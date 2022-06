Confira o resultado do concurso 5873 da Quina

Se as suas apostas da Quina foram realizadas para o concurso 5873, confira abaixo o resultado. Além disso, saiba também como ficou a distribuição dos prêmios do concurso anterior.

Além disso, veja como fazer as suas jogadas, se você for um iniciante nesse mundo das loterias.

Saiba como foi o resultado do concurso anterior 5872

Na segunda-feira, dia 06/06/2022, ocorreu o sorteio do concurso 5872 da Quina e seu prêmio era de aproximadamente 2,5 milhões de reais. Dessa maneira, veja abaixo como ficou o sorteio e também a disposição das premiações.

59, 68, 11, 79, 20

Não houve apostas vencedoras com 5 números e por esse motivo o concurso acumulou, mas outras premiações foram dadas.

R$10.438,85 para 35 pessoas que acertaram 4 números.

R$113,15 para as 3.075 pessoas que acertaram 3 números.

R$3,67 para as 94.579 pessoas que tiveram 2 acertos no sorteio.

Veja como apostar no jogo da Quina

Em primeiro lugar, saiba que a cartela da Quina possui 80 números disponíveis. Então, dentre eles é necessário fazer a marcação de no mínimo 5 e no máximo 15 deles.

Acontece que uma cartela com o mínimo de números marcados custa 2 reais. Sendo assim, com esse valor, você já está apto para participar dos concursos da Quina.

No entanto, saiba que você pode selecionar mais dezenas. Porém, quanto mais números você marcar no seu volante, proporcionalmente, o valor sobe. De tal maneira, que o preço chega na casa dos milhares. O lado positivo é que as chances de ganhar aumentam bastante.

Porém, se não tiver como você pagar, saiba que a Caixa disponibiliza os bolões. Então, nessa modalidade, você pode participar com mais pessoas, e assim, dividir o valor da cartela. Todavia, mantenha em mente, que se caso conseguir o prêmio máximo, terá que dividir com os participantes.

Além dessa possibilidade, existe a surpresinha. Essa modalidade é perfeita para os indecisos. Pois, com ela é possível fazer o preenchimento da sua cartela. Nesse caso, é o próprio sistema que escolhe, de maneira aleatória, os números.

Formas de apostar na Quina

Então, os sorteios da Quina acontecem quase todos os dias da semana. Dessa maneira, acontecem de segunda-feira a sábado e começam a partir das 20 h. Por esse motivo, quem quer realizar uma aposta para concorrer ao sorteio que estiver acontecendo naquele dia específico, deve fazer isso até às 19 h.

As jogadas podem ser feitas por 3 maneiras, em uma casa lotérica, pelo site e também pelo aplicativo da loterias caixa. Independente de onde você realizar a sua jogada, é possível participar dos bolões e das surpresinhas tanto presencial como online.

Para quem deseja apostar no campo virtual, saiba que há uma taxa mínima e máxima para realizar os jogos. Respectivamente, 30 e 945 reais.

Além disso, se você tem um jogo específico e não abre mão dele, saiba que através da teimosinha é possível continuá-lo por mais jogos consecutivos.

Confira o resultado do sorteio do concurso 5873

No dia 07/06/2022, ocorreu o sorteio do concurso 5873 da Quina. O prêmio para esse dia foi de aproximadamente 3,3 milhões de reais. Portanto, se você fez as suas apostas nesse concurso, confira abaixo qual foi o resultado. Assim, saiba se você conquistou o tão sonhado prêmio milionário.

42, 28, 43, 29, 15

Agora entenda como fazer o resgate do prêmio.

Saiba como fazer a retirada do prêmio da Quina

O resgate do seu prêmio da Quina vai depender diretamente do quanto você tem a receber. Isso acontece porque ela começa a premiar a partir de 2 acertos. Sendo assim, quando o prêmio ultrapassar o valor de 1900 reais, só será possível fazer a retirada dele em uma agência bancária e ela deve ser obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal.

No entanto, se ganhou menos de 1.900 reais, a operação é mais simples. Para isso, basta se dirigir a uma casa lotérica e fazer todo o processo. E melhor, não há obrigatoriedade de retirar próximo da sua casa. Você pode ir a qualquer lotérica de todo o Brasil.

Independente do local que você fizer o resgate do seu prêmio, a documentação é a mesma. Portanto, pegue o comprovante de pagamento da sua aposta, documento de identidade e também CPF.

Se você realizou as suas apostas nesse concurso e tem direito a retirar um dos prêmios, siga as orientações acima. Além disso, procure também se informar melhor com o estabelecimento em que você fará o resgate.

No entanto, se apesar de insistir e apostar você não conseguiu chegar ao resultado pretendido, continue fazendo isso. Para isso, diversifique as suas apostas para aumentar as suas chances de ganhar. Afinal, existem diversas apostas dentro do mundo das loterias e em uma delas é possível encontrar a que se encaixa melhor no seu perfil de jogador.