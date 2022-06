Confira o resultado do concurso 2542 da Lotofácil

Se existe uma aposta que é super fácil, é essa. Portanto, caso você tenha realizado as suas apostas no concurso 2542 da Lotofácil, confira abaixo como ficou o resultado.

Além dessa informação, veja também e como ficou o concurso anterior. Além disso, aprenda como fazer as suas apostas e como resgatar o seu prêmio.

Confira o resultado anterior, o 2541 da Lotofácil

Na segunda-feira, dia 6/06/2022, foi realizado o sorteio do concurso 2541 da Lotofácil. O valor para prêmio era de aproximadamente 1,5 milhão de reais.

Veja abaixo quais foram os 15 números sorteados e saiba também como ficou distribuída a premiação.

11, 19, 13, 22, 04, 07, 12, 16, 20, 08, 02, 18, 14, 17, 25.

15 acertos: 1 aposta foi vencedora e conseguiu arrecadar sozinha o valor de R$1.389.664,36;

14 acertos – 244 pessoas – R$ 1.705,97;

13 acertos – 8.916 pessoas – R$ 25,00;

12 acertos – 120.307 pessoas – R$ 10,00 e

11 acertos – 680.145 pessoas – R$5,00.

Veja como funciona o jogo da Lotofácil

Como o próprio nome já diz a aposta da Lotofácil é muito tranquila de fazer. Portanto, ela possui uma cartela com 25 números disponíveis. Então, para participar é necessário marcar entre 15 a 20 deles.

Aliás, a aposta mínima corresponde ao valor tradicional de pagamento, que é de R$ 2,50. No entanto, quanto mais números, você colocar dentro da mesma cartela, maior fica o valor a ser pago. Tanto que o limite máximo de dezenas, o volante chega a custar mais de R$ 38 mil reais.

Dependendo do valor, pode ser muito difícil realizar o pagamento sozinho. Mas, pensando em ajudar você e outras pessoas que tenham sonhos e gostam de ganhar na loteria, a loterias caixa disponibiliza bolões. Sendo assim, por meio deles é possível apostar e compartilhar o valor da cartela, bem como o prêmio também.

Outra possibilidade que ela te dá é contar com a sorte e através da surpresinha realizar as suas apostas. Essa jogada é para as pessoas que não fazem a menor ideia de quais números escolher, mas desejam fazê-las.

Os sorteios da Lotofácil acontecem quase todos os dias da semana, eles são realizados de segunda-feira a sábado. Então, se deseja fazer as suas jogadas para o concurso que estiver acontecendo no dia, é necessário realizá-las até às 19 h. Pois a partir das 20 h, começa a divulgação dos resultados do dia.

As suas apostas podem ser feitas em uma casa lotérica, presencialmente ou online. Caso prefira o segundo modo, basta fazer isso pelo site ou aplicativo da loteria caixas. Nesse caso existe um mínimo solicitado para o fechamento da compra, que é de 30 reais.

Confira o resultado 2542 da Lotofácil

Na quarta-feira, dia 08/06/2022, ocorreu o sorteio do concurso 2542 na Lotofácil. Sendo assim, o prêmio era de aproximadamente 1,5 milhão de reais. Pois, como o prêmio máximo saiu no concurso anterior, o valor voltou ao seu normal.

Veja abaixo quais foram os 15 números sorteados. Assim, saiba se seu sonho de ser milionário se concretizará com a divulgação desse concurso.

24, 03, 05, 20, 18, 12, 19, 10, 21, 15, 16, 08, 25, 22, 13.

Fez a conferência e percebeu que pode resgatar algum prêmio? Veja abaixo como fazer isso.

Saiba como é para fazer o resgate do prêmio

Fazer o resgate do seu prêmio vai depender do quanto que você vai ter para receber na Lotofácil, já que ela disponibiliza prêmios a partir de 11 acertos. Geralmente os prêmios de 11, 12 e 13 acertos, são retirados em casas lotéricas, pois, eles não ultrapassam o valor de 1900 reais. A propósito, é o valor-limite para retirar nesse local.

No entanto, para os valores acima de 1.900 reais, o resgate só pode ser feito em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Então, é importante levar o documento de identidade com foto, CPF e principalmente o comprovante de pagamento da sua aposta. Pois, é ele quem determina que você fez as jogadas com aqueles números que foram sorteados.

Você ao fazer a conferência percebeu que tem direito a resgatar um dos prêmios? Basta seguir as orientações que foram dadas acima. Aliás, vale ressaltar que há um prazo de 90 dias para retirar o dinheiro.

Caso, consiga o prêmio máximo, saiba que há a possibilidade de manter o anonimato. Para isso, basta fazer uma procuração e, assim, uma pessoa de confiança realizará todo o processo.

No entanto, pode não ter sido dessa vez e está tudo bem. Nem sempre conseguimos fazer as nossas apostas e ganhar os prêmios de primeira.

Então, caso você seja um iniciante, continue fazendo as suas apostas sem perder as esperanças de que o seu tão sonhado prêmio vai chegar. No entanto, se você já é um veterano siga apostando da mesma maneira.