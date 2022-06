Confira o resultado do concurso 2538 da Lotofácil

Com tantas apostas dentro do universo da loteria, a Lotofácil se destaca pela sua facilidade de apostar e de receber prêmios.

Portanto, se você realizou as suas jogadas no concurso 2538 da Lotofácil veja abaixo qual foi o resultado dele. Além disso, saiba como ficou a distribuição de prêmios do concurso anterior.

Confira o resultado anterior, o 2537 da Lotofácil

Dia 02/06/2022 ocorreu o sorteio do concurso 2537 da Lotofácil e seu prêmio era de aproximadamente 1,5 milhão de reais. Agora, veja abaixo quais foram os 15 números sorteados e saiba como ficou a distribuição dos prêmios.

14, 23, 16, 02, 24, 05, 18, 04, 06, 10, 22, 07, 09, 19, 12.

15 acertos: 3 vencedores levaram R$435.336,04; 1 aposta para Brasília/DF; 1 aposta para Belo Horizonte/MG e 1 aposta para Minduri/MG;

14 acertos – 487pessoas – R$ 803,28;

13 acertos – 17.049 pessoas – R$ 25,00;

12 acertos – 12.060 pessoas – R$ 10,00 e

11 acertos – 597.093 pessoas – R$5,00.

Veja como funciona o jogo da Lotofácil

Fazer as suas apostas na Lotofácil é muito simples. No entanto, se não sabe como fazer, preste bastante atenção que ensinaremos o passo a passo.

Em primeiro lugar, a cartela da Lotofácil possui 25 números disponíveis para apostar. Então, para realizar as suas jogadas é necessário marcar entre 15 a 20 deles.

A cada número que você acrescenta dentro da sua cartela, as chances de chegar mais perto do prêmio máximo aumentam. No entanto, o valor de pagamento da aposta aumenta também proporcionalmente.

Dependendo de quantos números forem colocados dentro da mesma cartela, pode ficar inviável fazer o pagamento de forma única. Mas, neste caso, há uma solução. É possível participar de bolões para dividir o valor das suas apostas. Contudo, tenha em mente que acontece, também, a divisão do prêmio entre os participantes.

Além disso, saiba que é possível fazer as suas apostas de duas formas. Se dirigir a uma casa lotérica ou apostar pelo site ou aplicativo da Loterias Caixa. Neste último canal, ao fechar o carrinho, é preciso ficar atento a taxa mínima de 30 reais. Ou seja, você tem mais chances de ganhar.

Então, se caso não saiba quais números escolher, a Loterias Caixa também te ajuda. Para isso, escolha a surpresinha. Essa modalidade te auxiliará no preenchimento da cartela. Em resumo, ela é quem escolhe os números por você.

Por fim, os sorteios da Lotofácil acontecem 6 vezes por semana, sendo portanto de segunda-feira a sábado. Caso você resolva participar do concurso do dia, é necessário fazer isso até às 19 h. Pois, eles começam a partir das 20 h.

Confira o resultado 2538 da Lotofácil

Na sexta-feira, dia 03/06/2022, foi realizado o sorteio 2538 da Lotofácil. O prêmio principal era de aproximadamente 1,5 milhão de reais para quem acertasse todos os 15 números.

Se você realizou as apostas nessa jogada, veja abaixo quais foram as 15 dezenas sorteadas e saiba se esse prêmio tem destino, a sua conta bancária.

Os 15 números foram:

13 – 05 – 02 – 16 – 08 – 17 – 06 – 21 – 09 – 22 – 25 – 04 – 01 – 14 – 24

Fez a conferência e percebeu que tem direito a resgatar um prêmio? Veja abaixo como fazer isso de maneira simplificada.

Saiba como é para fazer o resgate do prêmio

A retirada do seu prêmio dependerá diretamente do valor que você tem a receber.

Já que a Lotofácil distribui prêmios a partir de 11 acertos, é importante fazer a conferência com cautela. E assim, verificar qual o valor que você tem direito a retirar.

Os prêmios de até 1.900 reais pode resgatar em uma casa lotérica. Aliás, não existe também uma regra para ela, pode ser a que estiver mais próximo da sua residência quanto a que você apostou.

Enquanto, os prêmios que ultrapassam esse valor o resgate só pode ser feito em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

No dia de retirada é imprescindível levar o comprovante de pagamento da aposta, pois é ele quem diz que você tem direito a fazer o resgate. Além disso, documento de identidade e também CPF. Aliás, lembre-se que há um prazo de 90 dias para retirar o prêmio, caso contrário, o dinheiro é devolvido para o Governo Federal.

Se ao conferir a sua cartela você percebeu que tem direito a resgatar um prêmio, com as orientações acima será fácil retirar os seus valores do concurso 2538 da Lotofácil.

No entanto, se não foi dessa vez, continue fazendo as suas apostas. E assim, aumentar as suas chances de ganhar o seu tão sonhado prêmio milionário. Dentro do universo das loterias com certeza existem outras apostas que se encaixam no seu perfil e que você pode escolher para investir.