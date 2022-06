Confira o resultado do concurso 2488 da Mega-Sena

Realizou as suas apostas e quer conferir o resultado do concurso 2488 da Mega-Sena? Então veja abaixo o resultado desse concurso e saiba se você é o grande sortudo para levar o prêmio principal no dia.

As apostas da Mega-Sena são feitas de forma simples e se você ainda tem dúvidas de como realizar as suas jogadas, veja abaixo o modo de participar e também veja o resultado anterior do concurso.

Saiba como realizar a sua aposta na Mega-Sena

A Mega-Sena é uma aposta que disponibiliza 60 números em uma cartela e para fazer as suas jogadas é necessário marcar no mínimo 6 deles e no máximo 15.

Acontece que quanto mais números você coloca dentro da mesma, o valor pode ficar extremamente alto até porque as chances de chegar mais perto do grande prêmio aumentam drasticamente.

Porém, apesar de muitas das vezes ser inviável realizar o pagamento sozinho, existe a possibilidade de dividir o valor dessa jogada através dos bolões.

Outra possibilidade que a loteria tem para apostar é através da surpresinha. Como ela é possível ter os seus números escolhidos de maneira aleatória pelo sistema e assim ele faz o preenchimento da sua cartela

Os sorteios da Mega-Sena acontecem geralmente às quartas-feiras e também aos sábados. No entanto, em semanas diferenciadas eles podem ocorrer 3 vezes por semana, como aconteceu nesta. Sendo assim, eles passam a acontecer às terças feiras, quintas-feiras e também aos sábados.

As apostas podem ser feitas presencialmente e também online. Sendo assim, neste segundo caso é possível realizá-las através do site ou aplicativo da loterias caixa.

Caso você resolva participar do concurso que estiver acontecendo no dia, é necessário fazer as suas jogadas até às 19 h, pois eles acontecem a partir das 20 h.

Confira o resultado anterior, o 2487

Na quinta-feira, dia 02/06/2022 foi realizado o sorteio 2487 da Mega-Sena e seu prêmio era de aproximadamente 3 milhões de reais. Veja abaixo quais foram os 6 números sorteados e saiba como ficou a distribuição dos prêmios.

Os 6 números sorteados foram os seguintes: 23, 36, 42, 48, 54, 58.

Com 6 acertos: Uma aposta do Rio de Janeiro conseguiu acertar os 6 números e levou R$3.681.934,22;

Com 5 acertos: 141pessoas levaram R$14.175,63

Com 4 acertos: 4.588 pessoas levaram R$622,35.

Confira o resultado do concurso 2488 da Mega-Sena

No sábado, dia 4/06/2022, foi realizado o sorteio do concurso 2488 da Mega-Sena. O prêmio para ele foi de aproximadamente 4 milhões de reais. Se você fez jogadas para concorrer a esse prêmio da noite, então veja abaixo quais foram os números sorteados e saiba se esse valor já tem destino certo.

Os 6 números sorteados foram: 40, 34. 57, 31, 17, 56.

Conseguiu fazer a conferência do valor? Será que você vai dormir sabendo que é um possível milionário? Se você fez a conferência da sua cartela e imagina que tem direito a receber algum prêmio que a Mega-Sena disponibiliza, veja então abaixo como realizar o resgate dele.

Veja como é possível regatar o prêmio que você tem o direito de obtê-lo

É possível fazer o resgate do seu prêmio em 2 locais e isso dependerá diretamente da quantia que você tem a receber. Quando o prêmio não ultrapassa o valor de 1900 reais é possível fazer a retirada em uma casa lotérica e a transação costuma ser bem fácil.

No entanto, quando ele ultrapassa, só pode ser feita a retirada em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Independentemente do local onde será feito o resgate existem alguns documentos que são extremamente necessários de levar, CPF e documento de identidade. Além deles 2, é necessário apresentar o comprovante de pagamento da aposta, o qual mostra que você tem direito de fazer o resgate. Para as apostas online, basta enfim imprimir o comprovante do seu pagamento de compra.

Com essas informações acima é possível ter uma base para fazer o resgate do seu prêmio. No entanto, podem existir outras peculiaridades que só no local de retirada podem te informar.

Lembre-se de ficar atento aos dias e horários de funcionamento dos estabelecimentos. Para sorteios que acontecem no fim de semana o resgate só pode ser realizado no próximo dia útil, que pode ser na segunda-feira, desde que não seja feriado nacional.

Agora, com o resultado do concurso 2488 da Mega-Sena em mãos, confira seus bilhetes e veja se você ganhou!