Confira o resultado do concurso 252 da Super Sete

Apesar do nome bastante diferente, a Super Sete, continua sendo uma forte candidata a queridinha nesse mundo vasto das loterias. Então, se você realizou as suas jogadas, veja abaixo como foi o resultado do concurso 252 da Super Sete.

Além disso, saiba como jogar nessa aposta e como resgatar o prêmio.

Confira o resultado do sorteio anterior, o 251

No dia 1/06/2022, ocorreu o sorteio do concurso 251 da Super Sete. O prêmio era de aproximadamente 2,35 milhões de reais.

Veja abaixo os 7 números sorteados nas 7 colunas desse concurso.

1ª Coluna – número sorteado: 7

2ª Coluna – número sorteado: 6

3ª Coluna – número sorteado: 9

4ª Coluna – número sorteado: 9

5ª Coluna – número sorteado: 2

6ª Coluna – número sorteado: 2

7ª Coluna – número sorteado: 0

Não houve aposta vencedora com 7 acertos. No entanto, outras premiações foram distribuídas. Veja abaixo:

6 acertos – Também não houve apostas ganhadoras com 6 números;

5 acertos – 40 pessoas – R$ 1.114,74;

4 acertos – 733 pessoas – R$60,83;

3 acertos – 6.445 pessoas – R$5,00.

Saiba como apostar na Super Sete

Fazer as suas apostas nesse jogo da loteria não tem nenhum mistério. Inicialmente, para participar é necessário preencher a sua cartela com um número em cada uma das 7 colunas.

Porém, é possível assinalar até 3 números em cada coluna, totalizando 21 por cartela. No entanto, quanto mais números você colocar dentro do mesmo volante, mais caro o jogo ficará.

Dependendo da quantidade de números, pode ficar inviável de realizar o pagamento da aposta sozinho, mas não se preocupe. Pois, existem bolões na loteria. Aqui, você pode chamar pessoas próximas para pagar o valor de uma única cartela. No entanto, ao mesmo que divide o dinheiro do volante, o prêmio também entra na divisão.

Mas de qualquer maneira, é uma modalidade bastante interessante, pois, todos saem ganho.

Seguindo, os sorteios da super 7 acontecem 3 vezes por semana. E portanto, acontecem às segundas-feiras, quartas-feiras e também nas sextas-feiras. Logo, se você tem interesse em realizar as jogadas nessa aposta, veja abaixo como é possível.

Saiba onde fazer a sua aposta

As apostas dessa jogada podem ser feitas em uma casa lotérica e também online. Se preferir fazer do conforto do seu lar, saiba que é possível realizar pelo site ou aplicativo da loterias caixa.

No entanto, as apostas online devem cumprir o requisito de uma compra no valor de no mínimo 30 reais para o fechamento do carrinho de compras.

Enquanto, que a maneira presencial é mais simples e barata. Para isso, basta se dirigir a uma casa lotérica e fazer a sua aposta normalmente. Aliás, a vantagem é que não há taxa mínima.

Confira o resultado do sorteio do concurso 252

Na sexta-feira, dia 3 de junho de 2022, ocorreu o sorteio do concurso 252 da Super Sete. Pois, se você realizou as suas apostas para este concurso, veja abaixo quais foram os números sorteados. Além disso, saiba se você chegou perto do seu tão sonhado prêmio da loteria.

0 – 4 – 7 – 0 – 7 – 5 – 4

Veja abaixo os 7 números sorteados nas sete colunas desse concurso.

1ª Coluna – número sorteado: 0

2ª Coluna – número sorteado: 4

3ª Coluna – número sorteado: 7

4ª Coluna – número sorteado: 0

5ª Coluna – número sorteado: 7

6ª Coluna – número sorteado: 5

7ª Coluna – número sorteado: 4

Fez a conferência da cartela? Viu se tem direito a há algum prêmio? Então, se for afirmativo, aprenda agora mesmo a como retirar o prêmio da Super Sete.

Saiba como retirar o seu prêmio da Super Sete

O resgate do seu prêmio vai depender do valor que você tem a receber. Isto é, se for um valor até 1900 reais, você deve se dirigir a uma casa lotérica para ter o dinheiro. No entanto, se ultrapassar essa quantia, a retirada só pode ser feita em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Aliás, se for acima de 10 mil reais, a transferência é feita em dois dias úteis. Isto é, de segunda a sexta, exceto sábados, domingos e feriados.

Independente do local que você for realizar a retirada, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF. Além disso, não esqueça do comprovante de pagamento das suas jogadas.

Por fim, saiba que há um prazo de 90 dias para o vencedor resgatar o dinheiro. Caso contrário, o dinheiro retorna para o Governo Federal.

Se você deu sorte e conseguiu arrematar um prêmio no concurso 252 dessa jogada, com as informações acima é possível fazer o resgate. Porém, se não foi dessa vez, continue apostando e diversificando as suas jogadas. Afinal de contas, existe um universo recheado de possibilidades de ganhos na loteria.