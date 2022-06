Confira o resultado do concurso 5867 da Quina

As apostas da Quina possibilitam prêmios incríveis. Portanto, se você realizou a sua jogada no concurso 5867 dela, veja qual foi o resultado.

Além disso, saiba também como foi o resultado anterior, a distribuição de prêmios, como funciona as jogadas e como fazer o resgate do seu prêmio.

Saiba como foi o resultado do concurso anterior 5866

Na segunda-feira, dia 30/05/2022, aconteceu o sorteio 5866 da Quina e seu prêmio era de aproximadamente 700 mil reais. Veja abaixo como ficou o resultado.

Os 5 números sorteados foram os seguintes:

48, 63, 14, 16, 30.

Não houve apostas vencedoras com 5 números, por esse motivo o valor acumulou.

R$7.598,15 para 35 pessoas que acertaram 4 números.

R$88,68 para as 2.856 pessoas que acertaram 3 números.

R$3,41 para as 74.146 apostas com 2 acertos.

Veja como apostar no jogo da Quina

Em primeiro lugar, o jogo da Quina já está há vários anos no mundo das loterias. Com isso, continua conquistando diversas pessoas.

Fazer as suas apostas nessa jogada é muito é fácil. Pois, ela disponibiliza uma cartela com 80 números disponíveis. Então, dentre eles é necessário apostar entre 5 até no máximo 15.

Sendo assim, cada aposta com o mínimo de números dentro da cartela, que são 5, custa 2 reais. No entanto, quanto mais dezenas, você selecionar dentro de uma única cartela, as chances aumentam proporcionalmente. Consequentemente, esse fator faz você ficar ainda mais perto do prêmio. Por outro lado, o custo também fica alto.

Muitas das vezes, pagar uma cartela com 15 números pode ser muito difícil. Mas, há uma solução no fim do túnel: os bolões. Dessa maneira, compartilha-se o valor da cartela única com o acréscimo de dezenas. Porém, deve se manter em mente, que também acontece a divisão do prêmio.

Portanto, com menos de 50 reais ao mês, é possível realizar as apostas de todos os concursos da Quina. Mas, vale ressaltar que você deve fazer os seus jogos, sempre optando pela numeração mínima.

Por fim, os sorteios acontecem de segunda-feira à sábado. Para realizar as apostas e participar do concurso do dia é necessário fazer isso até às 19 h, pois eles acontecem a partir das 20 h.

Como realizar as apostas da Quina

É possível realizar as apostas pela casa lotérica, onde nela basta selecionar a sua cartela, marcar a quantidade de números que deseja apostar e realizar o pagamento direto no caixa.

Também dá para fazer as apostas pelo canal virtual, através do site ou aplicativo da loterias caixa. Por esse modo, existe a facilidade de não precisar sair de casa para realizar as suas jogadas. No entanto, existe um valor mínimo a ser cumprido que é de 30 reais para o fechamento da compra no seu carrinho.

Confira o resultado do sorteio do concurso 5867

Na terça-feira, dia 31/05/22 ocorreu o sorteio do concurso 5867 da Quina. Como no concurso anterior, o 5866 ninguém levou a aposta máxima. Sendo assim, o prêmio que antes era 700 mil, foi para 1,3 milhões de reais aproximadamente.

Logo, se você fez as suas jogadas, veja abaixo os números sorteados. Assim, saiba se esse grande prêmio te pertence.

05, 67, 62, 11, 78

Realizou as apostas nesse concurso? Faça a conferência e descubra se você tem direito a um dos prêmios.

Saiba como fazer o resgate do prêmio da Quina

Se ao fazer a conferência dos números acima você percebeu que tem direito a retirar um dos prêmios que a Quina disponibiliza, existem 2 formas de retirar o valor que você tem a receber.

Primeiramente, se o prêmio que você tem a receber for de até 1.900 reais, é possível retirar o dinheiro em uma casa lotérica. Aliás, que pode ser a mesma que você realizou as suas apostas.

No entanto, caso seja superior a esse valor, só é possível resgatar o prêmio em uma agência bancária. A propósito, deve obrigatoriamente ser da Caixa Econômica Federal.

Dessa forma, é obrigatório apresentar o comprovante de pagamento da aposta. Assim como o documento de identidade e CPF.

Você conseguiu acertar os números e tem direito a retirar o seu prêmio? Confira acima as informações para a possível retirada. No entanto, se não foi dessa vez, continue apostando e diversificando as suas jogadas para uma próxima oportunidade.

Existem diversos jogos que te possibilitam receber prêmios milionários dentro das loterias caixa. Por isso, vale a pena continuar investindo e apostando para chegar mais perto do seu prêmio.