Confira o resultado do concurso 2376 da Dupla Sena

A Dupla Sena é uma chance em dobro para ganhar uma excelente premiação. Por isso, vale a pena apostar nessa modalidade da Loterias Caixa.

Então, se você realizou as suas jogadas no concurso 2376 da Dupla Sena veja abaixo como ficou o resultado. Além disso, aprenda como jogar e também como fazer o resgate do seu prêmio.

Veja abaixo quando foi realizado o último sorteio

O sorteio anterior da Dupla Sena foi o 2375 e ocorreu no sábado, dia 04/06/2022. Com isso, o seu prêmio foi de aproximadamente 4,8 milhões de reais.

Portanto, veja abaixo como ficou a distribuição nos sorteios e também dos prêmios.

1° sorteio: 02, 31, 32, 34, 35, 42

Não houve ganhadores com 6 acertos. Mas alguns foram premiados:

5 acertos – 12 pessoas – R$8.195,11;

4 acertos – 1.005 pessoas – R$ 111,83;

3 acertos – 19.336 pessoas – R$2,90.

2° sorteio: 03, 05, 12, 13, 30, 50.

Não houve ganhadores com 6 acertos. Confira a distribuição das outras premiações:

5 acertos – 26 pessoas – R$3.404,13;

4 acertos – 1343 pessoas – R$83,68;

3 acertos – 24.965 pessoas – R$2,25.

Saiba como é possível fazer as apostas da Dupla Sena

As apostas da Dupla Sena são muito simples de jogar. Dessa forma, para realizá-las é necessário marcar no mínimo 6, e no máximo, 15 números de uma cartela que possui 50 opções disponíveis.

Então, quanto mais números você colocar dentro de uma única cartela, maiores serão as suas chances de ganhar ou de chegar bem pertinho do seu tão sonhado prêmio milionário. No entanto, acontece que quanto mais recheada fica a sua cartela, maior é o valor que você tem que pagar.

Pensando em estratégias para minimizar essa quantia, as loterias possibilitam a realização das apostas através dos bolões. Aqui, é possível fazer o jogo como desejar, selecionando o máximo de números. Para isso, você divide o valor do volante com mais pessoas. No entanto, deve manter em mente que o prêmio também entra na divisão.

Outra possibilidade de jogar na loteria é a surpresinha. Com ela é possível fazer o preenchimento da sua cartela através de um sorteio aleatório do sistema.

Os sorteios da Dupla Sena acontecem 3 vezes por semana, às terças feiras, quintas-feiras e também aos sábados. No entanto, a cada dia que é realizado um concurso quem apostou, tem dupla chance de ganhar. Afinal, ocorrem 2 sorteios por noite, por isso, o nome Dupla Sena.

Aliás, é importante informar que apesar de existirem 2 sorteios na noite, um deles leva o prêmio principal e o outro o secundário. Este último, costuma ser um pouco menor do que o primeiro, porém é tão atrativo quanto.

Saiba mais sobre as apostas

Para fazer as suas apostas é necessário jogar até às 19 h, pois os sorteios acontecem a partir das 20 h. Se você tem interesse em fazer as suas jogadas, saiba que elas podem ser feitas em uma casa lotérica ou pelo site e também pelo aplicativo da loterias caixa.

Neste último caso, ao realizar a sua aposta, saiba que há taxa mínima para fechar o carrinho de compras. Então, você deve jogar até completar 30 reais.

Confira o resultado 2376 da Dupla Sena

Na terça-feira, dia 7 de junho de 2022, ocorreu o sorteio do concurso 2376. Assim, como ninguém conseguiu arrematar o prêmio principal nos 2 sorteios, o valor acumulou. Isto é, o prêmio vale agora mais de 5 milhões de reais.

Veja abaixo quais foram os 12 números sorteados nos 2 sorteios.

1° sorteio: 30, 03, 39, 11, 33, 12

2° sorteio: 20, 23, 16, 38, 48, 05

Com a conferência já foi possível perceber suas tem direito a resgatar algum prêmio? Pois, veja abaixo como fazer isso.

Veja abaixo como fazer a retirada do seu prêmio

O resgate do seu prêmio depende do valor que você tem a receber. Como a Dupla Sena disponibiliza prêmios a partir de 3 acertos, analise e confira corretamente a sua cartela. Assim, saberá, de fato, se você possui a chance de ganhar um deles.cur

Quando os prêmios chegam até o valor máximo de 1900 reais, você pode retirar o dinheiro diretamente em uma casa lotérica. No entanto, caso ultrapasse o valor, só é possível fazer essa operação em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Além disso, o resgate só será feito se o ganhador levar o comprovante de pagamento da aposta, documento de identidade e também CPF.

Se apesar de você tentar bastante não conseguiu conquistar o tão sonhado prêmio na Dupla Sena, continue realizando os seus apostas. Quem sabe, em breve você consegue um dos prêmios. Afinal, a cada noite de sorteio você tem uma dupla chance de ganhar.