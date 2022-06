Confira o resultado do concurso 2536 da Lotofácil

É possível realizar as suas apostas em diversos jogos das Loterias Caixa. Portanto, se você jogou para o concurso 2536 da Lotofácil, confira abaixo o resultado.

Além desse resultado, veja também o do anterior. Assim como, realizar as suas apostas e também como fazer o resgate do seu prêmio caso você ganhe no sorteio atual.

Confira o resultado anterior, o 2535 da Lotofácil

No dia 31/05/2022, ocorreu o sorteio do concurso 2535 da Lotofácil e seu prêmio aproximado era de 1,5 milhão de reais. Por isso, veja abaixo quais foram os números sorteios e como ficou a distribuição dos prêmios.

11, 05, 07, 25, 14, 15, 24, 06, 08, 16, 13, 18, 20, 22, 12.

15 acertos: não houve aposta vencedora e por esse motivo o prêmio acumulou.

14 acertos – 235 pessoas – R$ 1.606,21;

13 acertos – 8811 pessoas – R$ 25,00;

12 acertos- 120388 pessoas – R$ 10,00 e

11 acertos – 643177 pessoas – R$5,00.

Veja como funciona o jogo da Lotofácil

Então, a Lotofácil, como o próprio nome já diz, é uma aposta da loteria muito fácil. Assim, na sua cartela existem 25 números disponíveis. Portanto, para realizar as apostas deles é necessário marcar entre 15 a 20 números.

Aliás, a cada número que você acrescenta dentro de uma cartela, o valor da sua aposta aumenta gradativamente. Assim como, as chances aumentam, também, em chegar mais perto do valor principal.

Logo, caso não dê para pagar essa aposta com 20 números sozinho, existe a possibilidade de fazer as suas jogadas através dos bolões. Com eles é possível dividir o valor da aposta. No entanto, tenha em mente que rolará a divisão do prêmio a receber.

Por fim, se estiver em dúvida, a surpresinha é uma possibilidade. Aqui, é possível realizar as suas apostas com auxílio do sistema. Desse modo, a modalidade seleciona os números, de forma aleatória e faz o preenchimento da sua cartela.

E por falar em sorteios, caso você queira realizar as suas jogadas e participar do concurso que estiver vigente no dia, é necessário fazer isso até às 19 h. Pois, eles acontecem a partir das 20 h.

A propósito, os dias de sorteio são de segunda-feira a sábado. Dessa maneira, você tem 6 chances de ganhar por semana.

Aliás, você pode apostar na Lotofácil, você pode se dirigir a uma casa lotérica. Mas, se não deseja sair de casa, basta apostar pelo site ou aplicativo das loterias caixa.

Então, é importante dizer que para fazer a sua aposta online é necessário fechar o valor de 30 reais, no mínimo, fazer o fechamento do carrinho de compras.

Confira o resultado 2535 da Lotofácil

Na quarta-feira, dia 01 de junho de 2022, ocorreu o sorteio do concurso 2535 da Lotofácil. Portanto, como ninguém acertou os 15 números no sorteio anterior, o prêmio principal acumulou para 3,6 milhões de reais.

Veja abaixo quais foram os 15 dezenas sorteadas e saiba se você conseguiu levar uma das premiações que a Lotofácil disponibiliza.

13, 16. 15, 18, 06, 01, 19, 04, 23, 09, 17, 12. 25, 02, 21.

Fez a conferência de seus números e já sabe se você tem direito a retirar um dos prêmios? Sendo assim, saiba abaixo como fazer isso.

Saiba como é para fazer o resgate do prêmio

Fazer o resgate do seu prêmio da Lotofácil vai depender diretamente do valor que você tem a receber. Logo, como ela disponibiliza prêmios a partir de 11 acertos, é importante analisar quantos você fez.

Se o prêmio que você tem direito a receber é superior a 1.900 reais, você deve retirar o dinheiro diretamente em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Caso contrário, você pode resgatar o dinheiro em uma casa lotérica.

Aliás, não existe regras sobre qual agência bancária ou qual casa lotérica você devia retirar. Na verdade, você pode retirar o prêmio tanto próximo quanto longe da sua localidade.

Além disso, é necessário que você saiba que para retirar o valor, preste atenção na documentação. Portanto, é obrigatório levar o comprovante de pagamento da sua aposta, documento de identidade e também CPF.

Caso você tenha feito as suas apostas e consiga levar algum prêmio, já pode dizer que a sorte estava a seu favor. Mas, se não foi dessa vez, isso significa que você deve persistir para que nas próximas apostas, consiga o prêmio da loteria. Afinal de contas, existem outros jogos que te possibilitam prêmios milionários além da Lotofácil e que são tão práticas quanto ela.