Confira o resultado do concurso 611 do Dia de Sorte

Realizar as apostas no Dia de Sorte pode mostrar o quão sortudo você é. Portanto, se você realizou as suas jogadas nesse concurso 611, confira abaixo qual foi o resultado.

Além disso, saiba qual foi o resultado do concurso atual. Assim como, o do anterior. Por fim, saiba como jogar e também como retirar a sua premiação caso você ganhe alguma delas.

Veja como foi o resultado do sorteio anterior de número 610

No sábado, dia 28/05/2022 ocorreu o sorteio do concurso 610 do Dia de Sorte. O prêmio foi de aproximadamente 1,2 milhão de reais. No entanto, ele foi acumulado para o próximo concurso já que não houve nenhuma aposta vencedora com os 7 acertos.

Veja abaixo como ficou distribuída a premiação dos outros acertos.

02, 04, 08, 16, 18, 21, 29

Não houve vencedores com 7 acertos;

Com 6 acertos, 40 pessoas ganharam R$2.608,68;

943 pessoas ganharam R$20,00 por 5 acertos e

490 pessoas ganharam R$4,00 reais por 4 acertos.

E 88.540 pessoas acertaram o mês da sorte, que foi agosto e ganharam R$2,00.

Saiba como fazer as suas apostas do Dia de Sorte

Fazer as suas apostas do Dia de Sorte é muito simples. Para isso, você deve adquirir a cartela que tem 31 números disponíveis. Aliás, que equivalem aos dias de um mês. Além disso, é possível marcar um dos 12 meses disponíveis para também ganhar prêmios.

As apostas podem ser feitas a partir de 7 números no mínimo. Com isso, pode chegar até a 15 números, tudo isso dentro da mesma cartela.

No entanto, a cada número que você acrescenta dentro de uma única cartela, torna a sua aposta mais cara. Sendo assim, dependendo do valor pode ser inviável de pagar. Pensando nisso, existe a possibilidade de participar de bolões. Dessa maneira, o valor da aposta principal é dividido entre outras pessoas, assim como o prêmio também.

Além dessa possibilidade do bolão, há outra modalidade. Que é a surpresinha. Dessa maneira, nessa categoria, a seleção de números é feita pelo sistema, de forma aleatória. Portanto, toda a cartela é preenchida.

Por fim, os sorteios do Dia de Sorte acontecem 3 vezes por semana, sendo, portanto, às terças feiras, quintas-feiras e também aos sábados. Aliás, vale mencionar que os sorteios ocorrem às 20h.

Onde é possível fazer a aposta?

Para realizar as suas apostas é necessário procurar uma casa lotérica ou fazer isso pelo canal virtual. Independente do local onde você for fazer, é necessário apostar até às 19 h, se preferir participar do concurso vigente. Pois, os sorteios acontecem a partir das 20 h.

Se preferir realizar numa casa lotérica, não existe mínimo necessário para fechamento da aposta. Isto é, comprar apenas uma única cartela com 7 números já vale para concorrer a algum prêmio. No entanto, pelo site ou aplicativo da loterias caixa exige-se um valor de 30 reais para o fechamento da compra.

Veja o resultado do concurso 611

Na terça-feira, dia 31/05/2022 ocorreu o sorteio do concurso 611 da Dia de Sorte. Como acumulou, o prêmio vale, aproximadamente, 1,4 milhão de reais.

Portanto, veja abaixo como ficou o sorteio dos 7 números e também do mês de sorte. As sete dezenas foram: 23, 30, 03, 10, 18, 29, 02.

O mês sorteado foi o: janeiro

Veja como resgatar o prêmio do Dia de Sorte

Para fazer o resgate do seu prêmio é necessário ficar atento ao valor que você tem para retirar. Então, caso o valor seja até 1900 reais é possível fazer isso em uma casa lotérica. No entanto, se ele ultrapassar, o resgate do dinheiro só poderá ser feito em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Independente do local que for retirar o dinheiro, a pessoa que for fazer o resgate do prêmio deve obrigatoriamente apresentar o comprovante de pagamento da sua aposta, documento de identidade e também CPF.

Aliás, se preferir manter-se anônimo, você pode usar uma procuração com autenticação em cartório. Então, entregue a uma pessoa de confiança para resgatar o prêmio.

Se você realizou as suas apostas no sorteio 611 da dia de sorte, confira o resultado e saiba se existe a possibilidade de fazer o resgate. No entanto, caso não tenha sido dessa vez, continue apostando. Para isso, diversifique as suas apostas para aumentar as suas chances de ganhar.

Afinal de contas, existe um universo de apostas dentro da loteria. Ademais, é possível realizar mais de uma jogada por dia, caso você queira. Portanto, alguns dias possuem até 6 sorteios de jogos. Então, em um deles pode estar o seu prêmio tão esperado e milionário.