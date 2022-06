Confira o resultado do concurso 2543 da Lotofácil

Existem apostas que são muito simples de serem realizadas e na Lotofácil acontece exatamente isso. Então, se você realizou o seu jogo para o concurso 2543 dela basta conferir abaixo qual foi o resultado.

Saiba também como retirar o seu prêmio e como jogar. Além disso, descubra como foi o resultado do concurso anterior, bem como a distribuição de prêmios.

Confira o resultado anterior, o 2542 da Lotofácil

Na quarta-feira, dia 08/06/2022, ocorreu o sorteio do concurso 2542 da Lotofácil. Com isso, esse sorteio contou com um prêmio de 1,5 milhão de reais.

Veja abaixo quais foram os 15 números sorteados da noite.

24, 03, 05, 20, 18, 12, 19, 10, 21, 15, 16, 08, 25, 22, 13.

Dessa vez o prêmio não acumulou e as seguintes apostas foram distribuídas:

15 acertos: 3 apostas vencedoras conseguiram arrecadar o valor de R$392.825,35;

14 acertos – 498 pessoas – R$ 708,83;

13 acertos – 15.100 pessoas – R$ 25,00;

12 acertos – 156.746 pessoas – R$ 10,00 e

11 acertos – 793.408 pessoas – R$5,00.

Veja como funciona o jogo da Lotofácil

A Lotofácil, como o próprio nome já diz é uma aposta da loteria fácil de jogar. Para isso, ela possui uma das menores cartelas disponíveis no mundo das loterias com apenas 25 números. Sendo assim, para realizar o seu jogo é necessário marcar entre 15 a 20 deles.

Dessa forma, uma cartela com apenas 15 números preenchidos é chamada de aposta mínima. No entanto, quanto mais números você selecionar dentro da mesma cartela, maiores são as chances de você ganhar e, assim, chegar perto do prêmio.

Então, se for selecionar o limite máximo de números, ou seja, 20, dependendo do valor, talvez uma pessoa não consiga pagar sozinha. Contudo, saiba que há uma solução: os bolões.

Dessa maneira, você pode dividir o valor da cartela com outros participantes. No entanto, tenha em mente que a divisão do prêmio também ocorre. Mas, vale a pena, pois ainda é um valor alto a se ganhar.

Enfim, os sorteios da Lotofácil acontecem 6 vezes por semana, cobrindo os dias de segunda-feira a sábado. Portanto, para participar do concurso que estiver acontecendo naquele dia é necessário cumprir as suas apostas até às 19 h. Visto que a partir das 20 h começam o sorteio dos jogos.

A propósito, os jogos podem ser feitos em uma casa lotérica ou se você preferir pelo site e também aplicativo da loterias caixa. Neles é preciso ficar atento ao valor de 30 reais, que é a taxa mínima para o fechamento do seu carrinho de compra.

Confira o resultado 2543 da Lotofácil

Na quinta-feira, dia 09/06/2022, ocorreu o sorteio do concurso 2543 na Lotofácil. Como de costume, quando alguma aposta consegue levar o prêmio principal no concurso anterior, ele não acumula. Portanto, voltou ao valor de 1,5 milhão de reais.

Veja abaixo quais foram os 15 números sorteados. Então, se você fez a sua jogada, confira a sua cartela para saber se você tem direito a receber um dos prêmios.

08 – 03 – 18 – 12 – 05 – 20 – 11 – 24 – 14 – 07 – 25 – 19 – 17 – 06 – 09

Conseguiu conferir e sabe se você tem direito a resgatar um dos prêmios distribuídos pela Lotofácil? Pois, veja abaixo como fazer o resgate.

Saiba como é para fazer o resgate do prêmio

A Lotofácil distribui prêmios a partir de 11 acertos. Sendo assim, que acerta os 15 números leva o valor máximo. Por isso, é importante ficar atento a quanto você tem a receber, já que o local de retirada está ligado a isso.

Para os valores até 1900 reais, o resgate pode ser feito diretamente em uma casa lotérica, desde que você leve o comprovante de pagamento da sua aposta que tem direito a recebê-la. Além disso, é possível também retirar em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, quando o valor ultrapassa 1900 reais.

Caso você tenha que fazer a retirada na agência bancária, também é necessário levar identidade, comprovante de pagamento e CPF para realizar o processo. Aliás, vale lembrar que o vencedor tem um prazo de 90 dias para resgatar o dinheiro.

Ademais, caso o ganhador queira ficar no anonimato, há a possibilidade de autenticar uma procuração. Assim, uma pessoa de confiança pode realizar todo o processo.

Com essas informações fazer o resgate do seu prêmio vai se tornar bem mais tranquilo. Se você conseguiu arrematar um dos prêmios disponíveis pela Lotofácil, se orientações e faça o seu resgate com tranquilidade.

No entanto, pode não ter sido dessa vez e está tudo bem. Portanto, continue apostando e diversificando as suas jogadas para aumentar as suas chances de ganhar.