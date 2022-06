Confira o resultado do concurso 2540 da Lotofácil

Dentre tantas apostas do mundo das loterias é possível encontrar uma que possui uma facilidade maior do que os outros jogos. Portanto, se você realizou as suas jogadas no concurso 2540 da Lotofácil, veja abaixo o resultado dele.

Além disso, saiba também como realizar as suas jogadas, qual foi o resultado do concurso anterior e também como retirar o seu prêmio.

Confira o resultado anterior, o 2539 da Lotofácil

No sábado, dia 4/06/2022, aconteceu o sorteio do concurso 2539 da Lotofácil. O prêmio para esse dia era de aproximadamente 1,5 milhão de reais.

Sendo assim, veja abaixo quais foram os 15 números sorteados.

01, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25.

15 acertos: não houve aposta vencedora e por esse motivo o prêmio acumulou.

14 acertos – 203 pessoas – R$ 1.432,65;

13 acertos – 8.227 pessoas – R$ 25,00;

12 acertos – 112.197 pessoas – R$ 10,00 e

11 acertos – 652.723 pessoas – R$5,00.

Veja como funciona o jogo da Lotofácil

Fazer as suas apostas na Lotofácil é muito simples. Afinal, como o próprio nome já diz é fácil.

Em primeiro lugar, a sua cartela possui 25 números. Assim, para realizar as apostas é necessário marcar entre 15 a 20 deles.

Dessa forma, acontece que quanto mais números você coloca dentro de uma única cartela, maior fica o valor a ser pago nela. Consequentemente, pode fazer que o valor do volante fique bem alto. E assim, fique inviável de uma pessoa pagar sozinha.

No entanto, saiba que há uma solução para isso: os bolões. Aqui, você pode juntar com amigos, pessoas conhecidas ou até colegas de trabalho e dividir o valor do bilhete.

Porém, saiba que o valor do prêmio também entra na divisão. Além disso, saiba que você pode participar de um bolão tanto pela casa lotérica como online.

Aliás, saiba que os sorteios da Lotofácil acontecem 6 vezes por semana, sendo portanto, das segundas-feiras até o sábado.

Para participar do sorteio que estiver acontecendo naquele dia, é necessário jogar até às 19 h, pois eles acontecem a partir das 20 h.

Outra modalidade perfeita para os indecisos é a surpresinha. Com ela, é possível preencher os números da cartela por um sorteio aleatório do sistema. Aliás, esse tipo de jogada é ideal para quem acredita que a sorte sempre está a seu favor.

Como dito anteriormente, as apostas podem ser feitas em uma casa lotérica. Assim como, você também pode fazer pelo site ou aplicativo das loterias caixa. Então, quando você optar por fazer online, fique atento ao valor de fechamento da compra, que deve ser de no mínimo 30 reais e no máximo 945 reais ao dia.

Confira o resultado 2540 da Lotofácil

Na segunda-feira, dia 6/06/2022 ocorreu o sorteio do concurso 2540 da Lotofácil. No entanto, como ninguém conseguiu acertar os 15 números no concurso anterior, ele acumulou para 5 milhões de reais.

Veja abaixo quais foram os 15 números sorteados. Dessa forma, se você realizou as suas jogadas nele, confira com cautela, a sua cartela.

21, 08, 05, 22, 07, 06, 11, 23, 01, 18, 03, 14, 12, 24, 20.

Fez a conferência e sabe se tem direito a resgatar um prêmio? Veja abaixo como fazer o resgate.

Saiba como é para fazer o resgate do prêmio

O resgate do seu prêmio vai depender diretamente do quanto você tem para receber do seu prêmio. Isso acontece porque a Lotofácil distribui prêmios a partir de 11 acertos.

Para os valores que são a partir de 1900 reais, os prêmios só podem ser retirados em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Além disso, dependendo de quanto você tiver a receber, a transação pode levar até 2 dias úteis.

No entanto, para valores inferiores a esse, você pode resgatar em uma casa lotérica. A propósito, pode ser uma próxima a sua localidade ou não.

É importante dizer que quando você for fazer o resgate do seu prêmio deve obrigatoriamente levar o comprovante de pagamento da aposta. É ele quem diz que você possui direito para a retirada. Além disso, leve também documento de identidade e CPF.

Portanto, se você realizou as suas apostas e conseguiu perceber que têm direito a retirar um dos prêmios da Lotofácil, observe as instruções acima. Em seguida, busque maiores informações nos locais de retirada. Ademais, lembre-se também de respeitar os dias e horários de funcionamento dos estabelecimentos.

Caso não tenha sido dessa vez ainda, continue fazendo as suas apostas para aumentar as suas chances de ganhar. Portanto, diversifique os jogos e quem sabe a sorte sorri para você.