Confira o resultado do concurso 5870 da Quina

Fazer as suas jogadas na Quina é muito simples. Então, se realizou as suas jogatinas no concurso 5870, veja abaixo o resultado.

Além dessa informação, saiba também qual foi o resultado do concurso anterior. Além disso, veja a distribuição dos prêmios, como jogar e como retirar o seu prêmio.

Saiba como foi o resultado do concurso anterior 5869

No dia 02/06/2022, ocorreu o sorteio do concurso 5869 da Quina. Com isso, o prêmio era de aproximadamente 3,2 milhões de reais.

Portanto, veja abaixo quais foram os 5 números sorteados. Ademais, saiba como ficou a distribuição dos prêmios.

69, 56, 62, 74, 51

Duas apostas acertaram os 5 números sorteados e cada uma levou R$1.543,641,15. Veja as outras premiações

R$8.515,32 para 45 pessoas que acertaram 4 números;

R$106,24 para as 3.435 que acertaram 3 números;

R$3,87 para as 94.264 apostas com 2 acertos.

Veja como apostar no jogo da Quina

Essa jogada começa com uma cartela com 80 números disponíveis e dentre eles é necessário assinalar entre 5 a 15 dezenas.

Quanto mais você acrescenta números dentro da sua cartela, mais chances você tem de ganhar ou de chegar bem perto do prêmio principal.

No entanto, os valores aumentam proporcionalmente às suas chances de ganhar. Algumas cartelas podem chegar a mais de 10 mil reais.

Caso você não consiga fazer as suas apostas em uma cartela tão cara, é possível dividir o valor pelos bolões. Aliás, a loteria disponibiliza a modalidade. Mas, se preferir, você pode fazer o seu próprio bolão com familiares e amigos próximos.

Além disso, existe a possibilidade de realizar as suas apostas por um sorteio aleatório do sistema para preenchimento da sua cartela, essa jogada é chamada de surpresinha. Aqui, o sistema seleciona os números, de forma aleatório, do seu volante.

Seguindo, os sorteios da Quina acontecem de segunda-feira a sábado. A propósito, saiba que uma cartela com 5 números marcados custa 2 reais. Sendo assim, com menos 50 reais ao mês é possível participar de todos os sorteios da Quina.

As suas apostas podem ser feitas em uma casa lotérica. Ou online, através do site ou aplicativo da loterias caixa. Nesta segunda opção, é necessário apostar até cumprir 30 reais, o mínimo solicitado para o fechamento do seu carrinho.

Confira o resultado do sorteio do concurso 5870

Na sexta-feira, dia 3/06/2022, aconteceu o sorteio do concurso 5870 da Quina. Como no concurso anterior, 2 apostas conseguiram levar o prêmio principal, o valor voltou a ser 700 mil reais.

Portanto, veja abaixo quais foram os 5 números sorteados e saiba se você conseguiu conquistar esse prêmio.

09 – 19 – 71 – 63 – 66

Com a conferência do sorteio você já conseguiu perceber se tem direito a resgatar algum prêmio? Então, veja abaixo como é possível fazer a retirada.

Saiba como fazer a retirada do prêmio da Quina

Esse jogo começa a distribuir premiações a partir de 2 acertos. Por isso é importante analisar a sua cartela e o resultado do sorteio com atenção. Assim, é mais simples de saber quanto aproximadamente você tem a receber.

Isso acontece, porque o local vai depender diretamente do valor do resgate. Quando eles são até 1,900 reais, um resgate pode ser feito em uma casa lotérica. Além disso, saiba que acontece com uma transação rápida, até mesmo via transferência.

No entanto, caso ultrapasse esse valor, você só poderá resgatar o prêmio em uma agência bancária. Aliás, saiba que deve ser obrigatoriamente da Caixa Econômica Federal.

Independente de onde você fizer o resgate, é importante prestar atenção na documentação obrigatória. Dessa forma, leve consigo documento de identidade, CPF e, principalmente, o comprovante de pagamento da aposta.

Se você realizou as suas jogadas no concurso 5870 da Quina e sabe que tem direito a fazer um resgate, lembre-se de respeitar o horário e dia de funcionamento do estabelecimento em que você fará a retirada.

Além disso, é importante salientar que caso você seja ganhador do prêmio principal, não precisa necessariamente ir retirar o prêmio, isso pode ser feito por outra pessoa através de uma procuração.

Por fim, saiba que você tem 90 dias para retirar o dinheiro. Se ultrapassar esse prazo, você perde o prêmio, definitivamente. Mas, por qual razão? Bom, o dinheiro volta para o Governo Federal.

Fez as suas apostas mas não conseguiu conquistar o prêmio que tanto almeja? Continue fazendo as suas jogadas e diversificando as suas apostas para aumentar as chances de chegar perto.

Afinal, a Loterias Caixa possui diversos jogos com inúmeras possibilidades de ganhos, muitas das vezes milionários. Cada vez que você realiza sua aposta em uma jogada pode ficar mais perto de ganhar.