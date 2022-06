Confira o resultado do concurso 5872 da Quina

Se você fez as suas apostas no concurso 5872 da Quina e quer saber qual o resultado, confira abaixo como ficou o sorteio. Além disso, saiba se você conseguiu conquistar alguma premiação.

Afinal, fazer suas apostas na loteria é muito simples. Pois, você pode fazer isso até mesmo sem sair de casa. Então, saiba mais sobre como funciona esse jogo e também como retirar seus prêmios.

Saiba como foi o resultado do concurso anterior 5871

No sábado, dia 04/06/2022, aconteceu o sorteio do concurso 5871 da Quina e o prêmio era de aproximadamente 1,5 milhão de reais.

Não houve apostas vencedoras com os 5 números, mas outras premiações foram distribuídas. Confira:

R$7.106,61 para 49 pessoas que acertaram 4 números.

R$73,66 para as 4.502 pessoas que acertaram 3 números.

R$2,91 para as 113.793 pessoas que acertaram apostas com 2 acertos.

Veja como apostar no jogo da Quina

Fazer as suas apostas na Quina não requer muito esforço. Em primeiro lugar, você pode começar apostando 5 números em uma cartela, fazendo com que sua jogada custe 2 reais.

No entanto, se você quer aumentar as suas chances, basta acrescentar até 15 números dentro da sua cartela que possui 80 disponíveis.

Aliás, dependendo de quanto os números você coloque dentro de uma única cartela, é possível que o valor chegue a mais de 10 mil reais. Desta forma, pode ser um pouco difícil realizar o pagamento sozinho.

Mas você não precisa se preocupar, pois existem os bolões da loteria. A propósito, é uma excelente possibilidade de compartilhar o valor. Todavia, tenha em mente que a divisão do prêmio também ocorre.

Outra excelente jogada é a surpresinha. Com ela, é possível preencher a sua cartela através de um sorteio aleatório que o sistema promove.

Independente de qual seja a sua jogada e a sua maneira de fazer isso, apostar na Quina é incrível. Afinal, ela disponibiliza prêmios a partir de 2 acertos. Além disso, os sorteios acontecem 6 vezes por semana. Logo, com menos de 50 reais ao mês é possível participar de todas as jogadas da Quina apostando os 5 números mínimos.

Caso você queira participar do concurso do dia é necessário fazer as suas apostas até às 19 h, depois eles acontecem a partir das 20 h.

E por falar em apostar, é possível fazer isso em uma casa lotérica ou online. Caso prefira a segunda opção, existem 2 maneiras, pelo site ou aplicativo da loterias caixa.

Quando uma pessoa realiza aposta online é importante analisar que o valor mínimo deve ser de 30 reais para o fechamento da sua compra. No entanto, se gosta de apostar, saiba que há um valor máximo de 945 reais. Se ultrapassar esses dois valores, fica inviável fazer o pagamento.

Confira o resultado do sorteio do concurso 5872

Como ninguém acertou os 5 números no sorteio anterior, o concurso 5872 da Quina teve como prêmio 2,5 milhões de reais. Aliás, ocorreu no dia 06/06/2022. Veja abaixo qual foi o resultado e se você fez as suas apostas, confira sua cartela com cautela.

59, 68, 11, 79, 20

Fez a conferência dos números e já sabe dizer se você tem direito a um dos prêmios? Se a resposta for positiva, observe abaixo como fazer a retirada dele.

Saiba como fazer o resgate do prêmio da Quina

Os prêmios da loteria exigem um padrão para resgate. Então, quando eles não ultrapassam o valor de 1900 reais, você pode retirar em uma casa lotérica. No entanto, como existem prêmios milionários e muito atrativos, acima desse valor a retirada só pode ser feita em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Independente de onde você fizer o seu resgate, é necessário levar o comprovante de pagamento da sua aposta. Afinal, é por meio desse documento, que você atesta ter direito a retirar o seu prêmio, um documento de identidade e CPF.

Por último, saiba que o vencedor tem até 90 dias para resgatar o dinheiro. Então, caso contrário, o dinheiro retorna para o Governo Federal e tem como destino, diversos programas, como o Fies.

Caso após a conferência você percebeu que possui direito de resgatar algum valor, faça isso com base nas informações acima. No entanto, se não foi dessa vez, que continue fazendo as suas apostas e diversificando as suas jogadas.

A propósito, há outros jogos que podem ser feitos dentro do mundo das loterias. Certamente você encontrará uma que se encaixe perfeitamente no seu perfil. Além disso, que combina com o seu investimento. O importante é manter a constância de jogadas.