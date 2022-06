Confira o resultado do concurso 251 da Super Sete

Fazer as jogadas na Super Sete é uma excelente opção para quem acredita no número 7 e toda a sorte que ele traz.

Se você fez as suas jogadas no concurso 251 da Super Sete, veja abaixo qual foi o resultado do concurso atual e do anterior. Além disso, saiba como jogar e também o que fazer para resgatar o dinheiro, no caso de ganho nessa loteria.

Confira o resultado do sorteio anterior, o 250

Dia 30/05/2022, segunda-feira, ocorreu o sorteio do concurso 250 da Super Sete. O seu prêmio era de aproximadamente 2,25 milhões de reais. Portanto, veja abaixo como ficou a distribuição dos números nas colunas. Ademais, saiba também os valores dos prêmios e a quantidade de pessoas que acertaram.

1ª Coluna – número sorteado: 0

2ª Coluna – número sorteado: 7

3ª Coluna – número sorteado: 4

4ª Coluna – número sorteado: 1

5ª Coluna – número sorteado: 5

6ª Coluna – número sorteado: 7

7ª Coluna – número sorteado: 8

Não houve aposta vencedora com 7 acertos. No entanto, saiba da distribuição dos outros prêmios. Veja abaixo:

6 acertos – 2 pessoas – R$14.917,00;

5 acertos – 46 pessoas – R$ 926,52;

4 acertos – 877 pessoas – R$48,59;

3 acertos – 7467 pessoas – R$5,00.

Saiba como apostar na Super Sete

Fazer as apostas na Super Sete é muito simples. Para isso, é necessário marcar no mínimo um número por coluna e no máximo 3.

Como existem 7 colunas dentro de uma cartela, as suas apostas podem chegar até 21 números. Acontece, que a cada número que você adiciona dentro da sua cartela, o valor também se torna mais alto. Dessa forma, pode ficar muito caro inviável de se pagar.

No entanto, os bolões existem para amenizar essa situação. Através deles é possível realizar as suas apostas dividindo o valor. Assim como, deve dividir também o prêmio em caso de ganho.

Outro método de apostar é através da surpresinha. Afinal, ela te possibilita fazer o preenchimento da sua cartela de maneira aleatória. Portanto, é o próprio sistema escolhe quais números preencher por você.

Por fim, saiba que os sorteios da Super Sete acontecem 3 vezes por semana, às segundas-feiras, às quartas-feiras e também às sextas-feiras.

Saiba onde fazer a sua aposta

Se você tem interesse em realizar as suas apostas, saiba que é possível fazer isso através de 2 maneiras: Presencial ou virtualmente.

Caso você opte por fazer a sua aposta presencialmente, basta dirigir-se a uma casa lotérica. Então, é possível preencher a sua cartela e realizar o pagamento da sua aposta.

No entanto, se preferir fazer isso tudo com o conforto da sua casa, é possível fazer a aposta através do site ou aplicativo da loterias caixa. Nesse caso, é imprescindível observar o valor de fechamento da compra do carrinho. Pois, há a taxa mínima de 30 reais, assim como não pode ultrapassar o valor máximo de 945 reais.

Confira o resultado do sorteio do concurso 251

Na quarta-feira, dia 01 de junho de 2022, aconteceu o sorteio do concurso 251 da Super Sete.

No entanto, como ninguém conseguiu acertar os sete números nas 7 colunas no concurso anterior, o prêmio ficou acumulado em 2,35 milhões de reais. Desse modo, veja abaixo os 7 números sorteados nas 7 colunas desse concurso.

1ª Coluna – número sorteado: 7;

2ª Coluna – número sorteado: 6;

3ª Coluna – número sorteado: 9;

4ª Coluna – número sorteado: 9;

5ª Coluna – número sorteado: 2;

6ª Coluna – número sorteado: 2;

7ª Coluna – número sorteado: 0.

Saiba como retirar o seu prêmio da Super Sete

Se você conseguiu conquistar um dos prêmios que a Super Sete disponibiliza, saiba que é possível retirar o valor em 2 locais, tanto na casa lotérica, como na agência bancária.

Então, a casa lotérica disponibiliza o resgate dos prêmios que não ultrapassam o valor de 1.900 reais. Enquanto, na agência bancária da Caixa Econômica Federal, você pode retirar os prêmios com valores acima. No entanto, se o dinheiro for acima de 10 mil reais, terá que esperar dois dias úteis.

Para mostrar que você tem direito a retirar o seu prêmio, é importante levar documento de identidade com foto, comprovante de pagamento da aposta e também CPF. Aliás, vale lembrar que o vencedor tem até 90 dias para retirar o prêmio. Pois, se ninguém reclamar o valor, o dinheiro volta para o Governo Federal e tem como destino, vários programas, como o Fies.

Caso não tenha sido desta vez que você conseguiu arrematar um dos prêmios disponíveis da Super Sete, fique tranquilo. Afinal de contas, existem outras oportunidades. Assim como você pode apostar em outros jogos da loteria. Por isso, faça as suas jogadas em todos os concursos para aumentar as suas chances de ganhar.