêmio, acompanhe as orientações acima para fazer isso da melhor forma.

Caso não tenha sido dessa vez, não se preocupe e continue fazendo as suas jogadas para diversificar as suas chances de chegar perto do prêmio almejado.

Existem diversas apostas que podem se encaixar não só no seu estilo de jogo, como também no seu bolso. No entanto, você só saberá qual a melhor quando começar a fazer as suas fezinhas. Aliás, o importante é não desistir de conquistar o seu prêmio, pois como dizem por aí, só ganha na loteria quem aposta.