Confira o resultado do concurso 2541 da Lotofácil

Realizar as suas apostas na loteria é mais fácil do que você pensa. Então, se você fez isso no concurso 2541 da Lotofácil, veja abaixo o resultado dele.

Além disso, confira também o resultado do sorteio anterior, como jogar e também como realizar as suas apostas.

Confira o resultado anterior, o 2540 da Lotofácil

Na segunda-feira, dia 06/06/2022, aconteceu o sorteio do concurso 2540 da Lotofácil. O valor para prêmio era de aproximadamente 5 milhões de reais.

Portanto, veja abaixo quais foram os 15 números sorteados e saiba também como ficou distribuída a premiação.

21, 08, 05, 22, 07, 06, 11, 23, 01, 18, 03, 14, 12, 24, 20.

15 acertos: 3 apostas foram vencedoras: uma de Brasília – DF; uma do canal eletrônico e outra de Belém – PA. Então, cada uma delas levou R$1.968.602,86;

14 acertos – 529 pessoas – R$ 1.544,83;

13 acertos – 18.104 pessoas – R$ 25,00;

12 acertos – 225.843 pessoas – R$ 10,00 e

11 acertos – 1.217.493 pessoas – R$5,00.

Agora saiba como jogar nessa aposta e assim, quem sabe, conquistar o prêmio máximo.

Veja como funciona o jogo da Lotofácil

O jogo da Lotofácil consiste em uma cartela com 25 números disponíveis. Nela é possível fazer as suas apostas com, no mínimo, 15 números e, no máximo, 20 deles.

É claro que quanto mais números você coloca dentro de uma única cartela, as suas chances aumentam. Consequentemente, o valor que você terá que pagar também.

Acontece que muitas das vezes esse valor pode ser exorbitante e difícil de realizar o pagamento sozinho. No entanto, isso não é uma preocupação, pois a Loterias Caixa disponibiliza bolões. Aqui, é possível realizar as apostas mais altas. Pois, há a divisão dos valores principal, respectivamente, do pagamento e do prêmio.

Outra possibilidade que a Loterias Caixa oferece é a modalidade da surpresinha. Aqui, o próprio sistema, seleciona aleatoriamente, os números até preencher a cartela.

Então, os dias de sorteios da Lotofácil acontecem de segunda-feira a sábado. O horário de transmissão, acontece sempre a partir das 20 h. Sendo assim, para quem deseja participar do concurso vigente, é necessário apostar até às 19 h.

E por falar em aposta, elas podem ser feitas em uma casa lotérica e também pelo site ou aplicativo da loterias caixa. Na opção virtual, é necessário cumprir o valor mínimo de 30 reais para realizar o fechamento da sua compra. Além disso, existe também um valor máximo para os apostadores, que é de 945 reais.

Confira o resultado 2541 da Lotofácil

Na terça-feira, dia 07/06/2022, ocorreu o sorteio do concurso 2541 da Lotofácil. Logo, se você realizou as suas apostas nele, percebeu que o prêmio era de aproximadamente 1,5 milhão de reais, diferente do concurso anterior.

Isso aconteceu porque na segunda-feira, três pessoas conseguiram acertar os 15 números e levaram a bolada da noite. Sendo assim, o valor voltou ao original. Ou seja, aos 1,5 milhão de reais.

Veja abaixo quais foram os 15 números sorteados. Assim, saiba se seu sonho de ser milionário será concretizado com esse concurso.

11, 19, 13, 22, 04, 07, 12, 16, 20, 08, 02, 18, 14, 17, 25

Fez a conferência e percebeu que pode resgatar algum prêmio? Veja abaixo como fazer isso.

Saiba como é para fazer o resgate do prêmio

A Lotofácil disponibiliza diversos prêmios e fazer o resgate deles é muito tranquilo. A propósito, é possível fazer isso por uma casa lotérica ou em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

O local vai depender diretamente do valor que você terá a retirar. Para valores até 1.900 reais é possível resgatar em uma casa lotérica, que pode ser próximo à sua casa.

No entanto, quando o valor ultrapassar os 1.900 reais só poderá ser retirado em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Independente do local de retirada é preciso prestar muita atenção nos documentos que você precisa levar. Então, saiba que deve apresentar comprovante de pagamento da sua aposta, RG – ou documento de identificação com foto – e CPF.

Então, pode ser que o estabelecimento solicite outros documentos, no momento em que você for realizar o resgate. Portanto, é essencial informar-se diretamente no local da retirada.

Além disso, saiba que há um prazo de 90 dias para resgatar o prêmio. Então, mantenha-se atento, pois, se ninguém retirar, o dinheiro retorna para o Governo Federal. Ademais, se quer manter-se anônimo, você pode expedir uma procuração. Assim, outra pessoa pode resgatar o prêmio em seu lugar.

Se você conseguiu arrematar algum outro prêmio de outro concurso da Lotofácil que ocorreu em um sábado por exemplo, é importante ficar atento aos dias e horários de funcionamento dos estabelecimentos. Afinal, a retirada do dinheiro ocorre apenas nos dias úteis. Com essas informações é possível realizar o resgate sem muitas preocupações.